ما هو تفسير حلم البطيخ لابن سيرين؟ ما هو تفسير حلم البطيخ للنابلسي؟ ما تفسير رؤيا بذر البطيخ في المنام؟ ما هو تفسير حلم زرع البطيخ؟

تفسير حلم البطيخ أنه من رأى أنه مد يده إلى السماء فأخذ بطيخاً فإنه يطلب ملكاً ويناله سريعاً. ... ومن رأى أن البطيخ يرمى في دار فإنه يموت من أهله بعدد كل واحدة منه. والبطيخ في المنام مرض، والأخضر الفج الذي لم ينضج منه صحة للجسم، والبطيخ الأخضر بلدة أو ولد أو زوجة. والبطيخ الأصفر نساء أو رجال لهم ثناء حسن وخير.

تفسير حلم البطيخ لابن سيرين

تفسير حلم البطيخ لابن سيرين يدل على المكانة المرموقة التي سوف يتقلدها الرائي وكما يشير إلى الوجاهة والسلطة.

تفسير حلم رؤية بطيخ هندي في المنام تشير إلى العلاقات الاجتماعية.

تفسير حلم البطيخ باللون الأخضر لابن سيرين يدل على الصحة الجيدة.

تفسير حلم البطيخ أنه نضج حتى فسد في المنام يدل على أنه يصاب بمرض.

تفسير حلممد اليد عاليًا لالتقاط البَطيخ في المنام يشير إلى طلب مال أو جاه ونيله مطلبه.

تفسير رؤية عدد كبير من البَطيخ في الحلم يشير إلى خسارة بعضًا من أهله.

البَطيخ الأخضر في المنام وفقًا لتفسير ابن سيرين، يدل على الصحة والعافية وزوال المرض.

تفسير حلم إهداء البطيخ من النوع الهندي لأحد معارفك في المنام يدل إلى كلام الرائي غير المقبول والثقيل بالنسبة للآخرين.

تفسير حلم البطيخ للنابلسي

تفسير حلم البطيخ للنابلسي تشير إلى الهم والحزن الشديد.

تفسير أكل المسجون من البَطيخ في المنام يشير إلى سوف يفك سجنه.

إعطاء الرائي في منامه بطيخًا لغيره تدل على كونه رجل بارد وثقيل في نظر الآخرين.

تفسير رؤية البَطيخ الأصفر في المنام يؤول إلى رجال أو نساء لهم سمعة حسنة بين الناس.

تفسير رؤية البَطيخ ذو القشرة الخشنة في المنام تدل على أن امرأة سيئة الطباع.

رؤيا بذر البطيخ في المنام

تفسير رؤيا بذر البطيخ في المنام لابن شاهين ترمز للولدِ الثقيل.

تفسير حلم بذور البَطيخ الأصفر في المنام تشير على المرض أو البنت.

تفسير حلم رؤيا بذر البطيخ في المنام قد تشير إلى الرزق إذا كان في حياة الرائي شواهد على ذلك.

تفسير حلم زرع البطيخ