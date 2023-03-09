البوابة - يرى كثيرون منا أحلام مختلفة، بعضها يصنف ضمن دلالات وتفسيرات تنعكس على حياتنا سلباً أو إيجابياً وبعضها الآخر يعتبر أضغاث الأحلام، ومن ضمن هذه الأحلام الحلم بهزة أرضية، الذي يتكرر كثيراً خاصة في الفترة الأخير بسبب كثرة الزلازل ويثير تساؤلات عدة حوله، مما يجعل كثيرين يبحثون عن التفسير لمعرفة معانيه ودلالاته المختلفة، وفي هذا المقال سنوضح لك تفسير حلم الشعور بهزة أرضية في المنام.

تفسير حلم الشعور بهزة أرضية في المنام

تفسير رؤية اهتزاز الأشياء في المنام

من رأى في المنام أن السماء تهتز فإنه يدل على الظلم والفساد والفتنة في ذلك المكان، والله أعلم.

بينما من رأى في المنام أن الشمس أو القمر تهتز فإن هذا المنام يدل على حصول مشقة وتعب لملك ذلك المكان، والله أعلم.

بينما من رأى النجوم اهتزت فإنه يدل على حصول الفتنة أو التشويش في أكابر الملك، والله اعلم.

أما من رأى أن الأرض تهتز فإن هذا المنام يدل على حصول مشقة لأهل ذلك المكان بقدر اهتزاز الأرض، والله أعلم.

بينما من رأى أن الجبل يهتز فإن هذا الحلم يدل على حصوله على البلاء والمشقة لملك هذا المكان بقدر اهتزاز الجبل، بينما من رأى أن العرش يهتز فإن هذا المنام يدل على فساد علماء ذلك المكان وقلة أمانتهم، والله أعلم.

بينما من رأى أن اللوح أو القم يهتز فإنه يدل على فساد الكتاب وأهل القلم، والله أعلم.

بينما من رأى أن السموات السبع تهتز فإن هذا المنام يدل على نزول عذاب وغضب من الله سبحانه وتعالى على أهل ذلك المكان بسبب معصيتهم، والله أعلم.

بينما تفسير حلم الشمس والقمر وجميع الكواكب تهتز فإن هذا الحلم يدل على خصومة ملوك ذلك المكان ومحاربتهم ومقاتلتهم وسفك الدماء الكثيرة، والله اعلم.

بينما من رأى أن قصر الملك أو داره يهتز فإنه يدل على وقوع أهلك ذلك المكان في المحنة، والله أعلم.

بينما من رأى مسجد الجامع يهتز فإنه هذا المنام يدل على فساد العلماء وايضاً معصيتهم، والله أعلم.

بينما من رأى بيته يهتز يدل هذا الحلم على حصول صاحب الحلم على المحنة والآفة لأهله، والله أعلم.

بينما من رأى أن جسده يهتز فإنه يدل على حصول الفساد في دينه وفي الجملة إذا رأى شيئاً من الموجودات تهتز فليس بمحمود والله أعلم.

تفسير حلم الزلزال ونطق الشهادة

يدل تفسير حلم الزلزال في المنام على المصاعب والعقبات التي تواجه صاحب الحلم وتنغص عليه حياته، وقد تكون في البيت مع الأسرة أو في العمل أو الجيران أو الأصدقاء، وربما هي الدراسة والتعليم واجتياز مراحل التعليم وأيضاً الحصول على مؤهل علمي وقد تكون الأمراض التي لا شفاء منها أو الموت والله أعلم.

بينما وجود الزلزال والنطق بالشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا يشير على نجاة صاحب الحلم، الرؤية وخلاصة من المشاكل والهموم التي كانت تؤرق منامه، والله أعلم.

تفسير حلم الزلزال في البيت للعزباء

يدل تفسير حلم الزلزال في البيت على حدوث مكروه لأحد أفراد البيت الأب، أو الأم، أو الأخ، أو أخت مرض او موت، وقد تكون الرؤية للفتاة العزباء مثل فسخ خطوبة ووجود الكوارث والمصائب في حياة الإنسان من بلاءات واختبارات الحياة، ويجب الالتجاء لله في السراء والضراء، وفي الضراء لكشف الضر بالدعاء والتضرع لله، أما في السراء بشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة التي لا تعد ولا تحصى، والله أعلم.

تفسير رؤية النجاة من الزلزال في منام الرجل

تفسير رؤية الرجل لزلزال في المنام يدل على تردد صاحب الحلم بشأن حسم الأمور المتعلقة بحياته وخوفه من الأقدام على أخذ القرارات الصعبة، والله أعلم.

بينما تفسير رؤية الرجل لزلزال في المنام تدل على ما يعترض طريقه من مشاكل أو إلى انشغال تفكيره بالقلق والتوتر حيال أمواله والخسائر التي قد يتعرض لها، والله أعلم.

بينما رؤية الرجل في المانم نجاته من الزلزال تدل على تجاوزه العقبات وقدرته على السيطرة على حياته، والله أعلم.

تفسير رؤية النجاة من الزلزال في المنام لابن سيرين