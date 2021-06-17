الم الوضع أو ألم الولادة من أشد أنواع الآلام التي قد تعيشها أي سيدة في حياتها، ولا يمكن لأي شخص أن يعرف شدتها دون أن يمر بتجربة الوضع، إلا أن النتيجة عادة تكون رؤية طفل صغير بين يديك تساعدك على نسيان الألم، ولكن ماذا لو رأت الفتاة في منامها أنها تلد وإلى ماذا يشير هذا الحلم.

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تفسير حلم الحمل على وشك الولادة للعزباء:

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تفسير حلم الولادة بتوأم للعزباء:

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تفسير حلم الولادة للعزباء بدون الم:

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تفسير حلم الولادة للعزباء للامام الصادق: