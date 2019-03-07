رؤية البثور على الصدر في المنام، ماذا يعني؟

تفسير حلم حبوب بالصدر

تفسير حلم غريب يراودك، هو مطلب معروف حالياً ومنذ قديم الأزل، الكل يريد أن يفسر أحلامه ليعرف ما خفي عليه وليعرف أكثر عن نفسه، حتى العلم الحديث اتجه نحو تفسير الأحلام، فنرى الكثير من الأطباء النفسيين المشاهير أمثال فرويد يبحثون فى علم تفسير وتحليل الأحلام، والكثير من الأساليب تم استخدامها في تفسير الأحلام وتوضيحها لمعرفة معناها، ومن أشهر الأحلام التي تتكرر ويتكرر طلب تفسيره هو رؤية البثور على الصدر في المنام:

إن رؤية البثور في المنام أو كأنها ورم تعني زيادة في الرزق.

أما إذا انشقت البثور وسالت صديدًا دلت على الظفر.

وأما الجرب يدل على مال ممدود، والجدري زيادة في المال، وكذلك القروح والحصبة اكتساب مال من سلطان مع هم وخشية وهلاك.

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