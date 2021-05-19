تفسير حلم حريق في البيت، حيث يعد حلم الحريق في البيت، إنذار لوقوع كارثة أو مصيبة والعياذ بالله، وسوف يضطر سكان البيت لمواجهتها في الحقيقة، ويعد إحراق المنزل في المنام، إنذار لصاحب الحلم ودعوة له، وتعني رؤية المنزل يحترق، أن يجب على صاحب الحلم القيام ببعض التغييرات، وفي رؤية النار، حرب وعذاب وحبس وسلطان وإنذار وخسارة وذنوب وبركة.

تفسير حلم حريق في المنام

تفسير حلم حريق في المنام إذا كان الرائي قد شاهد نار في منامه ويحيط بها مجموعة من الناس فإنها تعتبر رؤية محمودة وتمثل بلوغ الهدف، كما يمكن أن تشيير إلى رغبة الشخص بالتواجد بين الناس بسبب شعوره بالوحدة.

تعتبر النار بمثابة إشارة أو إنذار في الحلم، فيمكن أن تدل على العذاب أو السلاطين والحكام، وإا ترافق مع النار دخان كثيف فإنها تدل على عذاب كبير وأمور مهولة.

تفسير حلم حريق في المنام في حال لم يكن معها دخان بأنها تقرّب من أصحاب السلطة وتيسير له في الأمور.

تفسير حلم الحريق في البيت

إذا كان الحلم للرائي هو مشاهدة النار تضيء داخل المنزل فهي دلالة على حصوله على المال الكثير.

إذا اشتعلت النيرات بالمنزل وبدأت تأكل جدرانه فهي تمثل تغيير كبير سيحدث مع الرائي وسيترك أثر كبير عنده.

إن رؤية الحريق في البيت هو دلالة على حدوث تغييرات واضطرابات في حياة الرائي سواء كان امرأة أو رجل.

عند رؤية الشخص لنفسه وهو يحاول إخماد النار في البيت فهي دلالة على أنها يرفض هذه التغييرات أو الاصرار على متابعة ما يقوم به وعدم رغبته بتركه.

إذا كان الحريق في البيت مع وجود لهب ودخان يتصاعد منه، فهو دلالة على حدوث مشاكل وأزمات مالية.

تفسيرات أخرى لحلم الحريق في البيت

تفسير حلم الحريق في بيت الجيران

تفسير حلم الحريق في بيت الجيران يدل على وجود مشاكل يواجهونها.

وأيضاً تفسير حلم الحريق في بيت الجيران تشيير إلى الصعوبات والأحزان في الفترة القادمة.

ويمكن أن تدل على وجود مشاكل سيقع فيها صاحب الحلم.

إذا رأت امرأة متزوجة بأن بيت جيرانها يحترق فهي دلالة على وقوعها في الذنوب والمعاصي وأن عليها التوبة.

تفسير حلم الحريق في البيت لابن سيرين