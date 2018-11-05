تفسير حلم رؤية الألماس في المنام للعزباء

إذا رأت الفتاة أن حبيبها يهديها الألماس فإن حلمها يرمز إلى زواج عظيم

لكل رؤية في الأحلام دلالة وتفسير ما، فهل حدثَ مثلاً أن رأيتِ الألماس في المنام؟

الألماس من بين أثمن الأحجار الكريمة، وأندرها، وأجملها في العالم كلِّه، فهذا الحجر المكوَّن من عنصر الكربون النقي، وهو من أصلب المواد الموجودة على سطح الأرض، وذلك بسبب تركيبه الذَّرِّي المتين.

تفسيرات حلم رؤية الألماس في المنام للعزباء:

- إذا رأت الفتاة العزباء أنها تملك الألماس فإن ذلك يحمل بشرى خير لها، ويقال أن امتلاك الألماس في الحلم يرمز إلى تبوّؤ الرائي مركزاً مرموقاً ومكانة رفيعة ضمن عمله أو في المجتمع.

- إذا رأت الفتاة العزباء أن حبيبها يهديها الألماس فإن حلمها يرمز إلى أنها سوف تحظى بزواج عظيم وناجح تحسد عليه.

- إذا رأت الفتاة العزباء أنها أضاعت الألماس فإن ذلك يعني أنها سوف تسمع أخباراً مؤلمة وضارّة ويعتبر حلم فقدان الألماس من أكثر الأحلام تشاؤماً.

- إذا رأت الفتاة العزباء أنها وجدت الألماس، فإن ذلك يعني أنك ستجد الكثير من الحظ الحسن والسعيد في الحياة .

- يفسر بعض مفسرين الأحلام أن رؤية الألماس في الحلم ترمز إلى الرغبة في اقتنائه، كما تدلّ إلى عدم ارتياح الشخص إلى واقعه الحالي ورغبته في تحقيق الغنى وتغيير حياته.

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