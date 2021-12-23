تفسير حلم رؤية القطط السوداء في المنام هي عبارة عن جن، الإنسان الذي يرى قطط تحاول أن تعتدي عليه أو تؤذيه تعرف أنه في جن متربص فيه أو يكون مصاب بعين، ويجب ان يستمع للرقية الشرعية ويحصن نفسه بالأذكار للضرورة.

أما رؤية المرأة الحامل للقط الأسود أنه يلاحقها أو يرد أن يعضها فهذا يدل على أن يجب تحصين نفسها بالأذكار للضرورة القصوى والحماية، وأن تقرأ أذكار الصباح واذكار المساء جيداً حتى لا تتعرض لسقوط الحمل.

رؤية القطط السوداء تأتي في حالات معينة:

أن الإنسان نائم وهو في حالة اكتئاب شديد فيرى مجموعة من القطط تهاجمه أو تحاول أن تؤذيه.

أو المرأة لديها رفيقات غير صالحات ويجب أن تبتعد عنهم.

تفسير حلم القط الاسود يدل ايضاً على أن حياتك اليومية مليئة بالتعب والإجهاد والإرهاق وكسل فترى قط أسود يقف أمامك أو ينظر إليك فاعلم أن هذا القط هو عبارة عن جن، يجب أن تقرأ الرقية الشرعية أو تقرأ سورة البقرة لمدة اسبوع ليرجع جسمك يتنشط من جديد أو أن تعمل حجامة والصيام كل إثنين وخميس.

تفسير حلم القط الاسود بصفة عامة لها دلالات معددة وهي:

تدل على الخادم أو الحارس الخاص بك أو تدل على الكتاب وأحياناً تدل على حل المشاكل أو حدوث مشاكل أو شفاء مريض أو شخص ماكر قريب منك.

رؤية القط الأسود في المنزل يدل على السرقة أو مكروه أو أذى لأحد أفراد الأسرة.

رؤية محاولة قتل القطة السوداء يدل على تحسين الأوضاع.

رؤية القط الأسود تدل أحياناً على عدم ثقتك بنفسك

رؤية مهاجمة القط الأسود تدل على وجود اضطرابات والعقبات التي سوف تقابلك

رؤية ذيل القط سواء بيضاء او سوداء تدل على أنها رؤية محمودة.

رؤية صوت القط صوت عالي تدل على أن لديك صديق مخادع.

رؤية القطة في ثلاث أحلام إذاً أنت في خطر أو رسالة إنذار بشر أو مؤشر خطر، وهي:

رؤية القطة السوداء فهي تدل على تلبس الجن العاشر يريد أن يتلبس بفتاة أو بشاب، ورؤية القطة السوداء فهي تدل على خادم من خدام السحر.

تفسير حلم أن ترى القطة في المنام سواء كانت لونها بيضاء أو بني وان تكون مشاكسة ومشاغبة الشريرة، المتنمرة، وتريد أن تهاجمك أو تخدشك إذاً أنت في خطر أو رسالة إنذار بشر، وتدل على أن هناك أحد المقربين لك يكيد لك ويكرهك ويحسدك.

تفسير حلم أن ترى قط سواء تسرق منك شيئاً وتهرب أياً كان هذا الشيء تدل على أنك تماشي شخصاً وممكن يكون قريب أو زميلك في العمل أو صديق هذا الشخص خائن ويريد لك السوء، وعندما ترى هذه الرؤية أن تبدأ تتفحص وترى من عين الانتقاء وتركز على علاقاتك لأنه مرآة الحب عمياء.

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