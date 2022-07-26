على الرغم من أن القطط أحد أكثر الكائنات المحبوبة التي يألفها الإنسان ويقوم بتربيتها في المنزل، إلا أن رؤية القطط في المنام والخوف منها من الرؤى التي يختلف عليها الكثير من الأشخاص، فالبعض يظن أنها خير والبعض الآخر يظن أنها تحمل له الشر، فماذا لو كانت تلك الرؤيا تأتيك في حلمك على اختلاف حالتك؟ فقد يكون الرائي رجل متزوج أو شاب أعزب، وقد تكون امرأة متزوجة أو فتاة عزباء، وكذلك قد تكون امرأة حامل أو امرأة مطلقة، فهل يختلف تفسير كل منها؟ وهل علماء التفسير يختلفون أيضًا في تفسير معنى هذا الحلم؟ سوف نتعرف الآن على كل ذلك من خلال هذا المقال، فابقوا معنا.

تفسير حلم رؤية القطط في المنام والخوف منها لابن سيرين

من وجهة نظر العالم العربي الجليل ابن سيرين فإن رؤية القطط في المنام والخوف منها تشير إلى عدة تأويلات ومنها ما يلي:

إذا كانت القطط في المنام صغيرة الحجم والرائي سعيد بوجودها فإن ابن سيرين يفسر ذلك على أنه إشارة إلى سماع أخبار سارة في الفترة المقبلة للرائي.

أما إذا كانت القطة أنثى فإن ذلك يشير إلى الاستقرار والراحة في حياة الرائي، أما القط الذكر فهو يشير إلى أن الرائي محاط بأشخاص سيئين ماكرين وعليه الحرص.

إذا كان الرائي يشاهد في منامه قطط لونها رمادي وتحاول خربشته وكان خائفاً منها، فإن ذلك يشير إلى خيانة من أقرب الأشخاص إليه.

في حين إذا كانت الرائية فتاة عزباء ورأت في منامها قطط كثيرة تحيط بها وكانت خائفة منها فإن ذلك يشير إلى كثرة المشاكل والأزمات التي تقع فيها وتحاول التخلص منها لكي تجد مخرج.

وإذا كان الرائي خائف من القطط في المنام ونجحت القطط في خربشته، وتسببت في أذى له، فإن ذلك يشير إلى أن هناك أعداء سوف ينجحون في إيقاع الرائي في المشاكل مما يسبب له الكرب والحزن.

تفسير رؤية القطط في المنام والخوف منها لابن شاهين

يشرح لنا العالم العربي ابن شاهين تفسير رؤية القطط في المنام والخوف منها على هذا النحو:

إذا كان الرائي شخص متزوج فإن ذلك إشارة إلى المشاكل الزوجية والخلافات التي ستقع بينه وبين زوجته في الفترة المقبلة.

قد تعني أن الرائي يخاف من المسؤولية والأعباء التي تقع على عاتقه.

وتشير كذلك إلى خوف الرائي من اتخاذ بعض القرارات التي قد تكون مصيرية، كما قد يعني الخوف من القطط أن هناك أشخاص يريدون الغدر بالرائي والتربص به.

إذا كانت الفتاة عزباء فإن ذلك إشارة إلى الخلافات التي تحدث في علاقتها العاطفية، أما إذا كانت المرأة حامل فإن ذلك يشير إلى أنها خائفة من الولادة.

إذا كانت القطط رمادية فإن ذلك يشير إلى أحد الأقارب الخائنين وأنه سوف يأتي منه خذلان للرائي وخيبة أمل.

تفسير حلم رؤية القطط في المنام والخوف منها للنابلسي

أشار العالم النابلسي إلى الكثير من المعاني والدلالات لرؤية القطط في المنام وكذلك الخوف منها، ومن أهمها ما يلي:

قد يشير القط في المنام إلى الجفاء الذي يبثه الرائي لزوجته وأولاده أو قد تعني الخصومة بينهم.

كما قد يشير القط أيضاً إلى العدل وقهر الأعداء، وقد يعبر عن الغلام الذكي.

أما القطة فهي تشير إلى الأم الحريصة على تربية الأبناء بأفضل طرق التربية الإيجابية.

رؤية القطط في المنام والخوف منها للعزباء

يشير علماء التفسير الكرام إلى عدة معانِ يحملها تفسير حلم رؤية القطط في المنام والخوف منها للبنت العزباء ومن أهم هذه التأويلات نجد ما يلي:

تشير رؤية القطط في المنام والخوف منها للفتاة العزباء إلى أن هناك شخص مخادع يحاول إلحاق الضرر بها.

إذا رأت العزباء القطط في المنام وهي خائفة منها وتحاول الهروب فهذا يعني أنها خائفة من المستقبل القادم.

أما إذا كانت العزباء ترى في المنام القطط وهي خائفة منها ولكنها تحاول السيطرة على هذا الخوف وبدأت تطعم القطط فإن ذلك يشير إلى الخير والرزق الوفير القادم إليها.

كذلك تعني رؤية العزباء القطط في المنام والخوف منها أنها تعاني من شخصية هشة ضعيفة شديدة التأثر بالآخرين وبالتالي قد تتعرض إلى صدمات في حياتها.

قد يشير الخوف من القطط في منام الفتاة العزباء أنها مطاردة بكثرة الأفكار السلبية التي تسيطر عليها وتمنعها من القدرة على الوصول لأهدافها.

إذا كانت الفتاة تمتلك قطط كثيرة في المنام فإن ذلك يشير إلى أن لديها الكثير من الطموحات والأحلام التي تتمنى تحقيقها في المستقبل، أما إذا كانت تطرد القطط من منزلها فهي إشارة إلى التخلص من المشاكل المحيطة بها.

وإذا كانت العزباء ترى قطط سوداء في المنام وتخاف منها فإن ذلك يشير إلى الذنوب والأفعال الخاطئة التي تقوم بها، أما إذا كانت القطط السوداء في منزلها فإن ذلك يشير إلى كثرة الحسد الذي تتعرض له الفتاة.

رؤية القطط في المنام والخوف منها للمخطوبة

يشير علماء التفسير إلى أن رؤية القطط في المنام والخوف منها للفتاة إذا كانت مخطوبة تعني أكثر من معنى ويمكن تأويلها كما يلي:

قد تعني تلك الرؤيا أن الفتاة لا تجد الراحة في البيئة المحيطة بها وأنها تحتاج إلى ظروف معيشية أفضل.

كما قد تشير إلى أن الفتاة لا تتحلى بشخصية قوية وأنها تحتاج إلى مزيد من الثقة في نفسها.

إذا كانت الفتاة مخطوبة ورأت في المنام القطة الأنثى فهذا يعني الحظ الجيد وأن علاقتها سوف تكتمل بالزواج.

كذلك قد تعني رؤية القطط والخوف منها ومحاولة الهروب في منام المخطوبة أنها قد تفسخ خطبتها بسبب كثرة المشاكل.

رؤية القطط في المنام والخوف منها للمتزوجة

إذا كانت المرأة متزوجة ورأت في منامها القطط وكانت خائفة منها فإن هذه الرؤية تحمل الكثير من التفسيرات التي من بينها ما يلي:

إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها قطط وكانت خائفة منها فإن ذلك يشير إلى المشاكل العديدة بينها وبين زوجها مما يجعل حياتهما غير مستقرة والحالة النفسية سيئة، مما يزيد عليها الضغوط التي تجعل حياتها تعيسة.

كذلك قد تعني رؤية الخوف من القطط في منام المرأة المتزوجة أنها تقترب من أشخاص مخادعين يحاولون الإيقاع بينها وبين زوجها مما يجعلها تعيش في كرب وحزن.

أما إذا رأت المتزوجة أنها تتحول إلى قطة في المنام فإن ذلك يشير إلى رسالة إليها لكي تبتعد عن الطرق الغير سليمة التي تجلب عليها المشاكل خاصًة إذا كانت القطة سوداء.

إذا تحولت المتزوجة إلى قطة بيضاء في المنام مع خوفها منها فإن ذلك يشير إلى تعرضها إلى الحزن في الفترة القادمة وقد تفترق عن زوجها.

إذا رأت المتزوجة في منامها قطط تجري خلفها وهي خائفة منها فإن ذلك يشير إلى إصابتها بالعين والحسد والحقد من الأشخاص المقربين إليها.

أما إذا كانت القطة في منام المتزوجة تحملق فيها وهي تبدو خائفة من نظراتها لها فإن ذلك يشير إلى امرأة تراقب حياتها وتحاول تخريبها.

وإذا كانت المتزوجة ترى قطة ذات شكل قبيح وسيء في المنام وكانت تخاف منها فإن ذلك يشير إلى الحظ السيء في الحياة.

إذا رأت القط الذكر في منزلها في المنام فإن ذلك دليل على الخلافات والفشل في العلاقة مع زوجها.

رؤية القطط في المنام والخوف منها للمتزوجة الحامل

إذا كانت المرأة المتزوجة حامل ورأت في المنام القطط وكان يبدو عليها الخوف منها فإن ذلك يشير إلى عدة تأويلات من وجهة نظر علماء التفسير ومنها ما يلي:

إذا رأت الحامل القطة في المنام فإن ذلك يشير إلى الخير والبركة والتمتع بالصحة.

أما إذا رأت الحامل أنها تقوم بذبح القطة في المنام فإن ذلك يشير إلى تخلصها من المشاكل التي تحيط بها، أما إذا سمعت صوت القطة فهو دليل على حالتها الجيدة وحالة جنينها الجيدة.

إذا كانت المرأة الحامل تقوم بإطعام القطة في المنام فإن ذلك يشير إلى وجود أشخاص منافقين في حياتها، أما إذا كانت تربي القطة فهذا دليل على منصب أو مكانة سوف تحصل عليها.

إذا رأت الحامل قطة سوداء في المنام وكانت خائفة منها فإن ذلك يشير إلى خيانة زوجها لها.

رؤية القطط في المنام والخوف منها للمطلقة

يعتقد الكثير من الأشخاص أن رؤية القطط في المنام والخوف منها بالنسبة للمرأة المطلقة هي من الرؤى غير المحمودة، ولكن فسر علماء التفسير هذه الرؤية كالتالي:

إذا كانت المطلقة ترى في منامها قطط كثيرة وهي خائفة منها وأنها تحاول إيذائها أو الهجوم عليها فإن ذلك يشير إلى أنها تتعرض للكثير من المشاكل والصعوبات.

وإذا رأت المطلقة قطط كثيرة في بيتها في المنام فإن ذلك يشير إلى حصولها على رزق وفير في حياتها قريبًا.

أما إذا رأت أن طليقها يقدم لها قطط كثيرة في المنام وكانت خائفة منها فإن ذلك يشير إلى أنه يحاول عمل مكائد لها وإيذائها.

رؤية القطط في المنام والخوف منها للمتزوج

إذا كان الرائي رجل متزوج ورأى في المنام القطط وكان خائفًا منها فإن علماء التفسير قد وضحوا معنى هذه الرؤية كالتالي:

إذا رأى الرجل أن هناك قط يحاول الهجوم عليه وإيذائه وبدا عليه الخوف منه فإن ذلك يشير إلى وجود شخص سيء يتربص به ويحاول إيقاعه في المشاكل ولذلك فإن الرؤية تعتبر رسالة تحذيرية له أن يأخذ حذره.

أما إذا رأى المتزوج في منامه قطة أنثى فإن ذلك يشير إلى أن هناك امرأة سيئة السمعة تحاول التقرب منه وإذا حاول إبعادها عنه فإنه سوف ينجح في التغلب عليها في الواقع والله أعلم.

أما إذا رأى الرجل المتزوج أنه يقوم بتربية القطط في المنام فإن ذلك يشير إلى الخير والرزق الوفير القادم إليه.

إذا كان الرجل خائف وحزين من رؤية القطط في المنام فإن ذلك يشير إلى الشعور بالوحدة والضيق وإذا كانت القطط متوحشة فإن ذلك دليل على المشاكل والخلافات العائلية.

رؤية القطط في المنام والخوف منها للأعزب

عندما يكون الرائي شاب أعزب ويرى في منامه القطط ويبدو عليه الخوف منها فإن ذلك يدل على كثير من الدلالات التي من بينها ما يلي:

إذا رأى الأعزب قطط قبيحة الشكل في منامه وكان خائفًا منها فإن ذلك يشير إلى الخسارة في العمل أو الرسوب في الامتحان إذا كان طالب.

أما إذا رأى القطط تقوم بالهجوم عليه فإن ذلك إشارة إلى مشاكل سوف يواجهها في حياته.

إذا رأى الشاب الأعزب قطط كثيرة وكان خائف منها وكانت متوحشة فإن ذلك يشير إلى الخلافات التي تحيط به وبجميع أفراد عائلته.

أما إذا كان الرائي سعيد بوجود القطط حوله في المنام فإن ذلك يشير إلى تخلصه من الهموم والحزن الذي يعاني منه في الواقع.

إذا رأى الشاب قط كبير في المنام فهذا دليل على تقلده منصب أفضل، أما إذا رأى قطة أنثى بيضاء فإن ذلك يشير إلى وقوعه في حب فتاة والرغبة في الزواج منها.

وإذا كان القط في منام الأعزب أسود اللون أو رمادي فإن ذلك من الحظ السيء.

تفسير رؤية القطط الجائعة في المنام والخوف منها

إذا كان الرائي يرى في منامه القطط الجائعة وكان خائفًا منها فإن ذلك يعني ما يلي:

قد يشير ذلك إلى ضائقة مادية يعاني منها الرائي وأنه سوف يصاب بالفقر إذا لم يحاول حل المشكلة.

إذا كانت الرائية امرأة متزوجة ورأت في منامها قطط جائعة فإن ذلك يشير إلى أنها ستحمل قريبًا.

تفسير رؤية القطط تحت السرير في المنام والخوف منها

رؤية القطط تحت السرير في المنام من الرؤى التي يخشاها الرائي وهي تعني عدة معاني منها ما يلي:

قد تشير إلى وجود أشخاص غرباء يحاولون تدبير المكائد للرائي وإيذائه.

إذا كان الرائي رجل فإن ذلك إشارة إلى أنه محاط بأشخاص مخادعين، أما إذا كانت الرائية فتاة عزباء فإن ذلك يشير إلى أشخاص يحاولون التدخل في أمور حياتها ويحاولون إيذائها.

أما إذا كان الرائي شاب فإن ذلك يشير إلى أن هناك أشخاص يحاولون تدبير المكائد له وبث الفتنة بينه وبين عائلته.

تفسير حلم القطط الذكور في المنام والخوف منها

القطط الذكور في المنام من الأحلام التي تراود الكثير من الأشخاص للتعرف على معناها خاصًة إذا كان الرائي خائف منها، فإن ذلك يعني عدة معاني نذكرها فيما يلي:

يدل القط الذكر والخوف منه في المنام على أشخاص منافقين يحيطون بالرائي.

قد تشير إلى أن الرائي يرتكب معصية وينكر المعروف.

إذا كان الرائي رجل فإن ذلك يشير إلى الصحبة الغير صالحة التي تحيط به وتجذبه نحو ارتكاب الذنوب والبعد عن العبادة.

إذا كانت الرائية فتاة عزباء فإن ذلك يشير إلى فشلها في حياتها العملية أو في علاقتها مع حبيبها أو خيانته لها.

قد تعني زيادة التحصيل العلمي والدراسي لدى الشخص المثقف المطلع.

ختاماً.. وبعد أن تناولنا معكم الحديث عن تفسير حلم رؤية القطط في المنام والخوف منها، نتمنى أن نكون قد استطعنا تقديم كافة المعلومات التي قد تحتاجون لمعرفتها، فلا تترددوا في تصفح هذا الموقع والتعرف على كل ما تحتاجون إليه من تفسير ومعاني، وكل ما خلفه لنا علماء التفسير الكرام من دلالات لتلك الرؤيا، فعليكم بقراءة السطور السابقة حتى تصلون إلى معنى حلمكم ولكن قبلها كونوا واثقين في قضاء ربكم وتوكلوا عليه.