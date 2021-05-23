سُورة البقرة هي أطول سور القرآن، آياتها 286، وترتيبها الثاني في المصحف بعد سورة الفاتحة، وقيل هي أول سورة نزلت في المدينة، إلا قوله تعالى: وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ فإنها آخر آية نزلت من السماء، ونزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى، وآيات الربا أيضا من أوائل ما نزل من القرآن. ويقال لها فسطاط القرآن؛ قاله خالد بن معدان. وذلك لعظمتها وبهائها، وكثرة أحكامها ومواعظها. وتعلمها عمر بن الخطاب بفقهها وما تحتوي عليه في اثنتي عشرة سنة، وابنه عبد الله بن عمر في ثماني سنين.

وسميت سورة البقرة بهذا الاسم لأنها تحتوي على قصة البقرة وبنى إسرائيل في عهد نبي الله موسى في الآيات من 67 إلى الآية 73، السورة اشتملت على ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر.

عدد الآيات (286) آية في المصحف المكتوب والمطبوع والمضبوط (مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد لطباعة المصحف الشريف) على ما يوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي.

عدد الآيات (285) آية في المصحف المكتوب والمطبوع والمضبوط (مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد لطباعة المصحف الشريف) على ما يوافق رواية أبي سعيد عثمان بن سعيد المصري الملقب بورش.

وجاءت تلك الفروق من أن قراءة "حفص" رقمت حروف فواتح الصور برقم الآية مثال (ألم) في البقرة و(ألمص) في سورة الأعراف وغيرها من تلك الحروف في بدايات الآيات، أما قراءة "ورش" فلم ترقم تلك الحروف كآية مستقلة وأدمجتها في الآية التي تليها.

تفسير حلم سورة البقرة في المنام يقول العالم الجليل ابن سيرين أن قراءة سورة البقرة في المنام من الأمور المحمودة، حيث أن المنام يدل على علاقة الرائي الجيدة بالله سبحانه وتعالى،وكما أن المنام يدل على طول حياة صاحب الرؤيا، وأنه سيعيش عمر مديد مليء بالخير والبركة إن شاء الله تعالى.

تفسير حلم سورة البقرة في المنام لابن سيرين

تفسير حلم سورة البقرة في المنام لابن سيرين دلالة على التحصين من شر الشيطان.

ترمز هذه الرؤية للحالم المريض بتحسن الحالة الصحية له واسترداد عافيته.

تعد هذه الرؤية من الرؤى المبشرة بتغير أحوال الحالم للأفضل وذهاب الحزن عنه إذا كان يعاني من الهموم في الحقيقة.

إذا حلم الرائي أنه يقرأ سورة البقرة على شخص في المنام فهذا يعني الوقاية من شر الشيطان.

أما في حالة سماع سورة البقرة فهذا يشير إلى تفريج الهموم وزوال الكرب عن الحالم.

عند رؤية الحالم أنه يسمع سورة البقرة في منزله فهذا يعد بشرى له بالخير والرزق الوفير إلى جانب تحصين نفسه وخلو منزله من الشياطين.

تفسير قراءة سورة البقرة في المنام على شخص آخر

تفسير قراءة سورة البقرة في المنام على شخص آخر يرى الإمام النابلسي أن رؤية الشخص في المنام أنه يقرأ سورة البقرة على شخص آخر، تدل على العمر الطويل والخير الوفير، وتغير الأحوال إلى الأفضل، مثال على ذلك إذا رأى شخص أنه يقرأ سورة القرة على طال، فإن الرؤيا تعتبر بشرى بنجاح هذا الطالب وتفوقه إن شاء الله.

تفسير حلم سورة البقرة في المنام للرجال

إذا كان صاحب الرؤيا أعزب، يدل المنام على حسن أخلاقه وعلاقته الطيبة مع الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يرتكب الذنوب والمعاصي.

كما أن الرؤيا تدل على نجاحه في عمله أو في دراسته.

أما إذا كان صاحب الرؤيا رجل لديه أبناء، فإن المنام يدل على صلاح أحوالهم والخير الذي يرزقون به في حياتهم.

تفسير حلم سورة البقرة في المنام للشاب

يختلف تفسير رؤيا قراءة سورة البقرة بالنسبة للشباب على حسب الظروف والحالة، مع العلم أن سماعها أو تلاوتها في المنام دليل على الخير والبركة والرزق الوفير.

أما إذا حلم الشاب الأعزب أنه يسمع أحد في المنام يقرأ سورة البقرة وكان صوته جميل، هذا دليل على نجاحه والتفوق الذي يحققه في العمل أو الدراسة.

تفسير حلم سورة البقرة في المنام للعزباء

تفسير حلم سورة البقرة في المنام للعزباء من الرؤى المبشرة لها بالخير والفرج حيث أنها تدل على التغلب على الأزمات التي تعاني منها في الحقيقة، إلى جانب التحصين من كل شر.

في حالة رؤية العزباء أنها تقرأ آية الكرسي في المنام فهذا يدل على صلاح الحال والالتزام بطاعة الله في الحقيقة.

إذا رأت العزباء أن والدتها تقرأ عليها سورة البقرة فهذا يدل على عمرها الطويل إلى جانب السلامة من شر الشيطان وشر الحسد والنجاة ممن يدبر لها المكائد.

في حالة حلم العزباء بشخص يقرأ عليها آية الكرسي في المنام فهذا يدل على الزواج من رجل صالح.

تفسير حلم سورة البقرة في المنام للمتزوجة

تفسير حلم سورة البقرة في المنام للمتزوجة دليل على الخير والبركة التي تملأ حياتها.

تفسير حلم سورة البقرة في المنام للمتزوجة تدل أنها على علاقة جيدة بالله عز وجل، كما أن المنام يدل على تسارعها من أجل فعل الخيرات وكسب الثواب والحسنات.

تفسير حلم سورة البقرة في المنام للحامل

تفسير حلم سورة البقرة في المنام للحامل دليل على تقربها من الله عز وجل، وأنها تواظب على تلاوة وحفظ القرآن الكريم في الواقع.

قراءة سورة البقرة في المنام للمرأة الحامل تعبر عن استجابة دعوتها، وأنها ستلد الطفل الذي تتمناه، وساء فتاة أو ذكر.