المتزوجة التي ترى في المنام النمل، فإن هذا يدلّ على الإنجاب

النمل الكثير في المنام جند، ورؤيتها على الفراش أولاد، ورؤية النمل، تدل على نفس صاحب الرؤيا، وقيل تدل على قراباته، وقيل إنّ خروج النمل من جحرهم غم، ورؤية النمل تدب على المريض موته، ومعرفة كلام النمل ولاية، لقصة سليمان عليه السلام، ومن رأى النمل يدخل داره بالطعام. يكثر خير داره. ومن رأى النمل يخرج بالطعام من داره افتقر، وخروج النمل من الأنف أو الأذن أو غيرهما من الأعضاء، يدل على موت صاحب الرؤيا شهيداً، إذا رأى نفسه تفرح بخروجها، فإن كان يسوء خروجها، فيخشى عليه، والنمل إنسان ضعيف حريص، والكثير منه جند أو ذرية أو مالك أو طول الحياة. ومن رأى النمل يدخل قرية أو بلداً، دخل ذلك البلد جند، فإن خرجوا منها، فإنّهم يتحملون منها، فإن رأى أنّ النمل هارب من بلد أو بيت، فإنّ اللصوص يحملون من ذلك الموضع شيئاً ويكون هناك عمارة، لأنّ النمل والعمارة لا يجتمعان. وكثرة النمل في بلد من غير إضرار بأحد، يدل على كثرة أهل البلد.

تفسير رؤية النمل في المنام للعزباء

العزباء التي ترى النمل في الحلم تشارف على رزق جيد، سواءً من حيث الزوج أو المال. إن رأت نملاً وفيراً فذلك يدلّ على خيارات لديها، وإن قرصتها نملة منه، فإن هذا يدلّ على احتمالية الزواج. النمل الذي يمشي على سرير العزباء، دليل على كثرة الحديث عن زواجها.

تفسير رؤية النمل في المنام للمتزوجة

المتزوجة التي ترى في المنام النمل، فإن هذا يدلّ على الإنجاب بشكل أساسي. وإن رأته أسود اللون، فمعناه أنها تنجب الذكور، أما إن رأت النمل أبيض اللون، فمعناه أن المال سيصبح وفيراً بين يديها.

تفسير رؤية النمل في المنام للحامل

إن رأت الحامل النمل في الحلم، فجنس المولود بحسب لون النمل. الأحمر يشير للإناث والأسود يشير للذكور. ورؤية النمل في الحلم لدى الحامل، دليل خير بالمجمل ودليل يسر في المخاض.

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