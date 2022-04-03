تفسير رؤية الوزن الزائد في المنام؟ الحلم بوزنك هو رمز شائع جدًا غالبًا ما يترك الحالم في حيرة من أمره في صباح اليوم التالي. على الرغم من أن أحلامنا قد تكون تلميحًا إلى شيء قد نكون غير واعين أو ندركه في حياة اليقظة.

تفسير رؤية الوزن الزائد في المنام؟

البدانة مشكلة عالمية

هل تعلم وفقًا لمنظمة الصحة العالمية أن أكثر من 1.9 مليار بالغ تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وما فوق يعانون من زيادة الوزن. في هذه المجموعة يعتبر ما يقرب من 650 مليون بالغ يعانون من السمنة المفرطة. أعتقد أن هذا هو السبب في أننا كثيرًا ما نزن أنفسنا في أحلامنا. للأسف ، يتم قمع مشاعرنا تجاه صورتنا وتظهر في أحلامنا ، لكن في بعض الأحيان يكون لها علاقة بشيء غير واعي بالنسبة لنا.

تميل الأحلام إلى إرسال رسائل غير عادية إلينا مشفرة في نوع من المتاهة المجازية حتى تتمكن من اكتشافها. فهل "الأحلام بالسمنة" لها علاقة بمخاطر زيادة الوزن؟ أعني هل يمكن أن يكون هذا تحذير تلميح إلى اعتلال الصحة يؤدي إلى الوفاة؟

تفسير رؤية الوزن الزائد في المنام؟

هل أنت بدينة؟

دعنا نتخلص من السؤال الأول. هل أنت بدينة وهل تزعجك البدانة؟ في بعض الأحيان يمكن أن تكون الأحلام مباشرة لدرجة أنها تهاجم مخاوفك. قد تكون هذه علامة على أنك بحاجة للقفز مرة أخرى على جهاز المشي هذا لتفقد بضعة أرطال.

على الرغم من أن هذا قد لا يكون هو الحال مع الجميع ، إلا أن العديد من الأشخاص غير الضروريين لزيادة الوزن يحلمون في الواقع باكتساب قدر كبير من أرطال الوصول.

تفسير رؤية الوزن الزائد في المنام؟

فأل جيد أم سيء

أحلام زيادة الوزن ليست بالضرورة فألًا إيجابيًا لأن كونك "سمينًا" يميل إلى أن يكون وراءه وصمة عار. الآن ، إذا كان حلمك يتحدث إليك بطريقة مجازية ، فقد لا علاقة له بالوزن بل بالأحرى أن يأخذ أو يمتص أو يستهلك داخليًا شيئًا ليس جيدًا لك.

ماذا يمكن أن يكون هذا بالضبط؟ يمثل الموقع والأشخاص من حولك في حلمك تلميحات قد توجه انتباهك إلى العلاقات أو بيئات العمل أو المشاعر اللاواعية حول هضم أكثر مما تستطيع التعامل معه.

تفسير رؤية الوزن الزائد في المنام؟

هل تحلم بفقدان الوزن؟

يعتبر فقدان الوزن في حلمك فألًا إيجابيًا يشير إلى فقدان الطاقة السلبية أو الأشياء السامة التي تنتمي إلى ماضيك. أنت تخسر شيئًا سيئًا بداخلك كان يظهر للآخرين. من ناحية أخرى ، فإن الحلم بفقدان الوزن قد يوحي في الواقع أنك ستحقق أهدافك.

تفسير رؤية الوزن الزائد في المنام؟

الحلم بزيادة الوزن

ليس من غير المألوف أن تحلم بأن يكون شخص آخر بدينًا. هل يمكن أن يكون هذا الشخص المجهول إسقاطًا لـ "ظلك" - سلوكيات غير واعية ومحفزات لا تكون على دراية بها. علاوة على ذلك ، إذا كان لديك حلم يمكنك أن تشير إلى أحد شيئين. إذا كنت تعاني من زيادة الوزن فقد تكون هذه رغبة أو حاجة لإزالة الطاقة السلبية الداخلية والمرفقات الضارة والأشياء التي تبطئك في الحياة.

تفسير رؤية الوزن الزائد في المنام؟

الحلم بالميزان

الحلم بميزان الوزن يمكن فك شفرته مجازيًا بالرقم الذي ظهر. هذا الرقم المحدد الذي رأيته على المقياس هو رمز لك وللمشاعر التي يتم التعبير عنها. هل شعرت بالسعادة أو بالضيق؟ هل يمكن أن يشير إلى أنك بحاجة إلى الحكم على نفسك ، وضرورة الفحص الذاتي.

تفسير رؤية الوزن الزائد في المنام؟

اكتساب الوزن

كيف يظهر الوزن حقًا في أحلامنا هو أكثر دقة مما تعتقد. لنفترض على سبيل المثال أنه إذا كان اكتساب الوزن سيئًا لقلبك، فقد يشير أيضًا إلى العلاقات السابقة التي تسببت في انسداد من الألم المكبوت. اكتساب الوزن في حلمك يمثل استهلاكًا سلبيًا لأشياء ضارة لك. هذا لا يعني الطعام الفعلي (في بعض الأحيان) ، ولكنه يتعلق بالاتصال الذهني بالجسم - امتصاص الأشياء في عقلك التي ستثقل كاهلك.

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