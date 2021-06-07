تفسير رؤية حلق اللحية في المنام

يرى الكثير من مفسري الأحلام حول العالم ان الحلم بقص الشعر أو حلاقته له دلالات غير جيدة، فعادة ما تدل حلاقة الشعرعلى مشكلة صحية أو فقدان عزيز أو مصيبة قد تطال صاحب الحلم.

وبعيدًا عن شعر الرأس هناك العديد من التفسيرات الخاصة باللحية للرجل او حتى السيدات، بالإضافة لتفسيرات خاصة بشعر الجسم وحلاقته وبعض التفاصيل الأخرى.

وفي هذا المقال سنطرق لعدد من التفسيرات الخاصة باللحية فقط مثل، ظهور اللحية في المنام، تفسير رؤية حلق اللحية لأبن سرين، تفسير رؤية أن اللحية طويلة في المنام، تفسير رؤية نتف اللحية في المنام، تفسير رؤية أن اللحية بيضاء في المنام، تفسير حلم حلق اللحية، تفسير رؤية حلق اللحية للملتزم، تفسير حلم حلق اللحية في المنام للمتزوجة.



ظهور اللحية في المنام:

يدل ظهور اللحية في المنام بالمجمل على الرزق الكثير والمال والوفير، وتختلف التفسيرات بحسب طول وشكل ولون اللحية.

تدل اللحية الطويلة في المنام على طول العمر، وقصرها على قصر عمر صاحب المنام

تدل اللحية للفتى الصغير الذي لم تظهر له لحية بعد على دلالة غير جيدة

أما اللحية للمرأة فقد تدل إما على العقم او على رزقة وفيرة لزوجها



تفسير رؤية حلق اللحية لأبن سرين:

تفسير رؤية حلق اللحية بحسب ابن سيرين فتفسيراتها كالتالي:

للرجل تدل على المال.

رؤية حلق الشارب للرجل في المنام تدل على اقتراب زواجه.

وفي حال رأى الرجل أن لحيته تطول من الجوانب فقط فهذا يدل على مال وفير سيحصل عليه لكن سيستمتع به أشخاص غيره

تفسير رؤية أن اللحية طويلة في المنام:

بإجماع كبير من مفسري الأحلام فإن اللحية الطويلة في الحلم تدل بشكل عام على الوقار

وإذا رأى الرجل لحيته في المنام أطول من الحقيقة فهذا دلالة على سمعته الطيبة بين الناس

وكلما زاد طول اللحية زادت مسؤولياته والعكس صحيح

تفسير رؤية نتف اللحية في المنام:

يدل نتف شعر اللحية في الحلم على الإسراف في حال كان صاحب الحلم يملك المال

واذا كان فقيرًا فيدل على انه سيضطر للاقتراض وكثرة ديونه

تفسير رؤية أن اللحية بيضاء في المنام:

تدل اللحية البيضاء في المنام على الهيبة والوقار في صاحب الحلم

واذا حلم الرجل بأن لحيته اصبحت بيضاء بالكامل فهذها دليل على احترام من حوله له وعلو مكانه بينهم

وفي حلم الرجل أن جزء من لحيته قد ابيضت فهذا دليل على المال والثروة



تفسير حلم حلق اللحية:

تفسير رؤية حلق اللحية للملتزم، بشكل خاص تدل تخليه عن أمر من أمور الدين.

تفسير رؤية حلق اللحية للملتزم قد تدل أيضًا على التزام صاحب الحلم بشكل ظاهري



تفسير حلم حلق اللحية في المنام للمتزوجة: