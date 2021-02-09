تفسير رؤية طرحة العروس في المنام؟

طرحة العروس هو رمز للخير والشر. في السياق السلبي يمثل الفصل بين الحياة والموت. هذا الحجاب شيء لا يجب عادة تغييره أو العبث به.

في سياق إيجابي ، تمثل الطرحة شيئًا من الجمال العظيم يتم إخفاؤه في الوقت الحالي حتى يحين وقت الكشف عنه. عادة ما تُرى العروس وهي ترتدي الطرحة ويمثل رفع الطرحة خطوة كبيرة أو تغييرًا في الحياة من التزام إلى آخر في سلسلة متتالية من الأحداث التي ستجلب الإشباع والفرح.

وتصبح الابنة عروسًا ثم تصبح أماً وتصبح بعد ذلك امرأة حكيمة. هذا هو التقدم الطبيعي للحياة وعلى الرغم من أنك قد لا تتزوج أو تنجب أطفالًا ، فإن الرسالة مجازية أكثر من كونها حقيقية. ضع في اعتبارك جميع جوانب حياتك وستكشف عن المعنى الخفي الذي من المفترض أن تعيشه.

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