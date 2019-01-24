لتقليل تناول السكر اتبع هذه النصائح!

ابدأ بتقليل السكر في كوب المشروبات اليومية

السكر واحد من مواد الطعام التي تسبب الكثير من الضرر للجسم، لكن للأسف أغلب الناس يميلون للمذاق الحلو، ما يجعلهم غير قادرين على التوقف عن تناوله أو الحد منه.

ولحل هذه الأزمة، نقدم هذه النصائح، القادرة على الحد من تناول السكر:

النصيحة الأولى:

ابدأ بتقليل السكر في كوب المشروبات اليومية، تدريجيًا، حتى تصل إلى ملعقة واحدة أو من دونها.

النصيحة الثانية:

يجب التوقف عن تناول المياه الغازية واستبدال العصائر الطبيعية، الخالية من السكر بها، لأنها أكثر فائدة ولا تحتوي على السكر الضار.

النصيحة الثالثة:

قلل من تناول الشوكولاتة البيضاء، واعتمد على تناول الداكنة أو السوداء، لأنها تحتوي على كيمة أقل من السكر.

النصيحة الرابعة:

يجب أن تكثر من تناول الماء، لأنه يقلل من تأثير السكر على الجسم، ويسرّع عميلة الأيض، أي التمثيل الغذائي.

النصيحة الخامسة:

حاول تناول الحلويات المصنوعة في المنزل، وليس التي يتم شراؤها من الخارج، حتى تقلل نسبة السكر فيها.

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