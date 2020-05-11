تقنيات التدليك الذاتي التي يمكن أن تساعد في تخفيف الألم

يمكن أن يكون العلاج بالتدليك الحل الأمثل إذا كنت تشعر بالتوتر أو الألم. بصرف النظر عن أهميته في تسكين الألم والاسترخاء للتدليك فوائد جسدية وعقلية. ومع ذلك ، لا تحتاج للذهاب إلى معالج تدليك بل يمكنك تخفيف الألم في المنزل. إليك بعض الأساليب التي يجب أن تعرفها عند محاولة تدليك نفسك.

فوائد التدليك الذاتي

إنها طريقة بسيطة ومريحة للاستمتاع بفوائد التدليك. يساعد التدليك على تخفيف التوتر والقلق والصداع وتوتر العضلات والتوتر والألم. عندما تكون جزءًا من خطة العلاج المناسبة ، فقد تساعد في حالات مثل التهاب المفاصل أيضًا. يمكن إجراء التدليك الذاتي في المنزل ، وبالتالي فهو علاج أطول من زيارة معالج التدليك بشكل متكرر.

التدليك الذاتي يساعد على تخفيف الألم في الرأس والرقبة والكتفين والظهر والوركين. بالإضافة الى تخفيف آلام العضلات ، يمكن أن يعالج التدليك آلام الأعصاب التي يمكن أن تحدث عندما تضغط العضلات على العصب.

تدليك لآلام الرقبة

الجلوس بطريقة خاطئة يعتبر أحد أكبر أسباب آلام الرقبة. ويمكن أن يكون سببه الانحناء اثناء استخدام جهاز الكمبيوتر المحمول أو الهاتف لساعات طويلة أو حتى القراءة في السرير دون دعم كاف. تساعد هذه التقنية إذا كانت رقبتك مشدودة أو حتى إذا كانت لديك عقدة في رقبتك.

ابدأ بخفض كتفيك بعيدًا عن أذنيك أثناء فرد الرقبة والظهر. بعد تحديد المناطق المؤلمة ، اضغط عليها بقوة بأصابعك. حركها في حركة دائرية وكرر في الاتجاه المعاكس.

تدليك لعلاج الصداع

يساعدك التدليك على تخفيف التوتر وتوفير الكثير من الاسترخاء. قد يكون مفيدًا جدًا إذا كان الضغط هو سبب صداعك. اخفض كتفيك وشد رقبتك وظهرك بشكل مستقيم. ضع السبابة والإصبع الأوسط لكل يد في منتصف قاعدة العنق. اضغط قليلاً ثم حرك أصابعك للخارج وللأسفل. يمكنك أيضًا تحريك أصابعك في حركات دائرية صغيرة.

تدليك ألم الظهر

يمكن أن يحدث ألم الظهر بسبب إجهاد العضلات أو تلف القرص القطني أو تهيج الأعصاب أو حتى مشاكل الهيكل العظمي. يمكن أن يساعد المشي أو اليوجا أو تمارين معينة في تخفيف آلام الظهر.

تدليك أسفل الظهر - اجلس على الأرض مع تقاطع ساقيك وتقويم ظهرك بشكل مستقيم. ضع إبهاميك على العظم المثلث المسطح في أسفل العمود الفقري. الآن ، حرك إبهاميك في حركات دائرية صغيرة.

تدليك كرة التنس - الاستلقاء فوق كرة التنس هو أيضًا أسلوب تدليك جيد. يمكن أن يساعد ضغط الكرة في تخفيف الألم. استلقي على الأرض مع ثني ركبتيك. الآن ، ضع كرة التنس مباشرة تحت بقعة التوتر. يمكنك تدوير جسمك برفق لتتكئ على الكرة. هذا يضيف المزيد من الضغط.

ومع ذلك ، إذا استمر ألمك ، فمن الأفضل زيارة الطبيب. قد لا يكون التدليك الذاتي أفضل طريقة إذا كنت تعاني من كسور أو حروق أو جروح أو اضطرابات نزيف أو هشاشة العظام أو السرطان.