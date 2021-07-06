تكبيرات عيد الاضحى

تكبيرات العيد عند المسلمين يعني: تعظيم الله تعالى، وتنزيهه عن أيّ نَقص، وفيه معنى الثناء على الله تعالى أيضاً، ويُكبّر المسلم أثناء صلاته، وفي ندائه للصلاة، وفي مَوضع الذِّكر المُطلَق الذي يقصد منه تبجيل الله تعالى.

يأتي عيد الأضحى وهو العيد الثاني للمسلمين في اليوم العاشر من ذي الحجة، أي بعد يوم عرفة، وهو اليوم الذي يَشهد الله تعالى لعباده من الحجّاج أمام ملائكته بأنّه قد غفر لهم ذنوبهم، لذا يأتي يوم عيد الأضحى بعدها لشُكر الله تعالى على نعمته، أمّا صلاة عيد الأضحى فحُكمها واجب وجوباً عينيّاً، وليس لها لا أذان ولا إقامة، ويكون وقتها في صباح أوّل يومٍ من أيام عيد الأضحى بعد صلاة الفجر.

تكبيرات العيد الاضحى لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ.

تكبيرات صلاة عيد الأضحى

من المستحب القيام بالتكبيرات في صلاة عيد الأضحى، وتُقسم التكبيرات في هذه الصلاة إلى قسمين، هما:

التّكبير المُطلق: ويبدأ هذا النوع من التكبير مع بداية شهر ذي الحجة، وهذا ما ينصّ عليه المذهب الحنبلي وابن باز وابن رجب، وينتهي مع دخول وقت الغروب لآخر يوم من أيام التشريق.

التكبير المقيد: وهو التّكبير بعد الصلوات الخمس المفروضة، وحكمه مشروع حسب ما ورد عن ابن تيميّة وابن كثير والنووي وغيرهم، ويبدأ التكبير المقيّد وقت صلاة الفجر ليوم عرفة، وينتهي مع وقت صلاة العصر لآخر يوم من أيام التشريق، والذي يوافق اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، ومن السنّة أن يبدأ الرّجال في التكبير لصلاة عيد الأَضحى فور خروجهم من منازلهم إلى مكانِ أداء الصلاة، وهذا ما نصّ عليه المذهب الشافعي والمالكي والحنبلي.

من صفة صلاة العيد أن يحضر الإمام ويؤم الناس بركعتين يُكبر في الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يُكبر بعدها ست تكبيرات أو سبع تكبيرات لحديث عائشة رضي الله عنها : " التكبير في الفطر والأضحى الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع.

أنواع ووقت تكبيرات عيد الأضحى

التكبير في عيد الأضحى نوعان مطلق ومقيد، أما التكبير المطلق فهو ما يكون قبل صلاة العيد، والخلاف فى بدايته ونهايته كالخلاف المذكور فى عيد الفطر، وأما التكبير المقيد فهو ما يكون عقيب الصلوات الخمس المكتوبة، ولا يكون بعد صلاة النافلة إلا فى قول عند الشافعية.

صيغة تكبيرات عيد الاضحى

تكبيرات العيد مكتوبة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبدإلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا

تكبيرة الإحرام في صلاة العيد أن يحضر الإمام ويؤم الناس بركعتين يُكبر في الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يُكبر بعدها ست تكبيرات أو سبع تكبيرات لحديث عائشة رضي الله عنها : " التكبير في الفطر والأضحى الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع.

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