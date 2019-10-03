تكبير القضيب أسطورة أم حقيقة؟

إذا كان هناك شيء واحد قد يتفق عليه الرجال بالإجماع ، فهو الرغبة في الحصول على قضيب أكبر. قد يكون لهذا علاقة بحقيقة أن الكثير من الرجال يعتقدون أن لديهم قضيب صغير ويرغبون في تكبيره.

تعرف هذا الحالة النفسية باسمpenile dysmorphophobia ، ومع انتشار المقاطع الإباحية أصبحت هذه الحالة للأسف شائعًا جدًا.

ولكن ما هو متوسط ​​حجم القضيب؟

إذا كنت مهووسًا جدًا بحجم قضيبك ، فمن المحتمل جدًا أن يكون لديك قضيب متوسط ​​الحجم إلى حد ما. وللذين يشعرون بالقلق من متوسط ​​حجم القضيب المنتصب ، فوفقا للخبراء يبلغ متوسط طول القضيب منتصبا 5.2 بوصات ومحيطه 4.6 بوصة ، في حين أن متوسط ​​حجم القضيب الرخو يجب أن يتراوح بين 3.5 و 2.9 بوصة. هذا القياس هو من قاعدة العمود إلى طرف قضيبك.

تقنيات تكبير القضيب

هناك مجموعة كبيرة من الادوية والتمارين والعمليات الجراحية وغيرها من تقنيات تكبير القضيب المعلن عنها في السوق والتي تعد بزيادة حجم القضيب. ومع ذلك ، لا توجد أبحاث تدعم فعالية هذه التمارين. ولا ينصح باتباع أي من هذه الإجراءات دون استشارة طبية.