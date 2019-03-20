تلوث الهواء أخطر من دخان السجائر

كشفت دراسة حديثة، أن تلوث الهواء أخطر من التدخين ذلك أنه يتسبب في قتل 8.8 مليون شخص سنويا.

وأشارت الدراسة، إلى أن 64 ألف شخص ماتوا في المملكة المتحدة عام 2015، ومن ضمنهم 17 ألف حالة توفت بسبب أمراض القلب والشرايين.

واشارت الدراسة الى انخفاض متوسط العمر بنسبة 1.5 عام في المملكة المتحدة جراء هؤلاء الذين يموتون بسبب تلوث الهواء.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن التدخين مسؤول عن وفاة 7.2 مليون شخص كل عام.

وطالب باحثون من مركز جامعة ماينز الطبي بألمانيا وضع ضوابط أكثر صرامة على تلوث الهواء.