طريقة تلوين البيض شم النسيم بالمواد الطبيعية

طريقة تلوين البيض شم النٍسيم بالمواد الطبيعية

شم النٍسيم من المهرجانات المصرية الشعبيّة التي تقام بشكلٍ سنويٍ في فصل الربيع، وقد كان القدماء المصريون من الفراعنة يحتفلون بشمِّ النسيم كعيد رسمي، وفي وقتنا هذا ما زال المصريون يحتفلون به بزيارة الحدائق وتلوين البيض، وتناول سمك الفسيخ، ويتمّ الاحتفال في هذا المهرجان بيوم الانقلاب الربيعي وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل بالنهار، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة تلوين البيض بالمواد الطبيعية:

المقادير:

- كوب من مغلي الكركديه.

- كوب من البقدونس المغلي (من الممكن استخدام عصير السبانخ).

- كوب من الجزر المغلي (نبشر الجزر ونغليه مع الماء).

- كوب من الشمندر المغلي (بنجر).

- كوب من مغلي الكركم.

- كميّة من البيض.

- خل أبيض.

طريقة التحضير:

- أولاً نحضر لكل لون قدر خاص ونضع في كل قدر بيضتين أو أكثر حسب الكميّة التي نريد تلوينها، ونسكب فوق كل قدر نوع من المقادير التي ذكرناها سابقاً، ونضيف لها ملعقة صغيرة من الخل (يعمل على تثبيت اللون)، ونسلق البيض لمدّة عشر دقائق.

- ثم كل قدر سوف يعطي البيض لوناً مختلفاً؛ حيث ينتج اللون الأصفر عن الكركم، والأخضر من مغلي البقدونس، والزهري من الكركديه، والشمندر يعطي اللون الأحمر.

- نرفع البيض من الماء ونجفّفه ثم نضعه في طبق تقديم، ونزيّنه بالطريقة التي نرغب بها، وكل عام وأنتم بألف خير.

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