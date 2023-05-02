ما هو ضعف التبويض؟ ما هي أسباب ضعف التبويض؟ كيف يتم تنشيط التبويض بصورة طبيعية؟ وما هي أهم تمارين رياضية لتنشيط المبايض؟

طرق تنشيط المبايض

1- طرق التغذية الصحيحة، الابتعاد عن تناول أطعمة غير صحية تضر جسمنا، يجب تناول أطعمة صحية تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الشوارد هي عبارة عن شيء يغسل هذه الشوارد وينظف هذه الشوارد الموجودة في جسمنا، فنحن نحتاجها حتى تكون مضادات للأكسدة أو عمليات للأكسدة.

يوجد هناك اشياء تؤذي الخلايا وتؤدي وظيفتها بشكل غير صحيح من ضمنها وظائف الخلايا المسؤولة عن التبويض، وأفضل شيء ممكن ان نقوم بها أو نؤدي بها هذا الأداء هو مضادات الشوارد أو الأنتيوكسيدانت.

ومن أشهر مضادات الشوارد هي أميجا 3 نستطيع أن نجده في معظم الأكلات مثل المنتجات البحرية الأسماك بجميع أنواعها وتفاصيلها سوف نجد فيها كميات كبيرة من أوميجا 3، يجب أن يكون في وجبة سمك أسبوعياً.

2- السم الأبيض، العدو الأهم والرئيسي الذي يجب أن نبعده عن حياتنا، حيث أن السكر يحتوي على نسبة كبيرة من الجلوكوز، والجلوكوز مادة في الجسم مطلوب من الأنسولين أن يدخلها إلى الخلايا مما يؤدي إلى تكيس المبايض ومن أهم صفات تكيس المبايض هو عدم التبويض أو خلل في التبويض.

3- يوجد مركب موجود في معظم خلايا جسمنا ومسؤول على أن هذه الخلايا عندما تنقسم، فالخلية يكون فيها نفس النسبة والمركبات، والمركب هو الفوليك أسيد هو مسؤول عن تجديد خلايا الجسم مثل البشرة والشعر وخلايا التبويض.

نحن نحتاج إلى فوليك أسيد بجرعات واضحة جداً موجودة في جسمنا، وجميع الخضروات الداكنة المتوفرة حولنا تحتوي على جرعات كبيرة من الفوليك أسيد

4- من ضمن الأمور المنطقية هي الابتعاد عن الزيوت سواء الزيوت السائلة أو الزيوت التي تم تغييرها إلى السمنة والدهن فهي مرفوضة، ولو أردنا التناول نتاول الدهون الحيوانية بشكلها الطبيعي لأنها مصدر لتكون فيتامين د.

5- السيدات اللواتي تأخرن بالحمل أو عندها التبويض ضعيف يجب عليهن تناول البروتينات لكن هناك توصية تتكلم أن البروتينات بالصورة النباتية هي افضل من الصورة الحيوانية لكن تناولي البروتينات بغض النظر كانت بصورة نباتية او حيوانية، لكن لا تهملي في طبيعة التغذية والبروتين الموجود في الغذاء.

6- من أهم الطرق لتنشيط المبايض هي الحياة الخالمة والحياة التي لا يوجد بها حركة ولا رياضة ولا يوجد بها مجهود يتبذل بطريقة صحيحة بالتالي لا يوجد فيها دورة دموية صحيحة تلف بجمسنا جميعه وتعوض هذه المناطق بكميات دم صحيحة، إن الرياضة هي من أفضل وسائل التبويض.

7- الابتعاد عن التوتر والضغوط لأنه الضغوط تؤدي إلى تأخر في الإنجاب والمزيد من ضعف التبويض.

8- الاهتمام بالفيتامينات لأنها مهمة وضرورية وتحمي جسمك من جميع النواقص الموجودة فيه، وذلك إذا أصبح لديك حمل تسطيعي أن تكملي رحلة التسعة شهور بنجاح وصحة جيدة من غير اي خلل أو اضطرابات أو مشاكل.

9- من وسائل التبويض الناجح هو أخذ المعرفة من مصادرها الطبية.

تمارين رياضية لتنشيط المبايض

تمارين القوة من فوائده تحسين صحة العظام وبناء العضلات، وكلما زادت كتلة العضلات ارتفعت مستويات حرق السعرات الحرارية في الجسم ومن ثم الحفاظ على وزن الجسم مما يساعد على تنشيط المبايض بشكل كبير.

تمارين HIIT من فوائد هذا التمرين الحفاظ على معدل ضربات القلب والسيطرة على متلازمة تكيس المبايض.

تمرين القرفصاء هذا التمرين يساعد على تقليل التوتر وشد عضلات الجسم

التمارين الهوائية مثل المشي أو الجري أو ركوب الدراجة فهي تساعد على زيادة ضخ الدم من القلب.

تمرين الكوبرا لأنه يساعد على شد الجسم وتحسين الدورة الدموية في الجسم.

ماذا اشرب وقت الدورة لتنشيط المبايض

البردقوش وقت الدورة لتنشيط المبايض يساعد على توازن الهرمونات وتنظيم الدورة الشهرية، كما قد يساعد في علاج متلازمة تكيس المبايض والتي تسبب اختلالاً في الدورة الشهرية.

ما هي المشروبات التي تزيد من حجم البويضة؟

أعشاب ورق التوت

الشاي الأخضر

القرفة

الزنجبيل

البردقوش

أعشاب لتنشيط المبايض والحمل بتوأم