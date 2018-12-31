تمارين مجربة لشد الوجه والرقبة وإخفاء التجاعيد والترهلات

الكريمات والمستحضرات هي جزء لا يتجزّأ من روتينكِ الجماليّ

ما لا شكّ فيه أنّ الكريمات والمستحضرات هي جزء لا يتجزّأ من روتينكِ الجماليّ، إذ أنّها تحافظ على شبابكِ وجمال بشرتكِ كما تحميها من كلّ العوامل الخارجيّة المؤذيّة كالتلوّث وأشعّة الشمس. كلّ سيّدة تملك مجموعة من المستحضرات التي لا تتخلّى عنها والتي تستخدمها للحدّ من الترهّلات والتجاعيد والتخلّص منها، لكن ما رأيكِ بالقيام بتمارين وجه منزليّة تهدف إلى شدّ البشرة أكثر وتقوية العضلات في الوجه؟ نعدكِ أنّها سهلة لا تتطلّب أيّة مهارات ولن تستغرق أكثر من دقائق قليلة من وقتكِ. تعلّميها في ما يلي وكرّري كلّ واحدة من بينها 10 مرّات.

لشدّ الجبين:

- ارفعي حاجبيكِ إلى الأعلى بقدر المستطاع لمدّة 5 ثوانٍ.

- ضعي إصبعيكِ على جفنيكِ ثمّ قومي برفع حاجبيكِ قدر المستطاع.

- تمدّدي على طرف السرير واتركي رأسكِ يتدلّى نحو الأسفل، ثمّ قومي بفتح عينيكِ قدر المستطاع وشدّ حاجبيكِ نحو الأعلى.



لشدّ العينين:

- أغمضي عينيكِ وكأنكِ تركّزين نظركِ على شيء ما لمدّة 5 ثوان ثمّ افتحيهما.

- ضعي إصبعين على الزاوية الخارجية لكلّ عين وشدّي قليلاً، ثمّ قومي بفتح عينيكِ وإغلاقهما بسرعة.

- قفي جالسةً وانظري نحو الأعلى ثمّ نحو الأسفل من دون تحريك رأسكِ أو تغيير وضعيّتكِ.



لشدّ الخديّن:

- أديري شفتيكِ إلى اليمين ثمّ إلى اليسار، وقومي بعد ذلك بإبرازهما إلى الأمام بشدّة.

- ابتسمي قدر المستطاع وقومي برفع خدّكِ نحو عينكِ بواسطة أصابعكِ. ستشعرين بالضغط على عضلات الخدّين وهذا أمر جيّد لمحاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة.

- اخفي أسنانكِ بشفتيكِ وحاولي فتح فمكِ قدر المستطاع. يمكنكِ وضع إصبعكِ على ذقنكِ لمساعدتكِ على فتح فمكِ وإغلاقه بطريقةٍ أسرع.



لشدّ الرقبة والذقن:

- ضعي يدكِ على جبينكِ واضغطي برأسكِ نحو الأمام حتّى تشعري بعضلات رقبتكِ. تسمّري لمدّة 10 ثوان ثمّ ضعي يديكِ خلف رأسكِ وارجعيه إلى الخلف وحافظي على هذه الوضعيّة لمدّة 10 ثوانِ أخرى.

- قفي أو اجلسي مستقيمة وارجعي رأسكِ إلى الخلف. ألصقي لسانكِ جيّدًا في سقف حلقكِ حتى تشعري بشدّ عضلات الرقبة، ثمّ احني ذقنكِ نحو الأمام من دون أن ترخي لسانكِ.

- اجلسي بطريقة مستقيمة وانظري نحو السقف غالقةً فمكِ. تظاهري أنّكِ تمضغين العلكة حتى تشعري بحركة واضحة في عضلات وجهكِ ورقبتكِ.

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