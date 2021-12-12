تنانير الكسرات: أبرز التنسيقات لموسم خريف/ شتاء 2022

واكبي موضة خريف/ شتاء 2022 وتألقي مع تنانير الكسرات، وافسحي للنسيم العليل يداعب ساقيك بحفاوة ويمنحهما شعوراً بالإنتعاش، ويمكن تنسيق تنانير الكسرات في فصل الشتاء مع البوتسات الطويلة أو البوتسات القصيرة، او الشوز الرياضي.

تتناسب تنانسر الكسرات الطويلة مع موسم الخريف والشتاء بشكل مثالي، حيث أن ألوانها المنوعة حيكت من أقمشة الشيفون والقطن الخفيفة و أقمشة الجلد وهي الدارجة بشكل كبير، والتي بدورها تمنحك إطلالة مميزة وعصرية تتميز بالإنتعاش.

ويمكن تنسيق التنانير الجلدية في فصل الشتاء مع البلايز الصوف العريضة أو البلايز الصوف مع قبة عالية أو قميص أبيض فوقه توب من الصوف الناعم، أو مع توب رسمي وكندرة بكعب عالي للمناسبات الرسمية، ويمكن ارتدائها في العمل أو الخروجات المسائية أو عند زيارة العائلة فهي عملية ورسمية في آن واحد.

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