طبيب البوابة: تناول الطعام بسرعة قد يكون سيئًا لصحتك

تناول الطعام بسرعة قد يكون سيئًا لصحتك

عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام، فإن البطء والثبات يفوز في السباق.

تشير البحوث الأولية التي قدمت في جلسات جمعية القلب الأمريكية العلمي في كاليفورنيا إلى أن الأشخاص الذين يتناولون طعامهم ببطء هم أقل عرضة للبدانة أو لتطوير متلازمة التمثيل الغذائي من غيرهم، وبالتالي فهم اقل اصابة بأمراض السكتة الدماغية وأمراض القلب والسكري.

في عام 2008، قام باحثون يابانيون، بقيادة طبيب القلب الدكتور هيروشيما الدكتور تاكايوكي ياماجي بتجنيد أكثر من 1000 من البالغين اليابانيين الأصحاء. طلبوا منهم أن يصفوا سرعة الأكل لديهم - بطيئة أم طبيعية أم سريعة – مع تتبع صحتهم لمدة 5 سنوات.

تم تشخيص أربعة وثمانين شخصًا يعانون من متلازمة الأيض خلال تلك السنوات الخمس، مع وجود علاقة واضحة بين سرعة الأكل وتطور المرض. وكان معدل الإصابة 11.6% بين الذين يتناولون الوجبات السريعة ، و 6.5 % بين أكلة طبيعية، و 2.3 % فقط بين الذي يأكلون ببطء. كما كان الذين يأكلون بسرعة أثقل وزناً، ولديهم محيط خصر أكبر، ويعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

هذه النتائج ليست مفاجئة، كما تقول المتحدث باسم جمعية القلب الأمريكية وطبيبة القلب بجامعة نيويورك لانغون، نيكا غولدبيرغ. لقد أظهرت الكثير من الأبحاث أن تناول الطعام بسرعة يرتبط بزيادة الوزن وقضايا صحية أخرى.

تقول غولدبيرغ تناول أي وجبة طعام يجب ان يستغرق 30 دقيقة على الأقل لنفس الكمية المعتاد عليها وليس أكثر.

إذا كنت تميل إلى استنشاق طعامك ، فأنت تحتاج إلى تدريب نفسك على الإبطاء، كما تقول غولدبيرغ. وتقترح تناول الطعام مع صديق وتقطع الطعام إلى قطع صغيرة، ومضغه أكثر، مع التنفس بعمق ووضع شوكة الطعام جانبا اثناء ذلك.