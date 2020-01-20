تناول الكثير من البروتين يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

البروتين هو جزء أساسي من نظام غذائي صحي. فهو يساعد في بناء وإصلاح العضلات ، ويعزز فقدان الوزن ، ويزيد من الشبع ويقلل الدهون. ومع ذلك ، فقد ارتبطت النظم الغذائية عالية البروتين التي تتجاوز الكمية اليومية الموصى بها مع العديد من المخاطر الصحية بما في ذلك السرطان.

كن حذرا!

فقد أظهرت الدراسات أن النظم الغذائية الغنية بالبروتين ، وخاصة في البروتين الأحمر القائم على اللحوم ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان. بينما ارتبط تناول البروتين من مصادر أخرى بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان. يعتقد الباحثون أن هذا يمكن أن يكون بسبب المركبات المسببة للسرطان والدهون في اللحوم.

وفقا للدراسات ، يمكن أن يزيد البروتين الزائد في نظامك الغذائي من خطر الموت بسبب السرطان بنسبة 4 في المائة. ليس هذا فقط ، فمن المرجح أن يموت عشاق اللحوم بسبب مرض السكري.

الدراسة

حتى إذا كنت تستهلك كمية معتدلة من البروتين ، فقد يكون احتمال إصابتك بالسرطان ثلاث مرات أكثر من أولئك الذين يحصلون على أقل من 10 في المائة من السعرات الحرارية من البروتين.

شملت الدراسة 6138 مشاركًا تزيد أعمارهم عن خمسين عامًا.

ما هي كمية البروتين الأكثر من اللازمة؟

في المتوسط ​​، ينبغي للمرء أن يأكل حوالي 0.8 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم ، وفقا للعديد من الدراسات الصحية. على سبيل المثال ، إذا كان وزنك 50 كيلوجرام ، يجب أن لا تأكل أكثر من 40 جرامًا من البروتين يوميًا.

النظام الغذائي الذي يعتمد على البروتين:

نظام غذائي عالي بالبروتين: عندما تحصل على 20 في المائة من السعرات الحرارية أو أكثر من البروتين، سواء من النباتات أو الحيوانات.

حمية معتدلة البروتين: عندما تحصل على 10 إلى 15 في المائة من السعرات الحرارية من البروتين.

نظام غذائي منخفض البروتين: عندما تحصل على 10 في المائة أو أقل من السعرات الحرارية من البروتين.

وفقا للدراسة ، فإن كمية الكربوهيدرات والدهون التي يتناولها الشخص ، لا يبدو أنها تلعب دورا في معدلات الإصابة بالسرطان.

ماذا يمكنك أن تفعل؟

الجواب بسيط وواضح ، قلل من استهلاكك للبروتين ، وخاصة تلك التي تأتي من اللحوم والألبان والجبن. لكن لا تتطرف لأن ذلك قد يجعلك تعاني من سوء التغذية بسرعة كبيرة.

والخبر السار هو أن انخفاض مستوى البروتين يقلل من احتمال الوفاة المبكرة بنسبة 21 في المائة.

ولكن بمجرد بلوغك الخامسة والستين من العمر ، يجب تناول البروتين باعتدال حيث يحمي البروتين من الوهن وفقدان العضلات ، وهو أمر شائع مع تقدم العمر.