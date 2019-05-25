تناول اللبن الرائب يساعد في علاج الاضطرابات العقلية

البروبيوتيك لا يمكن أن ينظم بكتيريا الأمعاء فقط (تريليونات من الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، التي تؤدي وظائف رئيسية في الجهاز المناعي والتمثيل الغذائي) ولكنها تعمل أيضًا على تحسين وظائف المخ وبالتالي تقلل من القلق، وفقا لدراسة جديدة.

البروبيوتيك هي كائنات حية موجودة بشكل طبيعي في بعض الأطعمة المعروفة أيضًا باسم البكتيريا "الجيدة" أو "الصديقة" لأنها تحارب البكتيريا الضارة وتمنعها من الاستقرار في الأمعاء.

تشير الأبحاث الحديثة أيضًا إلى أنه يمكن علاج الاضطرابات العقلية من خلال تنظيم الكائنات الحية الدقيقة المعوية ، ولكن لم يتوصلوا بعد الى دليل محدد يدعم ذلك.

هذا ووجد الباحثون من كلية الطب بجامعة شنغهاي جياو تونغ أن "الأمعاء الدقيقة يمكن أن تساعد في تنظيم وظائف المخ من خلال ما يسمى" محور الأمعاء ".

للوصول إلى هذا الاستنتاج ، استعرض الباحثون 21 دراسة ركزت على 1503 شخصًا بشكل جماعي.

وجد الفريق أن مكملات البروبيوتيك في سبع دراسات ضمن تحليلهم تحتوي على نوع واحد فقط من البروبيوتيك ، واستخدمت دراستان منتجًا يحتوي على نوعين من البروبيوتيك ، وشملت المكملات المستخدمة في الدراسات الخمس الأخرى ثلاثة أنواع على الأقل.

بشكل عام ، أظهرت 11 من 21 دراسة تأثيرًا إيجابيًا على أعراض القلق من خلال تنظيم الكائنات الحية الدقيقة المعوية ، مما يعني أن أكثر من نصف الدراسات (52 في المائة) أظهرت أن هذا النهج فعال.

من بين 14 دراسة التي استخدمت البروبيوتيك كعامل تدخل ، وجد أكثر من الثلث (36 في المائة) أنها فعالة في الحد من أعراض القلق ، في حين أن ستة من الدراسات السبع المتبقية التي استخدمت مادة غير البروبيوتيك وجدت تلك فعال - بمعدل فعالية يبلغ 86 في المائة.

كما لاحظوا ان التدخلات غير البروبيوتيك كانت أيضا أكثر فعالية.

معظم الدراسات لم تبلغ عن أحداث سلبية خطيرة ، و أربع دراسات فقط أبلغت عن آثار ضارة خفيفة مثل جفاف الفم والإسهال.

اقترحت دراسة نشرت في مجلة General Psychiatry أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض القلق شعروا بالتحسن عن طريق اتخاذ خطوات لتنظيم الكائنات الحية الدقيقة في أمعائهم باستخدام الأغذية والمكملات الغذائية بروبيوتيك وغير البروبيوتيك.

بالإضافة إلى استخدام الأدوية النفسية للعلاج ، "يمكننا أيضًا التفكير في تنظيم النباتات المعوية للتخفيف من أعراض القلق" ، وفقا للباحثين.