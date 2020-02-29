تناول كميات قليلة من الفاكهة والخضروات قد يصيبك بالقلق

يقول الباحثون إن الأشخاص الذين يتناولون كميات منخفضة من الفاكهة والخضروات لديهم احتمال أكبر للاصابة باضطراب القلق.

وجدت الدراسة ، التي نشرت في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة ، أن أولئك الذين يستهلكون أقل من ثلاثة حصص من الفواكه والخضروات يوميًا ، كانت هناك احتمالات أعلى بنسبة 24 في المائة على الأقل لتشخيصهم باضطرابات القلق.

وقال المؤلف المشارك جوزيه مورا المنزا: "قد يفسر هذا جزئياً النتائج المرتبطة بتدابير تكوين الجسم. فمع زيادة مستويات الدهون الكلية في الجسم إلى ما يزيد عن 36 في المائة ، يزداد احتمال الإصابة باضطراب القلق بأكثر من 70 في المائة.

وفقا للباحثين ، قد تكون زيادة الدهون في الجسم مرتبطة بالإصابة بالتهابات أكبر. تشير البحوث الناشئة إلى أن بعض اضطرابات القلق يمكن أن ترتبط بالتهاب.