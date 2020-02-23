تناول هذه الأطعمة الغنية بفيتامين E لصحة جلدك

هل تعانين من البشرة الباهتة والمتعبة؟ مع اقتراب موسم الربيع ينبغي ان تهتمي أكثر ببشرتك. ولكن ما الذي يمكنك فعله للحفاظ على صحة بشرتك هذا الشتاء دون الحاجة إلى الاعتماد بالكامل على الماكياج أو تجربة مستحضرات التجميل المختلفة ؟ نحن ننصحك باستخدام فيتامين E هو أحد مضادات الأكسدة القوية للغاية التي يمكن أن تساعد على تغذية وحماية بشرتك. دعنا نتحدث عن بعض الأطعمة الغنية بفيتامين (هـ) للحصول على بشرة صحية.

اللوز

اللوز مصدر غني بفيتامين هـ والدهون الصحية. يمكن أن يساعد فيتامين E في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي الناجم عن التلوث والأشعة فوق البنفسجية من الشمس ودخان السجائر والعوامل البيئية الأخرى. وبالتالي ، فإن جعل اللوز جزءًا من نظامك الغذائي اليومي قد يكون إضافة مفيدة لصحة بشرتك.

زيت الزيتون

زيت الزيتون غني بفيتامين E الذي يمكن أن يحميك من مشاكل الجلد والعين. بشرتك تعكس كيف جسمك داخليا. كما أنه مليء بمضادات الأكسدة ويمكن أن يقلل أيضًا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول في الدم.

السبانخ

عندما نتحدث عن الأطعمة التي تساعد على بشرة صحية ، كيف يمكن للمرء أن ينسى الخضار الورقية! السبانخ ليس غنيًا بفيتامين E فحسب ، ولكنه يحتوي أيضًا على عدد من العناصر الغذائية الأخرى ، بما في ذلك البوتاسيوم وفيتامين C والألياف ، وكلها عناصر رائعة لصحتك وبشرتك.

الافوكادو

يشتهر هذا الطعام اللذيذ والمتعدد الاستخدامات والغني بفوائده الصحية العديدة. الأفوكادو غني بالبوتاسيوم وفيتامين C و E مما يجعله ثمرة صحية للغاية. نسيجها وطعمها المميز يجعلها وجبة خفيفة شائعة للغاية مع جميع المؤثرين على اللياقة البدنية.