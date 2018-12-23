9 طرق طبيعية لإزالة الذقن المزدوج

تستخدم بعض أقنعة الوجه كوسيلة للتخلص من الدهون حول منطقة الذقن

يمكن إخفاء دهون أي جزء من الجسم بارتداء الملابس, باستثناء دهون الذقن الذي لا مفر منها, حيث تظهر نتيجة زيادة الوزن, أو ترهل الجلد بسبب الشيخوخة, مما يشوه المنظر الخارجي للشكل, و يؤثر بشكل سلبي على الصحة, كالتعرض لبعض الآلام الفك الشديدة, و لتجنب ذلك لابد من اتباع بعض الطرق الآتية:

1- مضغ العلكة

للحفاظ على تناغم عضلات الوجه و الخدين و الذقن, يفضل ممارسة مضغ العلكة يوميا و لمدة أسبوع كي تبدأ آثاره التحسن بالظهور, بالإضافة إلى تحسين النفس, و منع تسوس الأسنان.

2- الضحك

لا يعتر الضحك مفيدا للقلب فقط, و إنما يساعد في التخلص من دهون الذقن المزدوجة بشكل واضح, و ذلك لقيام الأشخاص بتحريكه صعوداً وهبوطاً.

3- تمارين الذقن

يمكن تطبيق هذا التمرين عندما يكون الأشخاص لوحدهم, و ذلك بفتح الفم بشكل واسع, و سحب اللسان خارجا, و البدء بتحريكه بشكل دائري, و لمدة 60 ثانية, لفترة نصف ساعة حتى يتم الحصول على النتائج المطلوبة.

4- القبض أو الشد على الأسنان

و ذلك بإطباق الأسنان بإحكام على بعضهم البعض, مع إعطاء ابتسامة عريضة, و لمدة عشر ثواني على الأقل يوميا, للمساعدة في التخلص من دهون الذقن.

5- كرة التنس

تعتبر من التمارين الفعالة جدا للتخلص من الدهون, عن طريق وضع الكرة تحت الرقبة وتثبيتها بالذقن, و الضغط عليها بإحكام, مع التكرار لمدة عشر مرات على الأقل.

6- التثاؤب

غالبا ما تزيد حالات التثاؤب عند الأشخاص بشكل مزعج, إلا أنها تعد من أفضل الممارسات و التمارين التي تساعد في حرق دهون الذقن المزدوجة.

7- أقنعة الوجه

تستخدم بعض أقنعة الوجه كوسيلة للتخلص من الدهون الزائدة حول منطقة الذقن, كقناع بياض البيض مع العسل, الذي يساعد في شد الجلد حول منطقة الذقن, إضافة إلى قناع النعناع للتخلص من ترهل الجلد.

8- تحسين طريقة الجلوس

تساهم طريقة الجلوس في ظهور دهون الذقن, لذا ينصح بالجلوس و الظهر مستقيم, لمساعدة الكتفين و الذقن على البقاء بشكل مرتفع, مما يساعد على فقدان الدهون بسرعة.

9- التدليك بالزبدة

يمكن فرك وتدليك الذقن والرقبة بزبد الكاكاو, لعدة دقائق قبل النوم, مع تكرار العملية في الصباح قبل أخذ حمام, للمساعدة في تخفيف الوزن الزائد للذقن.

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