3 خطوات للتخلص من سمنة الوجه ليظهر بشكل أنحف

للتخفيف من دهون الوجه، عليك أولاً أن تتبعي حمية غذائية

رغم أن الوجه الممتلئ يعتبر من الوجوه الجميلة، إلا أن دهون الوجه أحياناً يصبح مبالغ بها ويجب التخلص والتخفيف منها لإبراز تقاسيم الوجه وجماله.

إليك عزيزتي أهم الخطوات للتخلص من سمنة وجهك ليظهر بشكل انحف وأكثر جاذبيةً وشباباً:



- للتخفيف من دهون الوجه، عليك أولاً أن تتبعي حمية غذائية لتتخلصي من الوزن الزائد لأن غالباً ما يترافق الوجه الممتلئ مع الأشخاص البدينين.

- لا تتخلي عن وجبة الفطور حتى يتم تحفيز الجسم لإستقلاب الدهون وحرق السعرات الحرارية وإجعليها متنوعة بمأكولات مغذية كالأجبان والألبان والزيتون والخضار، وإبتعدي عن الوجبات السريعة والحلويات.

- إمتنعي عن وجبة العشاء كلياً واستبدليها بكوب شاي أخضر أو يانسون أو حليب خال من الدسم.

وننصحك بممارسة هذه التمارين الرياضية للوجه يومياً حيث تساعدك على حرق الدهون المتراكمة في أنحاء وجهك وخصوصا الخدين والذقن:

تمارين القبلات: بمد الشفتين وضمهما كشكل التقبيل لمدة 5 ثوان مع تحريك الشفتين وهما بهذه الوضعية لكل من الجهتين اليمنى أولا لمدة 5 ثوان، ثم اليسرى لمدة 5 ثوان أخرى . كرري التمرين لمدة خمس دقائق مرتين يومياً.

تمرين السمكة المنفوخة: إملئي الخدين بالهواء ثم إدفعي الهواء إلى الخد الأيمن لمدة 5 ثوان ، ثم للخد الأيسر مدة 5 ثوان أخرى. ثم أطلقي سراح الهواء من الفم. كرري هذا التمرين 10 مرات.



تمرين الابتسام: حاولي أن تتصنعي إبتسامة عريضة تُظهر اللثة العليا واللثة السفلى لمدة 5 ثوان، ثم اغلقي الشفتين وكرري الابتسامة مرة أخرى. يكرر هذا التمرين 10 مرات .



إتبعي النصائح الغذائية المذكورة وطبقي التمارين يومياً، وستدهشين من النتيجة النهائية خلال وقت قصير.

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