تنظيف البشرة في المنزل يعتبر أهم جزء في نظام العناية بالبشرة؛ لأنه يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة، والجراثيم، والأوساخ، والبكتيريا، ويمنع مسام الجلد من الانسداد. ويتوفّر اليوم العديد من منظفات الوجه الكيميائية المختلفة.

حيث تتعرض البشرة إلى العديد من المشاكل التي قد يكون سببها أحياناً وجود خلل في عملية تجديد الخلايا في البشرة، أو خللٍ في نسيجها العام، وتظهر هذه الأسباب بفعل بعض العوامل التي تتعرض لها للبشرة بشكلٍ يومي، كأشعة الشمس الحارقة، أو الرياح الباردة، أو التدخين، أو حتى مستحضرات المكياج؛ ولهذا لا بدّ من العناية بالبشرة، والحرص على تنظيفها بشكلٍ جيد.

5 خطوات بسيطة لتنظيف البشرة في المنزل

نظفي وجهك جيداً

قومي بمسح بشرتك بقطنة منقوعة بالحليب، ومرريها على وجهك حتى تزيل الدهون والماكياج إن وجد، أو اغسلي وجهك جيداً بغسول مناسب لنوعية بشرتك.

التقشير

تعتبر خطوة تقشير البشرة من أهم الخطوات لإزالة الخلايا الميتة وتنظيف البشرة بعمق، وتتم هذه المرحلة بمزج ملعقة من العسل مع ملعقة من الحليب البودرة، ثم توزيع المزيج على الوجه بحركات دائرية بأطراف الأصابع مع مراعاة عدم نسيان منطقة الرقبة، وبعد التأكد من تقشير الوجه بأكمله، اغسليه بالماء الفاتر، ثم بللي قطنة بماء الورد، وامسحي بها على وجهك، ثم جففي وجهك جيداً.

البخار

تساعد هذه الخطوة على تخليص البشرة من الدهون التي يصعب التخلص منها في المرحلتين السابقتين، إضافة إلى قيامها بتفتيح مسام البشرة، وذلك بتعريض البشرة إلى حمام بخار مضاف إليه ملعقة من عطرك المميز.

قومي بإحضار قدر به ماء مغلي، وقربي وجهك إلى البخار المتصاعد مع إضافة عطر اللافندر أو البابونج أو ماء الورد، واستمري في هذا الأمر من 5 إلى 10 دقائق، بعدها قومي بمسح وجهك باستخدام قطنة مع الضغط الخفيف على مناطق تواجد الدهون والرؤوس السوداء كالأنف والذقن، وفي النهاية استخدمي مكعبات الثلج لقبض مسام البشرة، ثم امسحي وجهك بقطنة مبللة بماء الورد لتهدئة وترطيب البشرة.

القناع المغذي

من أهم المراحل لإنجاح تنظيف البشرة والحصول على بشرة متألقة ونضرة، ويوجد العديد من الماسكات لتغذية البشرة، لكن عليك اختيار الماسك المناسب لنوعية بشرتك حتى تستفيدي من التنظيف جيداً، ولا تنسي أثناء عمل الماسك أن تقومي بتغطية العينين بقطنة مبللة بشاي بارد حتى تحصلي على استرخاء تام.

ومن الأقنعة المفيدة للبشرة قومي بمزج صفار بيضة مع ملعقتين من العسل الأبيض، واتركي المزيج على وجهك لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

الترطيب

تعتبر الزيوت الطبيعية من أفضل المرطبات للبشرة؛ لأنها تؤثر مباشرة على خلايا البشرة، فيمكنك مزج نقطتين من زيت اللوز أو زيت الزيتون مع ملعقة من الجلسرين، ووضعهم على بشرتك لترطيبها، ومن الممكن استعمال الكريم المرطب الخاص بك، أو الاكتفاء بتمرير القليل من العسل أو البرتقال أو الفراولة على بشرتك.

ماسكات منزليه تساعد على تنقية المسام وتنظيف البشرة بعمق

ماسك الروب والليمون:

المكونات:

1/4 كوب روب.

عصير نصف ليمونة.

الطريقة:

تُخلط المكونات، وتُوضع على البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم يُشطف الوجه بالماء الفاتر، ويُتبع بقليل من الكريم المرطب.

يحتوي الروب على حمض اللاكتيك الذي يعمل على تقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميت، بينما يعمل الليمون كمضاد حيوي طبيعي للتخلص من البكتيريا المسببة للحبوب، وتفتيح البشرة وتنظيفها بعمق.

ماسك صودا الخبز والعسل:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة عسل.

1 ملعقة كبيرة صودا الخبز ( بيكربونات الصوديوم).

الطريقة:

تُخلط المكونات جيداً، وتُوضع على البشرة لمدة 15 دقيقة، ثم تُدلك البشرة في حركات دائرية لمدة خمس دقائق وتُشطف بالماء الدافيء أولاً ثم بالماء البارد.

تعمل صودا الخبز على تقشير البشرة، تنقية المسام، التخلص من الرؤوس السوداء والحبوب، كما يساعد العسل على ترطيب البشرة، وعلاج حبوب البشرة المزمنة بفضل احتوائه على مضادات حيوية طبيعية.

ماسك العسل والقرفة:

المكونات:

1ملعقة كبيرة عسل.

1/2 ملعقة صغيرة قرفة.

1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

الطريقة:

تُخلط المكونات جيداً وتُوضع على البشرة لمدة 10 دقائق ثم يُشطف الوجه بالماء البارد، ويُتبع بكريم مرطب.

قد تشعرين بقليل من الوخز بسبب التوابل الموجودة بالماسك لذا يُنصح باختباره على منطقة صغيرة من البشرة للتأكد من عدم حدوث التهاب.

تعمل القرفة وجوزة الطيب على تنظيف البشرة بعمق، وتنقية المسام وتنشيط الدورة الدموية لتبدو البشرة أكثر حيوية، كما تساعد جوزة الطيب على التخلص من الحبوب والبثور.

ماسك القهوة و الكاكاو:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة بن.

1 ملعقة كبيرة كاكاو.

2 ملعقة كبيرة حليب.

1 ملعقة صغيرة عسل.

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

الطريقة:

تُخلط المكونات جيداً وتُوضع على البشرة لمدة 20 دقيقة، ويُشطف الوجه بالماء الفاتر.

تعمل القهوة على إزالة خلايا الجلد الميت وتنقية المسام. بينما يعمل الكاكاو على تفتيح الجلد ومنع ظهور التجاعيد.

حمام البخار

يُفضل عمل حمام البخار مرة كل أسبوعين عن طريق تعريض البشرة للبخار المتصاعد على بعد 20 سم تقريباً، ويمكن إضافة بعد الأعشاب كالنعناع، البابونج، أو الريحان للماء، - ثم تُشطف البشرة بالماء الفاتر وتمسح بقطنة مبللة بماء الورد.

احرصي على إزالة الماكياج، غسل البشرة بغسول لطيف مرتين يومياً، وعمل الماسك المناسب لكِ مرتين أسبوعياً وحمام البخار مرة كل أسبوعين للحصول على بشرة نظيفة ونقية.

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