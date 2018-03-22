مع قدوم فصل الربيع ابدأي بتنظيف هذه الأشياء!

تنظيم الخزائن هي الخطوة الأولى في تنظيم باقي منزلكِ،

مع قدوم فصل الربيع، عليكِ العمل على تهوية منزلكِ بعد هذا الشتاء البارد، كما يجب عليكِ أيضا تنظيف بعض الأشياء في المنزل تنظيفا جيداً مع قدوم الربيع البديع، ومن أبرز هذه الأشياء التي يجب تنظيفها مع انتهاء الشتاء:

1- الفراش

يجب أن تقومي بتنظيف الوسائد والشراشف بعد انتهاء فصل الشتاء، حيث يمكنكِ وضع كل ملحقات غرفة النوم في الغسالة مع بداية فصل الربيع، علما أنه يجب غسل هذه الملحقات من مرتين إلى ثلاث مرات في السنة.



2- السجاد

ليس مطلوبا غسل السجاد مع تغيّر المواسم، لأن كثرة غسلها يساهم في قصر عمرها، ولكن يمكن مع بداية فصل الربيع تنظيف البقع عن طريق القشط بالمنظفات على الجاف “الناشف”.



3- الخزائن

تنظيم الخزائن هي الخطوة الأولى في تنظيم باقي منزلكِ، لذا عليكِ التخلّص من الملابس وكل الأغراض غير المستخدمة في خزانتكِ، مما يجعل روتينكِ اليومي أيسر وأسهل كثيرا.



4- الجدران

الصيانة أمر حاسم في الحفاظ على الطلاء بشكله البرّاق، عن طريق تنظيف الجدران بقطعة قماش أو إسفنجة في الماء الممزوج مع القليل من سائل غسل الصحون.

قد يعجبك أيضاً:

دعي الأزهار تنمو في عيد الأم

لن تستغرق 15 دقيقة.. وصفة منزلية لتنظيف السجاد

اصنعيه بنفسك: مقشر الملح لعيد الفصح