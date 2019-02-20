6 طرق لتنظيف جدران المطبخ من الدهون

يشكل تنظيف المطبخ الجزء الأكبر من مهام المرأة اليوميّة

يشكل تنظيف المطبخ الجزء الأكبر من مهام المرأة اليوميّة، فهو المكان الذي تقضي فيه نصف وقتها، مابين الطبخ، وغسل الصحون، وتنظيف الأرض، والجدران، وخصوصاً عندما يتعلّق الأمر بوجود بقعٍ دهنيّة، أو زيتيّة عنيدة عالقة بها، الأمر الذي يدعوها للبحث عن بدائل تساعدها في إزالة تلك البقع، وتنظيفها دون أن يكلّفها ذلك مزيداً من الوقت، والجهد.

إليكم بعض النصائح والطرق التي تساعد في تنظيف جدران المطبخ:

1- يمكن لف قطعة من القماش حول عصا (يد) المكنسة الكهربائية، وربطها جيداً ببعض المطاط أو الدبابيس حتى تصبح ثابتة وصعبة التحريك، ثم البدأ بمسح الجدران بها للتخلص من الغبار والأوساخ البسيطة وذلك بتحريكها من الأعلى إلى الأسفل.

2- ملء دلو بالماء وبعض مساحيق التنظيف أو المنظفات السائلة مع إضافة كوب من الخل، ثم نقوم ببل قطعة من الإسفنج أو قطعة قماش لمسح الجدار بها.

3- يمكن كذلك تبليل قطعة من الإسفنج في الماء والصابون ومسح الجدران بطريقة دائرية.

4- يجب بعد اتباع أي طريقة في تبليل الجدار أن نقوم بتنظيفه بالماء فقط ومن ثم تجفيفه جيداً.

5- يمكن استخدام بعضاً من صودا الخبز مع الماء، ثم فرك البقع الدهنية في الزوايا أو على طول حواف الجدار باستخدام الإسفنجة، ثم غسل الجدار بالماء وتجفيفه.

6- يمكن استخدام بعض المنتجات الخاصة بتنظيف الدهون عن جدران وأسطح المطبخ.

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