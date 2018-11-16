مهمة التنظيف قد تكون متعبة ومرهقة للكثيرات، لذلك حاولي أن تنظفي أغراضك أولاً بأول، فهي عرضة للغبار والبكتيريا بشكل كبير، وتركها بدون تنظيف مدة طويلة قد يزيد عناء التنظيف. استعيني بالخطوات التالية لتتعرفي على أفكار عملية لتنظيف الأدوات الشخصية.

فرش المكياج: استخدامك اليومي لفرش المكياج يجعلها موطن للبكتيريا والزيوت، والتي يمكن أن تؤدي إلى حدوث العديد من المشاكل لبشرتك، ولتلافي حدوث ذلك فإن أفضل طريقة هي غسل فرش المكياج بمحلول خاص بها مرة كل شهر، وتعقيمها مرة كل أسبوع، كما أنه يجب عليكِ تجديد فرش المكياج كل ستة أشهر على الأكثر. لمزيد من صحتكِ وجمالكِ: 5 تكتيكات لجعل فرشاة المكياج تدوم أطول فترة ممكنة 6 نصائح ذهبية لاختيار فرشاة المكياج