تهتك عضلة القدم: الأسباب، المضاعفات، وطرق العلاج

تهتك عضلة القدم قد يحدث نتيجة للإصابة أو التمدد الزائد للعضلة، وقد يكون مؤلمًا جدًا وقد يؤثر على القدرة على التحرك بشكل طبيعي، وإذا كنت تشعر بأنك قد تعرضت لتهتك عضلة القدم، فمن المهم اللجوء إلى المساعدة الطبية، وفيما يلي خطوات يمكن أن تساعد في التعامل مع تهتك عضلة القدم:

التقليل من الحركة والراحة عن طريق منح عضلة القدم المتضررة فرصة للشفاء من خلال تجنب التحركات الزائدة وتحميل العضلة المصابة.

ضع كيس من الثلج أو مصدر بارد على منطقة الإصابة لمدة 15-20 دقيقة عدة مرات في اليوم، ويساعد ذلك في تخفيف الألم وتقليل الورم.

استخدم ضمادة ضاغطة للمساعدة في تقليل الورم وتثبيت العضلة المصابة، ويمكنك أيضًا رفع قدمك لأعلى مستوى ممكن لتحسين تدفق الدم وتقليل الورم.

تناول مسكنات الألم البسيطة وفقًا لتوجيهات الطبيب أو الصيدلي لتخفيف الألم والتورم.

إذا كان الألم شديدًا ولم يتحسن الوضع في غضون يومين إلى ثلاثة أيام، من المهم التوجه إلى الطبيب لتقييم الإصابة بشكل أفضل وتحديد الخطوات التالية المناسبة.

يجب عليك دائمًا مراجعة الطبيب لتقييم ومعالجة أي إصابة تعاني منها.

أسباب تهتك عضلة القدم

الإصابات الرياضية واحدة من أكثر الأسباب شيوعًا لتمزق العضلات في القدم، وقد يحدث تمزق عندما تتعرض العضلة لشدة زائدة أو إجهاد أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية.

التمدد الزائد للعضلات قد يؤدي إلى تمزقها. قد يحدث هذا عندما تتعرض العضلة لامتداد مفرط أثناء الحركات أو التمارين.

عدم وجود لياقة بدنية كافية قد يؤدي إلى ضعف العضلات وزيادة خطر تمزقها أثناء الأنشطة.

عدم إجراء تمارين التسخين والاحتجام بشكل صحيح قبل ممارسة الأنشطة الرياضية الشاقة يمكن أن يزيد من خطر تمزق العضلات.

التعرض لصدمة مباشرة على العضلة قد يؤدي إلى تمزقها، مثل تلك التي قد تحدث أثناء الحوادث الرياضية أو الحوادث المرورية.

مع تقدم العمر تصبح العضلات أقل مرونة وأكثر عرضة للإصابات.

استخدام العضلات بشكل مفرط أو تكراري دون إعطائها فرصة للراحة والشفاء يمكن أن يزيد من احتمالية تمزقها.

التهابات العضلات قد تزيد من خطر تمزق العضلات.

مضاعفات تهتك عضلة القدم

تمزق عضلة القدم قد يؤدي إلى عدة مضاعفات إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح وسريع، فيما يلي بعض المضاعفات المحتملة، وهي:

تشكل ندبات مما يؤدي إلى تكون ندبات ضمن منطقة الإصابة، وهذا قد يؤثر على مرونة العضلة وحركتها في المستقبل.

ضعف العضلات، إذا لم يتم تنفيذ العلاج البدني والتمارين التأهيلية اللازمة بعد تمزق العضلة، فقد يحدث ضعف في العضلة المتضررة ويمكن أن يؤثر ذلك على القوة والحركة.

التهابات كثيرة في المنطقة المصابة، وخاصة إذا لم يتم التعامل مع الإصابة بشكل جيد، وكما يمكن أن تحدث عدوى إذا تمكنت الجراثيم من دخول الجروح المتسعة.

تكوين جلطات دموية، قد يحدث تجلط الدم في الأوعية الدموية القريبة من منطقة التمزق مما يزيد من خطر تكوين جلطات دموية.

عدم استعادة الحركة الطبيعية، في حالة عدم تنفيذ تمارين التأهيل والعلاج البدني بشكل صحيح، قد تتأثر حركة القدم المصابة وتصبح محدودة.

إذا لم يتم إدارة ومعالجة التمزق بشكل جيد قد تستمر الآلام وتصبح مزمنة في المنطقة المصابة.

إذا لم تلتزم بالراحة والتأهيل بعد تمزق أولى للعضلة، فإنه يمكن أن يزيد من احتمالية تعرض نفس العضلة لتمزق مجدداً.

تمزق في العضلة مما يؤثر على قدرتك على ممارسة الأنشطة اليومية والرياضية بشكل طبيعي.

الالتزام بتوجيهات الطبيب والعلاج المناسب وتنفيذ برنامج التأهيل والعلاج البدني على نحو جاد.

علاج تهتك عضلة القدم من الدرجة الأولى أو الثانية

إذا تعرضت لتهتك عضلة القدم يجب توقف اللعب أو أي مجهود تفعله فوراً، وتضع كمادات على الألم كمادات ماء بارد لمدة من 10-15 دقيقة كل 3 ساعات في أول يومين من وقت الإصابة.

لف رباط خاص حول المكان الذي أصيب بتهتك عضلة القدم مثل بطة القدم.

الالتزام بالراحة، ومحاولة رفع القدم لمدة يومين أو ثلاث أيام على وسادة حتى يخف الورم والالتهابات.

تقوية العضلات عن طريق التمارين الرياضية امتخصصة ويمكن عمل التمارين المتخصصة بتهتك عضلة القدم بعد 3 أيام من وقت الإصابة.

وضع كمادات دافئة على مكن الإصابة مع مساج خفيف للعضلة لمدة 3 دقائق.

مدة علاج تهتك عضلة القدم

تستغرق مدة علاج تهتك عضلة القدم والتعافي من الإصابة حوالي شھرین إلى 3 أشھر حتى یعود الوتر للعمل بشكل جید، وبحسب الحالة الجسدیة للمریض نفسه.

طرق علاج تهتك عضلة القدم