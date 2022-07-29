برج الأسد هو خامس برج من الأبراج الإثني عشر من دائرة البروج أي قوس من دائرة مسار الشمس، برج من الجهة الشمالية للسماء. تمر الشمس من برج الأسد من 22 يوليو إلى 22 أغسطس. تكون الشمس في أول هذا البرج عند أواسط الصیف، في الماضي البعید کانت كوكبة الأسد في هذا البرج ویسمی الأسد، والیوم غالباً کوکبة فلکیة السرطان فیها نتيجة تقدم محور الأرض.

توافق برج الأسد مع باقي الأبراج:

برج الأسد والحمل: ناري، وناري، علاقة متوافقة، يسودها الحب العميق، والاهتمام المتبادل، نسبة التوافق والنجاح 90في المئة.

ناري، وناري، علاقة متوافقة، يسودها الحب العميق، والاهتمام المتبادل، نسبة التوافق والنجاح 90في المئة. برج الأسد والثور: ناري، وترابي، علاقة جيدة يسودها الانسجام الفكري والعاطفي، نسبة التوافق والنجاح 80 في المئة .

ناري، وترابي، علاقة جيدة يسودها الانسجام الفكري والعاطفي، نسبة التوافق والنجاح 80 في المئة . برج الأسد والجوزاء: ناري وهوائي علاقة متنافرة، تسودها الأنانية وحب الذات من الشريكين نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة.

ناري وهوائي علاقة متنافرة، تسودها الأنانية وحب الذات من الشريكين نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة. برج الأسد والسرطان: ناري، ومائي، علاقة منسجمة، فيها الحب القوي والتعاون المشترك من اجل تأمين حياة عائلية ناجحة نسبة التوافق والنجاح 75 في المئة.

ناري، ومائي، علاقة منسجمة، فيها الحب القوي والتعاون المشترك من اجل تأمين حياة عائلية ناجحة نسبة التوافق والنجاح 75 في المئة. برج الأسد والأسد: ناري، وناري،علاقة متوافقة، تسودها العاطفة الصادقة والطموح المشترك والتوافق الفكري والروحي نسبة التوافق والنجاح90 في المئة.

ناري، وناري،علاقة متوافقة، تسودها العاطفة الصادقة والطموح المشترك والتوافق الفكري والروحي نسبة التوافق والنجاح90 في المئة. برج الأسد والعذراء: ناري، وترابي،علاقة جيدة يسودها الانسجام الفكري والعاطفي،نسبة التوافق والنجاح 80 في المئة.

ناري، وترابي،علاقة جيدة يسودها الانسجام الفكري والعاطفي،نسبة التوافق والنجاح 80 في المئة. برج الأسد والميزان: ناري، وهوائي،علاقة متنافرة، تسودها الغيرة والشك وعدم التوافق في الأفكار والطموح نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة.

ناري، وهوائي،علاقة متنافرة، تسودها الغيرة والشك وعدم التوافق في الأفكار والطموح نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة. برج الأسد والعقرب: ناري، ومائي، علاقة منسجمة، فيها الحب القوي والإخلاص والتضحية،نسبة التوافق والنجاح 75 في المئة.

ناري، ومائي، علاقة منسجمة، فيها الحب القوي والإخلاص والتضحية،نسبة التوافق والنجاح 75 في المئة. برج الأسد والقوس: ناري،وناري،علاقة متوافقة وناجحة،تسودها الثقة والإخلاص والعشق الرائع نسبة التوافق والنجاح 90 في المئة.

ناري،وناري،علاقة متوافقة وناجحة،تسودها الثقة والإخلاص والعشق الرائع نسبة التوافق والنجاح 90 في المئة. برج الأسد والجدي: ناري، وترابي علاقة جيدة،تتميز نسبة التوافق والنجاح 80 في المئة .

ناري، وترابي علاقة جيدة،تتميز نسبة التوافق والنجاح 80 في المئة . برج الأسد والدلو: ناري، وهوائي،علاقة متنافرة،يسودها الجدل المستمر، ومحاولة الطرفين فرض شخصيته على الآخر نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة.

ناري، وهوائي،علاقة متنافرة،يسودها الجدل المستمر، ومحاولة الطرفين فرض شخصيته على الآخر نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة. برج الأسد والحوت: ناري، ومائي، علاقة منسجمة تتميز بالعشق والانسجام الروحي والعطاء المتبادل وبناء أسرة متميزة نسبة التوافق و النجاح 75 في المئة.

حقائق عن برج الاسد

في كل الحالات يحافظ برج الاسد على صورة ثابتة، مهما كانت آلامه ومخاوفه من الداخل.

تزعجه الانتقادات ولكنه ضمنياً يرحب بها للاستفادة منها رغم أنه يظهر عدم التأثر.

الناس يقفون في طوابير للحصول على مشورة برج الاسد.

لا يحب برج الاسد التحدث عن الأشياء التي لا تهمه.

برج الاسد خلق ليعيش الحب قبل كل شيء.

برج الاسد يحكم على الآخرين من مدى ثقافتهم الكلامية ومظهرهم الخارجي.

يطارد برج الاسد أكاذيب الآخرين ويستمتع باكتشاف تناقضاتهم ومصادفتهم بها..

برج الاسد يتوقع جيداً ما يمكن أن تفعله، فإذا أخفق، أحبك.

لن يسمح برج الاسد لغيره أن يقرر ما ينبغي عليه فعله.

برج الاسد مستعد للحصول على أي شيء من دون مساعدة أحد.

يتعاطف برج الاسد بشدة مع البُلهاء.

برج الاسد لا ينطق إلا بـ: الحقيقة، السخرية، الغزل، الاعتزاز بالذات، والتحيات.

برج الاسد يتجنب كل أشكال الدراما، لكنه لا يسيء لأصحابها.

برج الاسد يفهم بواطن الآخرين وذواتهم.

برج الاسد مضاد للروتين.

برج الاسد يكره الشريك التملقي والدبق و "اللزقة".

برج الاسد لا يتلقى أوامر.

برج الاسد يجيب على كل الأسئلة، خاصة ذات نكهة التحدي.

برج الاسد لطيف إلى الحد الذي يجعله يغفر لكل الناس، لكن لا يعيد التجربة ذاتها.

يمدح كارهيه.

برج الاسد يحب سريره أكثر منا.

برج الاسد يسير عقله وقلبه كما يحلو له.

يؤمن أن من يعرفونه سيبحثون عن شخص مثله عندما يفقدونه.

بركان من الغيرة الذي يدعي أنه لا يهتم.

يدعو الله أن يمده دوماً بأساليب الاستفزاز والإغاظة لكارهيه.

يقطع الطريق حالاً على العلاقات التي لا تعجبه.

يجامل الغاضبين عليه فيحتويهم بسهولة.

يصلح أخطاءه بسرعة قبل أن تنكشف، وإن انكشفت لا يسميها أخطاء.

عدو برج الاسد هو من يقلق راحته، مثل متصل وهو يتناول الطعام.

واثق تماماً أنه أنجح نماذج البشر على الصعيد العاطفي.

حقائق عن برج الأسد