اصنعيه بنفسك: مقشر الميرمية والتوت لأرجل لامعة

مقشر الميرمية والتوت لأرجل لامعة

هناك اعتقاد شائع بأن المقشرات مخصصة للبشرة فقط، ولكن في الحقيقة يمكنك اعداد مقشر لأرجلك للحصول على جلد نظيف وناعم.

المكونات:

3 أكواب من السكر الأبيض

1/3 كوب زيت جوز الهند

8 إلى 12 ورقة كبيرة من الميرامية

½ كوب من التوت الأسود

الطريقة:

تخلط جميع المكونات في معالج الطعام وتخلط على نحو سلس.

توضع في جرة من الزجاج مع غطاء مناسب.

تخزن بدرجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى أسبوع

تستخدم على الجلد الرطب فقط، وتفرك بلطف ثم تشطف وتجفف بلطف.