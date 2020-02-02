تورتيا القرنبيط

بديل منخفض الكربوهيدرات عن رقائق الذرة أو الدقيق التورتيا التقليدية.

المكونات:

¾ قرنبيط (أو كوبان من الأرز)

بيضتان كبيرتان

ربع كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة

نصف حبة ليمون متوسطة الحجم

ملح وفلفل حسب الرغبة

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة 375 فهرنهايت ، وضع ورقة مشمع على صينية.

قم بتقطيع القرنبيط إلى قطع صغيرة في معالج الطعام على دفعات حتى تحصل على كتل صغيرة تشبه الكسكس. يجب ان يكون لديك حوالي 2 كوب معبأة.

ضع القرنبيط في وعاء آمن للميكروويف ثم ضعها في الميكروويف لمدة دقيقتين ، ثم لمدة دقيقتين أخريين. إذا كنت لا تستخدم الميكروويف ، فيمكنك سلقها على البخار ثم عصرها جيدا للتخلص من أكبر قدر ممكن من السوائل.

في وعاء متوسط ​​، يخفق البيض. يضاف القرنبيط والكزبرة والليمون والملح والفلفل. يخلط جيدا. استخدام يديك لتشكيل 6 رقائق "تورتيا" صغيرة على ورق المشمع.

تُخبز لمدة 10 دقائق ، ثم تقلب كل تورتيا بعناية ، وتُعاد إلى الفرن لمدة 5 إلى 7 دقائق إضافية أو حتى توضع بالكامل. توضع التورتيا على رف الأسلاك لتبرد قليلا.

تسخن مقلاة متوسطة الحجم على المتوسطة. توضع التورتيا المخبوزة في المقلاة ، مع الضغط للأسفل قليلاً لمدة 1-2 دقائق على كل جانب.

عند الانتهاء تقدم للاكل مثل التورتيا التقليدية.