تعلمي معنا طريقة عمل فطور صحي .. توست بالأفوكادو والبيض المسلوق

المكونات:

4 شرائح من القمح الكامل المحمص

1 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض

4 بيضات

6 ملاعق كبيرة من جبنة الريكوتا

3 أفوكادو مهروس

4 ملاعق كبيرة من حريصا

¼ كوب بصل أخضر مقطع

التعليمات:

املأ مقلاة كبيرة حوالي 1 ½ ماء.

اتركيه ليغلي.

أضف الخبز إلى المحمصة أو الفرن حتى يصبح لونه بنيًا قليلاً. ضعيه جانباً.

أضف القليل من الخل الأبيض إلى الماء المغلي (حوالي 1 ملعقة صغيرة). أضف على الفور 4 بيضات تباعد بينها. غطيه.وارفعيه عن النار.

اتركي البيض مغطى بالحرارة لمدة 4-5 دقائق.

في هذه الأثناء ، أضف 1 ½ ملعقة كبيرة من الريكوتا إلى كل قطعة من الخبز المحمص ، بالإضافة إلى ¼ كوب من الأفوكادو المهروس وملعقة كبيرة من الهريسة.

عندما يسلق البيض. يخرج برفق من الماء (تأكد من التخلص من أي سائل من المقلاة) وضعه فوق الخبز المحمص.

يُزيّن الطبق بالبصل الأخضر.