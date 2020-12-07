توقعات أبراج ماغي فرح العامة لعام 2021

الأبراج الفلكية هي تقسيمات دائرة البروج أو مسار الشمس باثنی عشر قسم سماوي، وما يُميّزها عن الكوكبات أنها تقسيمات وضعت لتحديد خريطة للسماء مع جميع أجرامها، وهي تجمعات لنجوم مرئية بالعين المجردة، والأبراج هي تقسیمات للدّائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية. وعدد الأبراج علی دائرة البروج 12 برجاً، وهي تغطي جزءاً منها. كما تحمل الأبراج أسماء حيوانات وأشياء وشخصيات دينية وأسطورية، لکل منها 30 درجة قوسیة على مسار الشمس، وهذه الاخيرة تمر ببرج واحد في شهر شمسي وتسمى الشهور الشمسية في التقویم الهجریة الشمسیة بهذا البروج الاثنی عشریة.

نشأ مفهوم البروج في علم التنجيم البابلي، وتأثر لاحقًا بالثقافة الهلنستية. وفقًا لعلم التنجيم، ترتبط الظواهر السماوية بالنشاط البشري، فيتم اعتبار العلامات معبرة عن أنماط التعبير المميزة. لقد قوضت الاكتشافات الحديثة عن الطبيعة الحقيقية للأجرام السماوية الأساس النظري للأبراج الفلكية، وأظهر البحث العلمي التجريبي أن التنبؤات والتوصيات المستندة إلى هذه الأبراج ليست دقيقة. يعتبر علم التنجيم عموما من العلوم الزائفة.

تزداد نسبة الاغتيالات وأعمال العنف والشغب ويُكشف الحجاب عن المستور وتكثر الفضائح وتظهر الأحزاب السياسية المتطرفة ويكون لها شأناً كبيراً في العالم.

ينذر عام 2021 بحروب قاسية تتصاعد حدتها شيئاً فشيئاً لتنذر بحروب كبيرة وقاسية على الجميع، الأمر الذي يستدعي الاستنفار العام والاستعداد الكامل لها.

بداية صعبة خلال الأشهر الأولى، حيث تتأزم المشاكل وتحتد الخلافات وتحل الكوارث الطبيعية وتصل إلى ذروتها بين شهري حزيران/ يونيو وأيلول/ سبتمبر.

علمياً يتم الكشف عن أدوية واختراعات جديدة ويشهد العالم ثورة تغزوه في عالم الاتصالات والتقنيات.

ماذا تخبىء أبراج عام 2021؟

يبدو أنه عام التناقضات، حيث يشهد العالم بأسره انطلاقة كبيرة وانفراجات كثيرة تتخللها مسيرة من التناقضات والصعوبات.

قسمت ماجي فرح مراحل الأبراج إلى ثلاث ولن يكون أي برج محظوظ أو سيئ أكثر من برج آخر، يكمل عام 2021 ما بدأته السنوات الماضية من انهيارات اقتصادية وسياسية وأمنية، كما يشهد العالم غضب الطبيعة بسبب دخول كوكب "نبتون" في برج الحوت.

توقعت ماغي فرح حروباً كبيرة وانقلابات وأزمات مالية عالمية سببها المعاكسة بين برجي "أورانوس" و"بلوتو" من جهة، و"أورانوس" و"ساتورن من جهة أخرى وتصل ذروتها بين حزيران/ يونيو وأيلول/ سبتمبر، إلا أن هذا الصراع سيبدأ بالتراجع وتظهر بشائر الانفراجات خلال شهر تشرين الأول/ أوكتوبر.

ستكون هذه الانفراجات مؤشراً إلى قرب الحلول السياسية وعقد الاتفاقات الدولية المهمة.

توقعات ماغي فرح برج الحمل 2021:

انفراجات هامة مراحل ثلاث سيمر بها مولود برج الحمل، تبدأ المرحلة الأولى من كانون الثاني/ يناير وتنتهي بحزيران/ يونيو تشهد حياته فيها تغيرات مفاجئة وتحديات وصعوبات كبيرة.

أما المرحلة الثانية فتبدأ من حزيران/ يونيو وتنتهي بتشرين الأول/ أكتوبر يحصد من خلالها ثمرة جهوده وأتعابه، كما تعده هذه المرحلة بمجموعة من المفاجآت السارة على المدى الطويل.

المرحلة الثالثة تبدأ في تشرين الأول/ أوكتوبر شهر الانتصارات والتطورات والآمال والتفاؤل لتعوض عليه السنوات القاسية التي مر بها.

خلال المراحل الثلاث، سيتعرف على أشخاص جدد ويفارق معارف وأصدقاء كثر وقد يفقد عمله لكنه سيجد ربحه ودخله المالي من خلال عمله الجديد بالعقارات والاستثمارات وسينجح بذلك أيما نجاح. يجتاح قلبه حب قوي ولا خيار له سوى الارتباط الجدي وإلا فسوف يعاني من شدة الشوق والوجد إن كظم حبه وكبح عواطفه.

توقعات ماغي فرح برج الثور 2021:

عام واعد بالأعمال الناجحة والحظوظ الوافرة، فعمله بالاستثمارات أو المشاريع أو التجارة سيجعل منه شخصاً مهماً، جميع الظروف ستكون مواتية وتهب الرياح كما تشتهي سفنه فيحقق أرباحاً تفوق توقعاته أو يعتلي مركزاً عالياً.

عام من الانتصارات على جميع الأصعدة، ينتظر توقيع عقد أو إتمام صفقة مع هيئة أو مؤسسة خارجية،يمده شهر شباط/ فبراير بالدعم ويشحنه بالطاقة الإيجابية ويبدأ بجني ثمار أتعابه، يتراجع حماسه بين شهري تموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر وتبدأ موجات من الغضب تسيطر عليه ويشهد انقلابات وثورات تغير حياته وتقلبها رأساً على عقب.

يشعر بداية العام أنه عام ثقيل على قلبه بسبب عدم استقراره مع الشريك وعدم الشعور بالراحة بقربه، كل هذا سيتلاشى بمنتصف العام ويعود قلبه للخفقان من جديد من أجل من يحب.

توقعات ماغي فرح برج الجوزاء 2021:

يبدأ مولود الجوزاء بشق طريقه بنفسه بعد سنوات من العجاف والضيق والعسر والحظوظ المتعثرة.

تبدأ موجة من الانفراجات واليسر والتوسع خلال الأشهر الأولى، وتزداد حظوظه الجيدة في حزيران/ يونيو وتشرق الشمس على أيامه من جديد ويحقق أحلامه وينال مراده ومبتغاه.

يبدو في ابراج 2021 بأنه سيبدو عام 2021 عاماً استثنائياً لبرج الجوزاء ، فتتاح أمامه فرص ذهبية وتنتظره مفاجآت تسعد قلبه ويعيش حياة مستقرة وهادئة وتصبح تصرفاته حكيمة.

يستمر نجاحه في العمل وحصد الأرباح حتى نهاية العام، يشعر بالملل لبعد الشريك عنه فلا طاقة له على احتمال غيابه، يعود فيلتقي به من جديد ويجددان معاً عهد الوفاء والإخلاص.

توقعات ماغي فرح برج السرطان 2021:

عام غير عادي بالنسبة لمولود برج السرطان، يقف فيه على مفترق طرق مفصلية، لكنه يعرف ماذا يريد فيحدد خياراته ويمشي بالطريق السليم.

هو أيضاً عام تكثر فيه التناقضات، فتارة تدعمه الكواكب بالحظوظ الوافرة السعيدة، وتارة أخرى تتخلى عنه وتعاكسه وترميه للمجهول، بعض المفاجآت المفرحة على الصعيد الشخصي والعائلي والمهني.

تبدأ الأرباح والإيرادات المالية تنهمر عليه بشكل تدريجي من بداية العام حتى حزيران/ يونيو، ولكن سرعان ما تبدأ الأرباح بالتراجع في فصل الصيف، تعود إليه حظوظه الجيدة في العمل في تشرين الأول/ أوكتوبر فيكون الخريف عليه برداً وسلاماً.

بعد فترة من الفتور العاطفي يعمل على إنهاء علاقاته العاطفية الفاشلة بعد أن يطرق بابه حب كبير، يستقر على شريك يجمعهما الزواج إن كان عازباً، أما إن كان متزوجاً فلن يملأ قلبه غير زوجه.

توقعات ماغي فرح برج الأسد 2021

هو عام مليء بالأحداث المفرحة والمفاجآت السارة والأوضاع الجيدة على مختلف المستويات، ينتظره تغييراً جذرياً في العمل أو أن ينتقل من مكان عمله لجهة أخرى خلال الأشهر الأولى القليلة من العام.

بعض القرارات الهامة سيتخذها سواء على الصعيد الشخصي أو المهني. أما عندما يحل حزيران/ يونيو ولغاية آب/ أغسطس، فسوف تبدأ حظوظه بالتفاعل معه وتنهال عليه العروض السخية الاستثنائية منها السفر إلى خارج البلاد.

هناك من يحيك له المؤامرات وينصب شباكه ليوقعه فيها في الأشهر الأخيرة، لذا ينصحه الفلك بأن يكون حذراً ويقظاً ومستعداً للمواجهة والتحدي، تغييرات وتطورات كثيرة تطال قلبه، بعض الخلافات والمشاحنات مع الشريك سرعان ما تتلاشى وتختفي إن حكّم عقله.

يفتقر إلى التروي والتأني باتخاذ القرارات، فقراراته سريعة خاصة عندما يقرر إقامة علاقات عاطفية قد يندم عليها لاحقاً.

توقعات ماغي فرح برج العذراء 2021:

يتلقى مولود برج العذراء دعماً كبيراً من الكواكب خاصة من "جوبيتير" خلال النصف الأول من العام، حيث يعمل على أن يكون عاماً حافلاً بالتأثيرات الإيجابية.

تبدأ الأشهر الأولى باعتلائه منصباً رفيعاً أو يتلقى ترقية جيدة، يحقق نجاحاً كبيراً في العمل يكسب منه أرباحاً غير متوقعة ويعمل على توسيع عمله أو تجارته، يتحفل بهذا الحدث الجلل خلال الربع الثاني من العام. يميل إلى المجهول ويعشق المغامرات ويهوى التحديات.

تتغير حياته وتنقلب رأساً على عقب بعد إقامته علاقة عاطفية تجعله يقع أسيراً للحب بين شهري حزيران/ يونيو وتشرين الأول/ أوكتوبر ليعيش معها مغامرات رائعة تنتهي بعقد القران إن كان عازباً، أما إن كان متزوجاً، فتميل حياته إلى الراحة والاستقرار.

توقعات ماغي فرح برج الميزان 2021:

تهب الرياح كما يحب هو وتشتهي سفنه، فيعمل على حل خلافاته ويطوي صفحة مزعجة من حياته ويبدأ من جديد.

بعض الضغوط تظهر خلال الربع الأول من العام تضع العراقيل أمام نجاحه وتقدمه خاصة في العمل، إلا أنه سيجتازها جميعاً ويتخطاها بقوة وإصرار وسيكتب له النجاح لتكون نهاية العام نهاية مفرحة ومزدهرة.

سيرافقه الحظ السيئ لفترة قصيرة تجعله يتعرض لخسارة غير متوقعة لكنها ستجعله أقوى. يتوقع برجه أن يكون زواجه خلال عام 2021 بعد علاقة عاطفية رائعة.

تزداد شعبيته ويسطع نجمه بين شهري نيسان/ أبريل وآب/ أغسطس ويتلقى أخباراً تفرح قلبه وتسعد حياته.

توقعات ماغي فرح برج العقرب 2021:

تتغير المعطيات وتدور الأحداث ويمر بمحطات ومراحل كثيرة تبدو الإيجابيات فيها أكثر بكثير من السلبيات من بداية العام، الكثير من الأبواب ستفتح أمامه على مصراعيها على جميع الأصعدة الشخصي، المالي، المهني والاجتماعي.

إلا أنه يتوجب عليه أخذ الحيطة والحذر في تشرين الأول/ أوكتوبر حتى نهاية العام لأنه سيقف أمام مفترق طرق تكون فيها المنعطفات كثيرة وقاسية فيكون الاختيار صعباً عليه.

تعود الحظوظ الجيدة للوقوف إلى جانبه من جديد فتعمل على تغيير مراحل حياته نحو الأفضل، يعده الفلك بزواجه أو زواج أحد المعارف والمقربين، أو بطلاق وانفصال لا قدر الله.

توقعات ماغي فرح برج القوس 2021:

يمكن تسميته بعام الاستقرار والثبات والأحداث المتنوعة، تحدث تغييرات مفصلية في حياة مولود برج القوس وعدة مشاريع واستثمارات تبصر النور وتلوح الانتصارات في الأفق فيسحق جميع منافسيه وخصومه، إن كان يعاني من مرض ما، فسوف يشفى بإذن الله خلال شهر حزيران/ يونيو.

يبدأ العام بفرص جيدة حتى حزيران/ يونيو، ثم يتابع عامه بمنحه فرصاً استثنائية كعقد عمل أو شراكة أو استثمار جديد، أما النصف الثاني من العام فيحذره الفلك من إعطائه الثقة المطلقة لأي كان، يخبئ له القدر حباً جديداً صادقاً وكبيراً، إن كان عازباً سينتهي بالزواج، أما المتزوج فتشهد حياته أماناً واستقراراً في فصلي الربيع والصيف.

توقعات ماغي فرح برج الجدي 2021:

مراحل كثيرة وتناقضات غريبة وأمور خارجة عن المألوف سيشهدها مولود برج الجدي في عام 2021.

تبدأ الحظوظ الجيدة بالدخول إلى حياته مطلع العام وتستمر بالعبور لمنتصفه، بعض الأشخاص يترقبونك ويصطادون أخطاءك فاحذر منهم وكن أكثر يقظة وتنبهاً.

التسرع والمبالغة من طباعك وما عليك سوى التحلي بالصبر والاستماع إلى النصح والرشد كي لا تقع بالخطأ مرتين.

يزدهر عملك بشكل ملحوظ ويزداد مدخولك الشهري باستمرار، هذا لا يعني عدم تسلل بعض المشاكل إلى حياتك العملية.

بعد أن مر عليك عامان من التوتر والارتباك والقلق على الصعيد العاطفي، سيحالفك الحظ ويقف إلى جانبك مجدداً ويساعدك بإيجاد ضالتك إما في العمل أو أثناء سفرك بين شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر من عام 2021.

وكأنه عام التجارب والامتحانات والحظوظ الصعبة، إلا أن التناغم والأجواء الجميلة لن تتخلى عن مولود برج الدلو حيث يتجول في مراحل مختلفة ثم يرسو على الأفضل والأحسن بخطوات ثابتة وواثقة.

بعض المشاحنات مع زملائه في العمل في النصف الثاني من العام، لكنها لن تدوم طويلاً وتعود الأمور كما هي عليه في السابق.

يعود الصيف إليه محملاً بالسعادة والبهجة والمفاجآت السارة التي تثلج صدره.

تزول خلافاته ويتخطى العقبات والعراقيل ويدخل إلى عالم الحب والرومانسية منتصف كانون الثاني/ يناير ليجد شريكه متربعاً على عرش قلبه، تكون نهاية علاقته بالشريك الزواج وإنجاب طفل يسر خاطره ويسعد قلبه.

توقعات ماغي فرح برج الدلو 2021:

العديد من الكواكب لها تأثير على علامتك هذا العام. بعض الكواكب التي سيكون لها أكبر تأثير على برج الدلو هذا العام تشمل المريخ والمشتري وأورانوس وبلوتو. لحسن الحظ ، يمكن لهذه العلامة التعامل مع أي شيء يلقي بها في عام 2021 وفي أي عام آخر.

هذا العام ، سيكون فينوس في الجدي لمعظم شهر يناير. سيعود الكوكب إلى هذه العلامة لمعظم نوفمبر وديسمبر. قد تشعر بمزيد من الانفعالات خلال هذا الوقت ، ولكن أيضًا أكثر سرية لأنك لن تعرف كيفية التعامل مع هذه المشاعر. حاول إيجاد طريقة للتعامل مع هذه المشاعر إذا كنت تريد أن ترى أي تقدم في حياتك العاطفية.

سواء كنت عازبًا أو على علاقة هذا العام ، فإن المشتري في القوس من 8 نوفمبر حتى نهاية العام ، سيشجعك على التركيز على الأجزاء الفكرية لعلاقاتك. إذا كنت عازبًا ، فمن المرجح أن تثير علاقة مع شخص يشارك هواياتك واهتماماتك. إذا كنت بالفعل في علاقة ، فحاول العثور على شخص مشترك بينكما لتعزيز علاقتكما.

توقعات ماغي فرح برج الحوت 2021:

عام من التغيرات والتطورات، تحولات وانعطافات كثيرة يشهدها مولود برج الحوت عام 2021.

يبدأ عامه بالمغامرات والمجازفات فيقف عند مفترق طرق محتار بنفسه أي طريق يختار فجميع الطرق بنظره مجهولة.

يتخذ قرارات جريئة ومفصلية خاصة على الصعيدين الشخصي والمهني وتعتبر قراراته جيدة لوقوف الحظوظ الجيدة إلى جانبه فيحقق أهدافه المنشودة ويصل إلى مآربه ومبتغاه.

يكسب أموالاً ويصيب ربحاً مرضياً ويتقدم بخطوات سريعة ويحقق إنجازات كبيرة بداية شباط/ فبراير، يخفق قلبه من جديد ويرتبط بشريك الأحلام ليعيش معه أجمل قصص الحب والغرام، تتكلل هذه العلاقة بزواج مبارك في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

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