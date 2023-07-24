ماذا في توقعات أبراج عالم الفلك لشهر أغسطس/ آب 2023، وكيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2023:

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2023

برج الحمل 21 آذار – 20 نيسان

إنه شهر مُميّز ورائع على صعيد النشاطات، الشمس في الأسد وساتورن والمريخ التي تتواجد في برجك والتي سَتُعطيك فرصاً وإمكانيات مميّزة عليك بإستغلالها جيداً، أما على صعيد العلاقات مع الغير، الوضع سيكون أقل سهولة فمركور وفينوس سَيعُقّدان العلاقات الإجتماعية والعاطفية، بلوتون في البيت الثاني سيهتمّ بحساباتك الشخصية وأوضاعك المالية.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

هناك سوء تفاهم ضمن العائلة بسبب وجود الشمس في برج الأسد الذي سَيُسبّب لك عدم الثقة في النفس وأحاديث تصدر عنك ويكون أحد نتائجها، أما من ناحية أخرى، الحبّ سوف يبتسم لك بسبب الثلاثي مركور وفينوس وجوبيتر الموجودة في العذراء، وستكون العلاقة مع الشريك إيجابية ومليئة بالتفاهم. تهتمّ بكل ما يتعلّق بمركزك الإجتماعي هذا الأسبوع.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

بالرغم من سيّئات تَعارُض زحل مع المريخ ونزوات مركور، سوف تكون الأمور العامة مرتاحة لأنه الراحة والإسترخاء والتبادل الإيجابي مع الناس تُناسبك وهذا ما تقترحه عليك الشمس الموجودة في برج الأسد، بينما من الناحية المهنية أنت حريص بشكل كبير على تدعيم سمعتك الشخصية في العمل مع الزملاء أو أمام المسؤولين أو في المجتمع، لذلك إنتبه من ألآم في المعدة أو إلتهاب مُعيّن سوف يُثير قلقك ويدفعك الى توهُّم الأسوأ.



برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

من الناحية المهنية نشاطك سيكون مدعوماً، فالشمس في برج الأسد والمريخ في برج القوس التي هي أبراج صديقة لك سوف تُضاعف من طاقتك وقدرتك على أداء أصعب الأعمال والمهمّات، أما من ناحية الحب دَعْ قلبك يقودك بكل بساطة وإبتعد عن أجواء التوتّر ولا داعي لأن تتشاجر أو تتواجه مع الحبيب خصوصاً إذا كان يعمل الى جانبك في ميدان العمل.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

مركور وجوبيتر يتواجدان في برج صديق أي العذراء وهما سينميّان لديك روح التعاون مع الغير لما فيه تثبيت مصالحك العامة، أي إستثمار تقوم به هذا الشهر يكون ناجحاً، أهدافك ستكون واضحة وستكون مُنظّماً للوصول الى النجاح، بينما من الناحية العاطفية، أمورك ستكون ميسّرة وعليك إستغلال الفرص السانحة، أما من الناحية الصحية يا عزيزي أنت في عزّ نشاطك، حاول أن تستغل نشاطك.



برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عطارد وجوبيتير هما كوكبان داعمان لك حتى تكسب التنظيم في مكان العمل كما في الحياة اليومية، بينما من الناحية العاطفية كوكب فينوس موجود في برجك وسَيُعطيك الكثير من الأفراح الإجتماعية والعاطفية، وإذا كنت عازباً أو أنت في بداية علاقة عاطفية، الحبّ الحقيقي سيرى النور وسيطغى على كل شيء، من الناحية الصحية الصحة جيّدة والنشاط في أوجه.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

الثلاثي عطارد والزهرة والمشتري المتواجد في برج الأسد الذي هو برج صديق لك سيهتمّ بك في مجالات عدّة، أما إذا كنت غير مرتبط، علاقات جديدة ستلوح في الأفق، وللمرتبطين، الوقت مناسب للتقارب النفسي والعاطفي والفكري، الوقت ملائم أيضاً للتفاعل الإيجابي مع المحيط. أورانوس الموجود في الحمل سيدعم أفكارك وسَيُعطيك روح المبادرة.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

إنه شهر مناسب للعطلة والراحة ولتدبير مواعيد مناسبة لمشاريع ترفيهيّة وتلقّي دعوات عند الأصحاب، إذا كنت تعمل، الثنائي المريخ وزحل الموجودان في برج القوس سَيُعطيك الفرح والنجاح، وستلمس نتائج بمستوى تمنيّاتك، أما في العمل، أنت نظامي ومندفع وتُنظّم برامجك المهنية بالشكل اللائق لمصلحتك.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

المريخ وساتورن موجودة في برج القوس، وستستفيد من هذا الوضع الفلكي في مجال العمل والعلاقات العامة، لكن العلاقات العاطفية سوف تكون مُعقّدة وإمكانية الخلافات واردة بسبب تعارُض مركور وفينوس وجوبيتير، كُنْ صبوراً ولا تستسلم للحالات النفسية التي تُراودك عادة، أما من الناحية الصحيّة لا تُتعب نفسك أكثر من قدرتك على التحمُّل.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

إن الشمس الموجودة في برج الأسد سَتُنمّي لديك الروح العدائية وتُسبّب نزاعات مع الغير خاصة في أجواء العمل، لكن الثلاثي مركور وفينوس وجوبيتير الموجود في برج العذراء الذي هو برج صديق لك سَيُهدّىء قليلاً من الأجواء خاصة في مجال الحب والصداقة، لذلك تجنَّب يا عزيزي القرارات الكبيرة خصوصاً قرار السفر أو تغيير السكن وأجلّها لفترات لاحقة.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

الشمس في وضع متعارض يا عزيزي ستخلُق أجواءً متوّترة، إن المجالات المستهدفة هي العلاقة الزوجية والعلاقات المهنية، أما من الناحية المهنية المريخ وزحل الموجودة في برج القوس ستدعمك بشكل ملحوظ في كل المجالات التي تتمنّاها. إذا كان لديك أحلام وتمنيّات، لا تستغرب خاصة إذا كنت تعمل في مجال الصحافة أو الأدب والفنون.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

المريخ يصير حليفاً لك، سواء في المنزل وفي العمل وأنت ستكون المُشرف على نشاطات الآخرين، هناك دعم آخر يأتيك من الشمس الموجودة في برجك والتي ستدعم نجوميّتك ورغبتك بجذب الآخرين، الى من هو لا شريك عاطفيا لديه، الحبّ سيقف له بالمرصاد. من الناحية الصحية إن الصحة جيدة، لكن إنتبه من التعرّض للشمس القوية وحاول شرب الماء بكثرة خاصة في الصيف.