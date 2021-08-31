كيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهر أيلول/ سبتمبر 2021 :

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، مع وصول شهر سبتمبر قد تجد مشكلات في العلاقات،فلا تكن عنيدًا وحاول الوصول لحل وسط لمرة واحدة، وعلى الجانب الآخر سوف تكون ناجحاً جداً في مجال العمل، وسوف تحظى بانتباه رؤسائك الذين يتعهدون لك بمشروع كبير، وأخيراً، يمكنك إظهار ما كنت تخفيه، تتمنى لك النجوم اﻷفضل الآن؛ هذا قد يعني أيضًا موقعًا أفضل في العمل،العمل يسير جيدًا ويمكنك التفكير في بدء "مشروع" طويل اﻷجل، ربما تشعر بأن لديك الكثير من الطاقه ولكن هذا ليس سببًا لكي تستهلكها كلها.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، يمكنك الانخراط بجرأة في العمل، وربما يكون البعض الآخر سلبيين بعد العطلة، لذلك لا تدعهم يؤثروا عليك، استخدم وقتك بشكل فعال، عندما تحاول بجد، فإن هناك ترقية تنتظرك، في هذه الفترة المثمرة يجب ألا تنسى أصدقاءك وعائلتك، اذهب واعثر على حظك ولا تنقب في الماضي وتحدث مع شريكك عن المستقبل، واذهبا في إجازة معًا وكن متمكنًا من وضعك الوظيفي وتمسك به بكلتا يديك، انتبه لصحتك!

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، لقد اكتسبت خبرات جديدة في الصيف الماضي، لكن في شهر سبتمبر حان الوقت للوقوف بحزم من أجل العمل الشاق، ولو كان لديك العديد من المشكلات القديمة التي يصعب حلها فقد حان الوقت لحلها ووضعها في مسارها الصحيح، ستحاول جاهداَ من أجل استعادة الهدوء والانسجام فيما يتعلق بعائلتك وعلاقاتك الشخصية، أفراد عائلتك لا يستوعبون أسلوب حياتك المختلف وسيحاولون إقناعك بتغييره، لا تنزعج منهم، فهم يريدون الخير لك، تمهل، اذاً لم تقن بفعل أي شيء، ولا يمكنك تدمير أي شيئ، ذكر هذا،قيم الموقف وحدد أولوياتك.

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، سيكون السرطان مفعم بالشغل الشرقي، لذلك استغل طاقة الصيف ولا تكون كسولاً، اذا كنت لازلت تملك العديد من الطاقة، فهذا الوقت المناسب لممارسة الرياضة، ارفع من مستوي مهاراتك أو حاول القيام بشيئ جديد، ستجعلك التمارين الرياضية بحالة جيدة، حتى لو لم تكن من محبي إلقاء المجاملات، فالوقت قد حان لعمل استثناء.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، في شهر سبتمبر يجب أن يكون مولود برج الأسد حذرا. بالقرب منك سيظهر خائن سوف يرغب في استغلالك من أجل النجاح والمال. في هذه الفترة من الأفضل ألا تثق بأحد من خارج العائلة. بالتأكيد لا توقع عقودا مشكوكا فيها. ربما يحدث أن تصاب بحروق وسوف تتعامل مع العواقب لفترة طويلة بعد ذلك.ربما لا يكون شريكك حالمًا بما فيه الكفاية. ولكن هذا بالقطع لا يمثل مشكلة إذا كنت على استعداد لتقديم بعض التنازلات،اقض بعض الوقت في منزلك. لقد كنت مؤخرًا في أماكن أخرى.يمكنك تدليل نفسك قليلًا دون الشعور بالذنب. أنت تستحق هذا على كل حال. لقد حاولت جاهدًا جدًّا في الفترة الأخيرة.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، سوف تتعامل مع عدو شخص ما ربما يريد لحياتك المهنية أن تفشل، لا تدعه يفعل ذلك، لقد عملت بجد خلال الشهرين الماضيين، قد لا يفضي كل هذا العمل لشيء، اجمع المعلومات في وحاول العثور على الخائن والتعامل معه بمفردك، ربما ستتفاجأ إلى أي حد تعرف هذا الشخص عن قرب، أنت مشرق للغايه ولا يحب أحد أن يجادل معك، لكن لا تستخدم ذلك للضغط على أفراد عائلتك، كن متفتح الذهن ولا تخش أن تقول رأيك حتى لو كان سلبيًّا، زملاؤك سيتفهمون، هذا توقيت رائع للإقلاع عن العادات السيئة.

يسعى مولود برج العذراء إلى تأمين أغلب مستلزمات حياته حتى لا يحتاج إنساناً في فترة كبره وشيخوخته ، فهو نشيط ويكره البطالة والتسول واحتياج الآخرين، كم يمتاز بقدرته على تحديد مصيره بنفسه أكثر من غيره ، فهو شجاع لاستطاعته على اتخاذ القرار وتحمل النتائج مهما كانت سلبية أم إيجابية بنفسه، هذا إلى جانب قدرته على التحليل والنقد، حيث يرى التفاصيل الصغيرة على عكس الناس العاديين، حتى لأموره الحياتية والمستقبلية، مما يؤهله إلى النجاح في أغلب الأحيان، ومولود برج العذراء قلما يحلم ويتصور الأشياء، يظهر عليه التوتر والقلق الدائم ويبدو عليه الانشغال المستمر بأمور فكرية تجعله مزاجي الحديث، كما يعرف عنه بأنه يكره الكسل والإهمال والغباء، فهو حريص على إنجاز مهامه بسرعة وإتقان .يعتبر مولود برج العذراء سفسطائياً بالفطرة بمعنى أنهم يحبون الجدل والنقاش في الأمور المختلفة .يميل مولود برج العذراء إلى التمسك بالعادات والتقاليد لشعوره بالطمأنينة والراحة لذلك .

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج الميزان، ستكون متناغماً جداً هذا الشهر، وتستمر النجوم في صالحك في مجال العلاقات، إذا لم تكن قد قررت ما إذا كنت ترغب في تجربة المواعدة، لا تنتظر أي شيء واتجه نحو ذلك، كل تجربة لها أهميتها، في العمل ربما يأتي انكماش، ولكنك ستكون لا تزال سعيدًا بنفسك، إذا كان في إمكانك أن تأخذ إجازة من العمل، وأن تمضي بقية يومك برفقة شريك حياتك، سوف يقدر ذلك كثيرًا بالتأكيد، نظم حفلة، لقد كنت تتمنى أن تحظى ببعض المرح منذ فترة طويلة، كما أن هناك فرصة كبير أن تلتقي ببعض اﻷصدقاء.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، اقتطع بعض الوقت لعائلتك، لأنها قد تشعر بتجاهلك لها بطريقة أو بأخرى، حاول إصلاح ذلك، بما أنك عقرب، يجب أن تدرك أن أحبائك يقفون بجانبك في السراء والضراء على حد سواء، لذا لا تتناحر بعد الآن، ولا تحاول حل المشاكل الصغيرة، أظهر لهم أنه يمكنك أيضاً أن تكون متسامحاً وأن تتوقف عن كونك عنيداً، سيحبونك بسبب ذلك، كن قويًا في مواجهة تجربة الانفصال، لا تحزن وتطلع إلى ما قد يخفيه لك المستقبل، يمكنك الانغماس بكل حماس في الأنشطة المجربة والمعروفة لك، الوقت ليس جيدًا ﻹجراء تجارب جديدة.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، توقع في هذا شهر تقدير مثير للإهتمام على الصعيد المالي، وذلك لأنك حققت نتائج جيدة في حياتك المهنية، يمكنك أن تحظى بقليل من الراحة، ولا تتردد في الذهاب في رحلة أحلامك وتمتع بالحرية التي تقدرها بشدة، ستتعرف على أشخاص جدد مثيرين للإهتمام وستكتسب الكثير من الخبرات، قد تمر أيضًا بتجربة مغامرة تجعلك تشعر بتدفق الأدرينالين مثل ممارسة رياضة معينة، اذهب واعثر على حظك، لا تنقب في الماضي وتحدث مع شريكك عن المستقبل.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

أما سبتمبر فسيكون إنتاجيا فيما يتعلق بالعمل فهناك العديد من الإمكانات التي من خلالها يمكن أن تحرز تقدما على المستوى الوظيفي لذا ستكون هذه الفترة ناجحة لكن عليك ألا تغفل و أن تحترس مما يحدث حولك لإلا تفقد معلومات قد تفيدك.أفراد عائلتك لا يستوعبون أسلوب حياتك المختلف وسيحاولون إقناعك بتغييره. لا تنزعج منهم، فهم يريدون الخير لك، رب رياضة السكواش أو أي رياضة أخرى بالمضرب. سوف تشعر بتجدد طاقاتك، لو كنت ترغب في الاستيقاظ مبكرًا ولكن منعك الإرهاق الشديد، فلا تلوم نفسك كثيرًا، أنت فقط تحتاج لبعض الساعات الإضافيه من النوم.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدل، ستبدأ مراجعة ضميرك وستجد بعد القرارات التي اتخذتها في وقت سابق من هذا العام غير ناضجة وتندم عليها الآن، سيصبح مزاجك سيئاً فلا تسمح بمزيد من الضغط في العمل وحاول الاسترخاء، على سبيل المثال اذهب لجلسة تدليك، مستقبلك المهني لا يشغل بالك كثيرًا، أنت سلبي وغير تنافسي، خذ حريتك في التخطيط لمستقبلك، النجوم في مواقعها الصحيحة هذه اﻷيام، لن تندم على أي قرار تتخذه، لا تتجاهل مشاكلك الصحية المزمنة.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، شهر سبتمبر هو شهر الانسجام والرومانسية، سيرجح كوكبك إلى العلاقات، لا تستهين بحياتك العملية. قد تفوت العديد من الأشياء أثناء الاستمتاع بالصيف، تحدث إلى زملائك وكن على دراية بالأحداث، استغل هذا اليوم جيدًا واقض بعض الوقت مع عائلتك، ستكتشف أن اﻷمر ممتع، فكر قبل أن تتكلم، حتى لا تقع في المشاكل، أنت في حالة رائعة، إذا كنت ترغب في سماع المجاملات فعليك بالمثل إلقاء البعض منها.