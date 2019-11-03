توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 من ماغي فرح

كيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر2019 مع الإعلامية ماغي فرح:

الحمل 21 آذار – 20 نيسان

سنة من الهبّات الكثيرة المؤثرة والتي تغيّر المصير وتضطرك في بعض الأحيان إلى أما الانسحاب او المواجهة. يجب ان تهتم بصحتك وسلامتك، فالكواكب تتحرّك بشكل غير اعتيادي وتنذر بتغيير كبير في حياتك الشخصية، العاطفية، الاجتماعية والزوجية، قد تشهد هذه السنة ولادة بعض المشاريع والأسواق والأفكار العملية عبر جهود شخصية، شرط إلا تزج نفسك في ورطات،يدعمك نافذون أو سلطات قادرة أو أحد الوالدين.

الثور 21 نيسان- 20 أيار

تختارك الكواكب بين اكثر المدعومين منها في هذه السنة، فتدخل دورة فلكية مميزة تعزز اوضاعك المهنية والمادية. اذا التبست عليك الامور في الشهر الاول فثق انها مرحلة انتقالية نحو الافضل تبلغ اوجها في الربيع، وتعني نجاحاً وتغييراً وعقداً توقع عليه او عملية مالية

مذهلة .

الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

انها سنة التحولات الجذرية، تحمل ضغوطات كبيرة وتحتاج الى ديبلوماسية مستمرة لايجاد الحلول، مطلوب منك الصبر لكي تخرج منتصراً منها، وقد تستفيد من ظروف مفاجئة تكون مناسبة لك حتى في الفترات الحالكة. تتوصل الى انجازات بعد تعب وتُفتح امامك ابواب لارتباطات جديدة. الا ان الفترة الواقعة بين ابريل واغسطس تحمل مشاكل كثيرة تواجهها بعزم.بعد شهر اغسطس تشعر بالارتياح والانفراج، فيكون شهرا سبتمبر واكتوبر واعدين جداً.

السرطان 22 حزيران –22 تموز

لديكم في العام الجديد حظاً عالياً، فأنتم تأخذون ذلك الحظ من برج الدلو الهوائي، وينبغي الاستفادة من هذا الحظ حتى يعكس السعادة على حياتكم، وان تعوضوا عام مضى من الحظ السيء والا تتركوا فرصة بها حظ تفوتكم، فإن كنتم رجال اعمال فالعام مناسب لابرام صفقات ناجحة والشراكة عندكم فيها مكاسب كبيرة، وان كنتم لا تعملون فالعمل في انتظاركم، وماعليكم الا السعي وستكون خطواتكم موفقه باذن الله، وان كانت لديكم تجارة فستكون مزدهرة في العام الجديد، وبشكل عام يحظى جميع مواليد الحمل رجالاً ونساءاً بعام سعيد، وعلى الصعيد الاجتماعي والعاطفي، ان كنتم متزوجين فاحذروا من الانفعالات الزائدة والمواجهات العنيفة مع الشريك.

الأسد 23 تموز – 22 آب

سنة التطورات والفرص الاستثنائية قد تبدأ مع اجواء فلكية باهتة، الا انك تتخلص من آثار الجروح الماضية وتستفيد حتى من التنافر الفلكي فتكسب الاموال من طرق متعددة، او ربما عبر زواج ثري او قسمة عائدات عائلية،توقع تغييرات في المحيط المهني وتعديلات ادارية لمصلحتك. قد تطرق باباً للمرة الاولى وتساعدك الظروف على بلوغ هدف كبير في حياتك، لكن المنافسة قد تكون شديدة كما عودة بعض القصص الماضية.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

انها سنة تُنسيك المتاعب السابقة وتعبر بك نحو الايجابيات. هي طريق لا بد ان تسلكها لكي تتوصل الى الانفراج، ولو ان الافلاك تحمل اليك اخباراً طيبة في كل فترات السنة وفصولها. تتسلّح بقدرات كثيرة وتحقق ارباحاً منذ الشهرين الاولين وتتغير مشاريعك نحو الافضل. اما التحرر الحقيقي فيأتي في شهر اغسطس، ويكون سبتمبر واعداً جداً، يحمل تسويات وعمليات مالية وتبشّر نهاية السنة بنجاح ونصر فتمسك بزمام الامور.

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

سنة التحديات الكبرى، قد تكون مفترق طرق في حياتك، فـ «ساترون» في برجك يحمل معه قوانين جديدة ويفرض بعض المحظورات، كذلك يسجّل مفاجآت وإرباكات، خاصة في فصل الصيف او في اواخر الربيع وحتى الخريف ويطلب اليك العمل الجدّي. تتغيّر ظروف كثيرة في حياتك، وربما تخوض مجالاً مهنياً جديداً. يحمل هذا العام انقلابات قد تكون ساحتها الاهم العمل والحياة العائلية. تواجه وضعاً غريباً بعض الشيء وتدافع عن نفسك او عن موقعك.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

إنها سنة الصعود التدريجي، تسجّل خلالها تطورات مهمة وتلفّك الافلاك بالتفاؤل والثقة بالنفس. تذهب نحو حياة متجدّدة وتغييرات مفاجئة وتجارب طارئة مشوّقة جداً ولو كانت صادمة في بعض الاحيان. تزدهر حياتك المالية وتعرف انعطافاً كبيراً. تقوم بأسفار وتلتقط فرصاً تقود الى الانفراج والارباح، خاصة ابتداء من شهر يونيو حيث تشعر بالايجابيات والتطورات وتقوم بانجازات. تحقق ارباحاً عبر عمليات تجارية وعقارية، وقد يحمل الشهر الاخير من السنة وعوداً كثيرة وتحرّراً.

برج القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

تدخل سنة الانفراجات التي تحمل اليك جديداً ومفاجآت وانعطافاً الى حياة اخرى ومعبر جديد تتصاعد ايجابياتها تدريجياً في حياتك الشخصية والمهنية وتلمسها اكثر اعتباراً من شهر اغسطس. تمر بصيف استثنائي يحمل اليك متغيّرات تحقق خلاله ارباحاً عن طريق بيع الاراضي والعقارات والاعمال المصرفية والاتصالات مع الخارج. يدعمك كوكب «مارس» في الاشهر الستة الاولى من السنة فتنقلب بعض المعايير، كذلك يعدك الفلك بحب جديد وارتباط وسلام وأسفار مغرية.

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، إنها سنة شديدة التأثير بك، تشهد انقلابات مصيرية وتجعلك تعيش دوامة تفتح أمامك ابواب المجهول وتدعوك للمبارزة والتعامل مع جهات نافذة وأوساط قادرة. قد تتغيّر مشاريعك وتتبدّل فترى الحياة من منظار آخر وتنتفض على الواقع. يحمل اليك فرصاً مميزة جداً تتبلور اكثر في الاشهر الاخيرة من السنة أما فترة الصيف فهي مصيرية ترمز الى احداث مباغتة وتكون مفترق طريق مهم قد يغير المسار.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

إنها سنة التموّجات المشوّقة، تحمل اليك مناخاً اخف ضغطاً وجواً من الاستقرار، ترى الحظ في المجالات المالية على الاخص وتقطف ثمار جهودك السابقة. اما الفترة الواقعة بين يونيو وسبتمبر فحافلة بالمستجدات والمتغيرات، كأن تغير مكان عملك او تنتقل الى موقع مهم او تتعاطى مع اوساط نافذة او تتاح لك فرصة لتجسيد افكارك والوصول ربما الى مركز نفوذ. تنتقل الى جديد لا محالة وتتفاعل مع المستجدات بشكل حكيم. يحالفك كوكب «ساتورن» في برج الميزان ويجعل اعمالك اكثر نجاحاً، خاصة اذا انتميت الى فريق عمل متضامن. قد تعرف حدثاً طارئاً بين اواخر مايو ومنتصف شهر اغسطس.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

سنة المفاجآت السعيدة هذه تسير بك نحو تطورات مفاجئة وأخبار مهمة تخدم مصالحك. يلعب الخارج دوراً في تطوير أعمالك فتذهب في اسفار وتلتقي بأوساط جديدة، ويكافئ اعمالك فتعرف ترقية أو أرباحاً مادية لم تتوقّعها، وتلعب الصدفة دوراً ايجابياً في قلب الامور لمصلحتك. «ساتورن» و«اورانوس» كوكبان عاكساك طويلاً يتحولان الآن إلى حليف لك بعد ان سببا بإشكالات. يحملان إليك الارباح والمفاجآت، أما شهر فبراير فيحمل طالعاً فلكياً قلّ نظيره، قد لا يتكرر على مدى السنوات المقبلة حيث تسجّل خلاله حدثاً كبيراً لمصلحتك، إلا ان فترة الصيف تحمل انذارات وضرورة التحفّظ بين يونيو وأغسطس.

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