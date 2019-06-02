كيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهر حزيران/يونيو 2019 من ماغي فرح:

الحمل 21 آذار – 20 نيسان

لديك الكثير من الأفكار، سيحترمك الناس بسبب طريقتك في انتقاء الأفضل لك وللمحيطين بك. نظّمي أمور بعض الناس كي تستطيعي التقدّم، سيحبّ الآخرون سماعك ومعرفة ما يجول بخاطرك لأنّك مبدعة وقادرة على الخروج بحلول ستفيدهم على المدى البعيد وستغيّر الكثير.

عاطفيّاً: اجعلي الحبيب يقدّر حديثك. حاولي أن تصغي إلى زوجك، فهو بحاجةٍ اليك ويعرف أنّك قادرة على مساعدته دائماً، إنّ الأمور بينكما تسوء يوماً بعد يومٍ. قد يساعدك مثلٌ صغير لإيصال الرسالة إلى زوجك. كوني إيجابيّةً في الحفاظ على العلاقة بينك وبينه لأنّ الأخطاء ممنوعة.

عملياً: افعلي المستحيل لجعل زملائك يدركون مدى قدرتك على القيام بأمورٍ عدّة في الوقت نفسه. كوني عند حسن ظنّ الآخرين. ستحصلين على كلِّ ما كنت تريدينه من عملك، إلّا أنّ بعض الآراء السلبية لن تعجبك، حاولي أن تصرفي النظر عنها وأن تتصرّفي من دون النظر فيها.

الثور 21 نيسان- 20 أيار

كوني يقظة في تعاملك مع غيرك ولا تفقدي ثقتك بنفسك، فقد تحصل معك بعض الأمور المحبطة. من الطبيعي أن لا تكون أفكارك كلّها إيجابيةً. ستختلف مشاعرك وطريقة تعاملك مع الأمور وستشعرين بأنّك مقيّدة بعض الشيء. لا تقلقي من إقحام نفسك ببعض المسائل التي لا تخصّك.

عاطفيّاً: سيزورك شخصٌ مهمّ لك ولزوجك. ستتفاجئين من وجود نقاطٍ مشتركةٍ أكثر ممّا توقّعت. لا تحاولي التقرّب من الحبيب أكثر من اللازم، فإن قمت بذلكَ سيؤدي بك الأمر إلى خروجه من المنزل. لا تتطرّقي إلى المسائل التي تزعج الحبيب أو تزعجيه بذكر أمورٍ يودّ هو نسيانها.

عملياً: انتبهي فقد حان الوقت لك لتقومي ببعض الاتصالات المفيدة لخير شركتك. ستحصلين على ترقيةٍ في مكان العمل وستكونين مسرورة جداً. إنّه الوقت المناسب للعمل مع الفريق. سترغبين بالقيام بعملٍ معيّن للتقدّم بسرعة. ستتحسّن مسيرتك المهنية وستجعلين المسؤولين ينظرون إليك بعينٍ كبيرةٍ.

الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

باستطاعتك أن تستخدمي عقلك للوصول إلى حلولٍ واقتراحاتٍ متميّزة. فكّري في خطواتك فيها وصفّي ذهنك جيّداً قبل القيام بأيِّ عملٍ. ستسير الأمور بالشكل الذي تتوقّعينه أنت، ممّا قد يقلق الأشخاص الذين يحيطون بك أحياناً. إنّ الهدف وطريقة تحقيقه يدخلان في الخانة نفسها.

عاطفيّاً: دلّلي زوجك قليلاً بهدايا صغيرة أو بنزهةٍ فقد يفرح بشكلٍ أو بآخر. ستهتمّين بأولادك وحبيبك بشكل كبير، فقد اشتقت إليهم كثيراً ولكنّك لا تجدين الوقت الكافي للجلوس والتكلّم معهم ولعلّ ذلكَ يزعج حبيبك ويجعله في حالة يُرثى لها. لا تخافي من التقرّب من عائلتك أكثر واستعادة حبهم.

عمليّاً: أنت تفهمين القانون، باستطاعتك جعل المسؤولين يقدّرون جهودك ويعرفون أنّك خبيرة بالأمور التي تحلّينها. ستواجهين محنة كبيرة في مكان العمل. حقّقي في مسائلك العملية والمالية أكثر، فأنت تُهملين هذا الجانب من حياتك. ستعملين وحدك ولكن استشيري أحد الأشخاص.

السرطان 22 حزيران –22 تموز

تمتّعي بنجاحاتك فأنت اخترت المسار الصحيح والمناسب أيّتها المرأة السرطان. تأكّدي من أنّ نجاحك في الميدان العمليّ لم يتوقّف بعد وأنّك تستطيعين الوصول إلى درجات أعلى. ستتلقّين التهاني لقيامك ببعض الأعمال التي نالت الإعجاب وستخرجين بأفكارٍ مميّزةٍ لقضاء النهار بالطريقة الفضلى.

عاطفيّاً: اذهبي مع زوجك للتنزّه. إنّ الأمور موجودةٌ في مكانها الصحيح لذا أنت مطمئّنة على كل شيء، ويحقّ لك الابتعاد قليلاً للاستراحة. إنّ التقدّم واردٌ في علاقتك مع الحبيب فاعرفي كيف تستعملين سحرك لجعله يتقرّب منك أكثر فأكثر. عليك أن تكوني ذكيّة أمام الحبيب.

عمليّاً: تستحقّين التقدير والامتنان لما فعلته. خذي استراحةٍ طويلةٍ لأنّك بحاجة إليها، وإلّا لن تستطيعي العمل مجدّداً بالحماسة التي كنت تملكينها. لقد قمت بجهودٍ كبيرةٍ، حتّى إنّك سألت نفسك بعض الأسئلة الصعبة التي لم تلقي عليها إجابات ممّا جعلك تبحثين أكثر وتتوجهين إلى الأماكن الخاطئة.

الأسد 23 تموز – 22 آب

لا تستخدمي ذكاءك بطريقةٍ تقلب الأمور ضدّك في المستقبل. توقّفي عن استعمال طاقتك للقيام بالأمور التي لا تستحقّ. ستصلين إلى الهدف الذي وضعته. لا تخافي من التعبير عن نفسك ولا تتراجعي عن أمر كنت تودّين فعله بشدّة لأنّك تستطيعين ذلك عزيزتي. كوني واعية خلال قيامك بعملٍ ما.

عاطفيّاً: لا تهملي منزلك وأولادك فهم بحاجةٍ اليك كثيراً. ستكونين مريضة جداً بالرغم من إنكارك ذلكَ. لا تجعلي زوجك يحزن واهتمّي بصحتك أكثر من السابق. ستفكّرين أكثر بوعيٍّ وستحسبين ألف حساب قبل القيام بأي خطوةٍ. حضّري بعض المفاجآت التي ستسرّ أفراد العائلة.

عمليّاً: باستطاعتك معرفة أيّ الخطوات أفضل من الأخرى لتحسين أدائك وأداء موظفّيك. ستعيدين تنظيم جدول أعمالك ليتماشى مع العطل التي تريدين أخذها قريباً. استعملي طاقتك ومعرفتك للخروج بخططٍ جديدة فأنت مميّزة وتعرفين إلى أين عليك التوجّه ولن تواجهي أيّ عقبةٍ تُذكر.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

إنّ اليوم من أيام حظّك وبإمكانك استعمال طاقتك للخروج بنتائج مرضية. ستلقين تشجيعاً أكثر ممّا توقّعت بكثيرٍ. إنّ صورتك ستصبح مختلفة أمام المحيطين بك من كلّ صوب. ستشعرين بأنّك خلال الأشهر الأخيرة وسّعت نطاق أصدقائك الذين لهم أهدافٌ مطابقةٌ لأهدافك.

عاطفيّاً: سيساعدك الحبيب للتقدّم والقيام بأمورٍ لم تتخيلي نفسك يوماً تفعلينها. ستحاولين الجلوس مع زوجك والتخطيط للمستقبل. ستتناقلين حديثاً مع الحبيب قد تختلفان عليه. لا تخافي من ردّة فعله على بعض الأمور التي عارضها سابقاً وفعلتها لأنّه سيتقبّل ذلكَ في نهاية المطاف.

عمليّاً: لا تؤخّري الأمور المستعجلة للغد وإلّا خسرت الكثير من المال والوقت على حدّ سواء. إنّ المسائل العملية مهمّة أكثر من قبل وعليك أن توظّفي طاقاتك للحصول على أفضل النتائج. إن نظرت حولك تستطيعين رؤية الأمن الذي يحيط بعملك. أنت متحمّسة وستتمكّنين من فِعل الكثير.

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

حاولي أن تستخدمي طريقةٍ أخرى للتعبير عن نفسك في وقتٍ آخر هذا النهار. كوني واقعية جداً وستتقدّمين بأقصى سرعة ممكنة. قد تشعرين بصعوبةٍ في نقل أفكارك للمحيطين بك. تأكّدي أنّك ستنجحين في كلّ خطوة تخطينها. إنّ جهودك لن تذهب سدّىً، وستُفهم أخيراً وبعد عناء وشقاء كبيرين.

عاطفيّاً: ستغيّرين بعض وجهات نظرك وستبحثين عن شيءٍ مختلف لكنّك لن تجدي أيّ تفسير منطقيّ. لا تتدخّلي في عمل حبيبك فإن ذلكَ سيزعجه. لا تخافي من المخاطرة في السؤال فستنجحين إن كان مزاج زوجك جيّداً، إنّ السؤال لن يسبّب خلافاً وعليك أن تدفعيه إلى طلب النصيحة منك.

عمليّاً: لا تحشري أنفك في ما لا يعنيك، فأنت بهذه الطريقة تجعلين العيون كلّها مصوّبةٌ نحوك. لا تخافي من أحد، فأنت صاحبة القرار، لكنّك ستتعرّضين للضغط من عدّة أطرافٍ. إنّ النتائج بيدك، وكلّ ما تفعلينه يتّفق مع مصلحتك الشخصية. كوني قويّة ومسالمة. عليك أن تنظري إلى البعيد.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

قد يصبح الأمر الذي يتعبك مسألةً خطيرةً لا حلّ لها إذا تابع أحد الأشخاص إزعاجك. ستكتشفين بعض الأشياء التي كنت تجهلينها. التزمي الصمت، فإنّ ذلكَ أفضل ما يمكنك فعله، لا تتكلّمي إلّا حين يُطلب منك ذلكَ. عليك أن تبدي رأيك بالأسلوب الصحيح كي لا تخسري الكثير.

عاطفيّاً: أنت تقرئين مع الحبيب أفكار الآخرين ممّا قد يجلب لك بعض المتاعب اليوم، لذا لا تقولي شيئاً عمّا ترينه. بإمكانك جذب الحبيب نحوك أكثر وجعله يُبهر بك. حاولي أن تعبّري عن احتياجاتك للحبيب فهو بحاجةٍ إلى معرفتها. كوني ذكيّة واعرفي كيف تكسبين ثقة زوجك من دون أن تطلبي منه الكثير.

عمليّاً: تابعي عملك وثابري للوصول إلى حيث تريدين. ثقي بكلِّ خطوةٍ تقومين بها ولا تتردّدي بالإفصاح عن رأيك أمام من تثقين بهم ثقةً عمياء. سيحاول الآخروت إيذاءك إلّا أنّ المدير يقدّرك ولن يصدّق ما يقولونه. إنّ المشروع الذي تهتمّين به مشروعك، لا تسمحي لهم بأخذه.

برج القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

عليك أن تثابري وإلّا ستخسرين المعركة بسرعة وستصلين إلى طرق مسدودة. افعلي ما بوسعك فإنّ ذلك سيزيد ثقتك بنفسك ويجعل الناس ينظرون اليك ويقدّرونك. ستكونين تقليدية بشكلٍ كبيرٍ وستتشبّثين برأيك ليس إلّا. لا تستخدمي الأمور السلبية ضدّ غيرك. قد تقعين في ورطةٍ ما وتصلين إلى حائط مسدود.

عاطفياً: قد تشعرين ببعض الفتور في العلاقة بينك وبين زوجك. حاولي التفكير بواقعيةٍ، فإنّ ذلكَ الجانب من شخصيّتك يزعج الحبيب. اتركي الأمور بينك وبينه للوقت. فإذا كنت على خلافٍ معه، كوني لطيفة ولكن لا تقولي شيئاً قد يزيد الوضع سوءًا. لا تتردّدي في سؤاله بلطفٍ عن السبب.

عمليّاً: إنّك لا تدركين عمليّاً ما تريدين، أنت تخرجين من ذاتك لتجدي مخبأك في البحث عن ما لا يمكنك إيجاده. لا تتردّدي في استشارة من هم أكثر خبرةٍ منك. إنّه الوقت المناسب لك للعمل مع زملائك على مشروعٍ معيّنٍ. ستبحثين عن الحريّة حتّى ولو كان ذلكَ على حساب عملك.

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

قد تشعرين بأنّك تتواصلين مع الآخرين وأنّك تستطيعين استشارتهم حين يحلو لك ذلكَ. اجعلي الناس يثقون بك أكثر. تأكّدي من أنّ الدعم الذي تحتاجينه متوفّر مهما كنت تفعلين وركّزي على الأولويات. تستطيعين تحليل شخصيتك أكثر والسيطرة على ضعفك وكلّ ما عليك فعله هو النظر إلى الأمام.

عاطفياً: إنّه الوقت المناسب لك لإعادة النظر في قراراتٍ اتّخذتها وأفكار كنتَ على وشكِ تنفيذها وكان الحبيب يمنعك من ذلكَ في ما مضى. أعيدي تقييم أحاسيسك وسدّ احتياجاتك لأنّك بحاجة ماسّة إلى ذلك. سيساعدك الحبيب لأنّه يريدك أن تتحسّني ويعرف ما يفرحك وماذا تريدين.

عمليّاً: انتبهي من بعض الأفكار التي ستأتي إلى ذهنك اليوم وتجعلك تغيّرين بعض وجهات النظر. ستثيرين إعجاب من حولك من زملاءٍ. تستطيعين جعل كلّ المحيطين بك يثقون بك ويلجأون اليك لحل مشاكلهم فأنت أكيدة من تصرّفاتك. فكّري بنفسك أولاً وقبل كلّ شيء وركّزي أكثر ممّا مضى.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

ستجدين نفسك قادرة على التواصل والتكلّم مع غيرك ولكن كوني صبورة. ستكونين قادرة على جذب من حولك. ستبدين هادئة جدّاً، لكنّك تخفين وراء هذا الهدوء بعض الحيَل. لا تفقدي صبرك بسرعة. قد يجدك بعض الناس ثرثارة ولن يصغوا اليك أو يكترثوا لك لأنّك بنظرهم لا تفهمين الكثير من الأمور.

عاطفيّاً: لن تنجحي وحدك في إيجاد الحلول، لذا قولي له ما يزعجك وهو من سيساعدك فعلاً. تناقشي مع حبيبك حول أمور العائلة، فاليوم نهارٌ مناسبٌ لذلكَ. لا تشكّي بزوجك إذا ما سلّم على صديقٍ أو تكلّم معه. من الطبيعي أن تغاري، لكن لا تجعلي غيرتك تكون عمياء كي لا تخسري زوجك.

عمليّاً: عليك أن تجعلي زملاءك يقدّرون جهودك لإنجاح تلكَ الخطّة التي طرحتها عليهم منذ شهرٍ. حاولي أن تكوني صبورة بعض الشيء في الحصول على النتائج، لأنّ الأمر ليس سهلاً عندما يتعلّق الموضوع بالإقناع. قوّي أساسات العمل لتصلي إلى مُرادك. استعملي قوّتك لتتحكّمي بأمور العمل.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

ستشجّعين بعض الأشخاص، فبرأيك يمكنكهم إحداث فرقٍ ملحوظٍ. قومي ببعض النشاطات الاجتماعية وستوسّعين نطاق علاقاتك مع الآخرين. لديك القدرة على جعل الناس يعملون مع بعضهم، بإمكانك طلب أيِّ شيء من أولئكَ الذين يحيطون بك. ستُتاح لك الفرصة للتكلّم بموضوع مهمٍّ جدّاً بالنسبة إليك.

عاطفيّاً: ستلفتين انتباه كلّ الناس الذين سترينهم في المطعم أو في الشارع. أنت أنيقة والحبّ في الأجواء، ستتعرّفين إلى شخصٍ مميّزٍ. من الممكن أن تتفاجئي بأحدٍ الليلة وأنت تتناولين عشاءك ستكون المفاجأة سارّة إلى حدّ ما. حاولي ألّا تفكّري بالمسائل غير المهمّة وأنت جالسة مع الحبيب لأنّه سيلاحظ ذلكَ.

عمليّاً: سيحاول الآخرون مساعدتك إذا كنت بحاجةٍ إلى ذلكَ، فكوني متفائلة واطلبي النصيحة. عليك أن تفكّري بعملك أكثر من أيّ شيء آخر. أعيدي النظر في القرارات والخطط التي ستتّخذينها، حاولي ألّا تقومي بالاختيار واتركي الأمر إلى الغد. سيكون تعاونك مع الآخرين إيجابيّا بالفعل.

حظك اليوم مع الأبراج السبت 1 حزيران/يونيو 2019

حظك اليوم مع الأبراج الأحد 2 حزيران/يونيو 2019