​ماذا في توقعات أبراج عالم الفلك لشهر حزيران/يونيو 2022 ، وكيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهرحزيران/يونيو 2022:

كيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهر حزيران/يونيو 2022:

توقعات الأبراج لشهر حزيران/يونيو 2022

توقعات الأبراج لشهر حزيران/يونيو 2022 برج الحمل 21 آذار – 20 نيسان

توقعات الأبراج لشهر حزيران/يونيو 2022 برج الحمل 21 آذار – 20 نيسان، لديك الكثير من الأفكار سيحترمك الناس بسبب طريقتك في انتقاء الأفضل لك وللمحيطين بك، يجب أن تنظّم أمور بعض الناس كي تستطيعي التقدّم، سيحبّ الآخرون سماعك ومعرفة ما يجول بخاطرك لأنّك مبدعة وقادرة على الخروج بحلول ستفيدهم على المدى البعيد وستغيّر الكثير.

أما من الناحية العاطفية،اجعل الحبيب يقدّر حديثك، حاول أن تصغ إلى زوجك، فهو بحاجةٍ اليك ويعرف أنّك قادرة على مساعدته دائماً، إنّ الأمور بينكما تسوء يوماً بعد يومٍ. قد يساعدك مثلٌ صغير لإيصال الرسالة إلى زوجك. كون إيجابيّةً في الحفاظ على العلاقة بينك وبينه لأنّ الأخطاء ممنوعة.

أما من الناحية العملية، افعل المستحيل لجعل زملائك يدركون مدى قدرتك على القيام بأمورٍ عدّة في الوقت نفسه. كون عند حسن ظنّ الآخرين. ستحصلين على كلِّ ما كنت تريدينه من عملك، إلّا أنّ بعض الآراء السلبية لن تعجبك، حاولي أن تصرفي النظر عنها وأن تتصرّفي من دون النظر فيها.

توقعات الأبراج لشهر حزيران/يونيو 2022برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، يجب أن تكون على يقظة في تعاملك مع غيرك ولا تفقدي ثقتك بنفسك، فقد تحصل معك بعض الأمور المحبطة. من الطبيعي أن لا تكون أفكارك كلّها إيجابيةً. ستختلف مشاعرك وطريقة تعاملك مع الأمور وستشعرين بأنّك مقيّدة بعض الشيء. لا تقلقي من إقحام نفسك ببعض المسائل التي لا تخصّك.

عاطفيّاً:عزيزي برج الثور، سيزورك شخصٌ مهمّ لك ولزوجك. ستتفاجئين من وجود نقاطٍ مشتركةٍ أكثر ممّا توقّعت. لا تحاولي التقرّب من الحبيب أكثر من اللازم، فإن قمت بذلكَ سيؤدي بك الأمر إلى خروجه من المنزل. لا تتطرّقي إلى المسائل التي تزعج الحبيب أو تزعجيه بذكر أمورٍ يودّ هو نسيانها.

عملياً:عزيزي برج الثور، انتبه فقد حان الوقت لك لتقومي ببعض الاتصالات المفيدة لخير شركتك. ستحصلين على ترقيةٍ في مكان العمل وستكونين مسرورة جداً. إنّه الوقت المناسب للعمل مع الفريق، سترغب بالقيام بعملٍ معيّن للتقدّم بسرعة. ستتحسّن مسيرتك المهنية وستجعلين المسؤولين ينظرون إليك بعينٍ كبيرةٍ.

توقعات الأبراج لشهر حزيران/يونيو 2022 برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، باستطاعتك أن تستخدم عقلك للوصول إلى حلولٍ واقتراحاتٍ متميّزة. فكّري في خطواتك فيها وصفّي ذهنك جيّداً قبل القيام بأيِّ عملٍ. ستسير الأمور بالشكل الذي تتوقّعينه أنت، ممّا قد يقلق الأشخاص الذين يحيطون بك أحياناً. إنّ الهدف وطريقة تحقيقه يدخلان في الخانة نفسها.

من الناحية العاطفية دلّل زوجك قليلاً بهدايا صغيرة أو بنزهةٍ فقد يفرح بشكلٍ أو بآخر. ستهتمّين بأولادك وحبيبك بشكل كبير، فقد اشتقت إليهم كثيراً ولكنّك لا تجدين الوقت الكافي للجلوس والتكلّم معهم ولعلّ ذلكَ يزعج حبيبك ويجعله في حالة يُرثى لها. لا تخافي من التقرّب من عائلتك أكثر واستعادة حبهم.

أما من الناحية العملية عزيزي برج الجوزاء، أنت تفهمين القانون، باستطاعتك جعل المسؤولين يقدّرون جهودك ويعرفون أنّك خبيرة بالأمور التي تحلّينها. ستواجهين محنة كبيرة في مكان العمل. حقّق في مسائلك العملية والمالية أكثر، فأنت تُهملين هذا الجانب من حياتك، ستعملين وحدك ولكن استشيري أحد الأشخاص.

توقعات الأبراج لشهر حزيران/يونيو 2022 برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، تمتّع بنجاحاتك فأنت اخترت المسار الصحيح والمناسب أيّتها المرأة السرطان. تأكّدي من أنّ نجاحك في الميدان العمليّ لم يتوقّف بعد وأنّك تستطيعين الوصول إلى درجات أعلى. ستتلقّين التهاني لقيامك ببعض الأعمال التي نالت الإعجاب وستخرجين بأفكارٍ مميّزةٍ لقضاء النهار بالطريقة الفضلى.

من الناحية العاطفية عزيزي برج السرطان، اذهبي مع زوجك للتنزّه. إنّ الأمور موجودةٌ في مكانها الصحيح لذا أنت مطمئّنة على كل شيء، ويحقّ لك الابتعاد قليلاً للاستراحة. إنّ التقدّم واردٌ في علاقتك مع الحبيب فاعرفي كيف تستعملين سحرك لجعله يتقرّب منك أكثر فأكثر. عليك أن تكوني ذكيّة أمام الحبيب.

أما من الناحية العملية عزيزي برج السرطان، تستحقّين التقدير والامتنان لما فعلته. خذي استراحةٍ طويلةٍ لأنّك بحاجة إليها، وإلّا لن تستطيعي العمل مجدّداً بالحماسة التي كنت تملكينها. لقد قمت بجهودٍ كبيرةٍ، حتّى إنّك سألت نفسك بعض الأسئلة الصعبة التي لم تلقي عليها إجابات ممّا جعلك تبحثين أكثر وتتوجهين إلى الأماكن الخاطئة.

توقعات الأبراج لشهر حزيران/يونيو 2022 برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، لا تستخدم ذكاءك بطريقة تقلب الأمور ضدّك في المستقبل. توقّفي عن استعمال طاقتك للقيام بالأمور التي لا تستحقّ. ستصلين إلى الهدف الذي وضعته. لا تخافي من التعبير عن نفسك ولا تتراجعي عن أمر كنت تودّين فعله بشدّة لأنّك تستطيعين ذلك عزيزتي. كوني واعية خلال قيامك بعملٍ ما.

من الناحية العاطفية عزيزي برج الأسد، لا تهملي منزلك وأولادك فهم بحاجةٍ اليك كثيراً. ستكون مريض جداً بالرغم من إنكارك ذلكَ. لا تجعل زوجك يحزن واهتمّي بصحتك أكثر من السابق. ستفكّرأكثر بوعيٍّ وستحسبين ألف حساب قبل القيام بأي خطوةٍ. حضّر بعض المفاجآت التي ستسرّ أفراد العائلة.

أما من الناحية العملية عزيزي برج الأسد، باستطاعتك معرفة أيّ الخطوات أفضل من الأخرى لتحسين أدائك وأداء موظفّيك. ستعيد تنظيم جدول أعمالك ليتماشى مع العطل التي تريدين أخذها قريباً. استعمل طاقتك ومعرفتك للخروج بخططٍ جديدة فأنت مميّزة وتعرفين إلى أين عليك التوجّه ولن تواجهي أيّ عقبةٍ تُذكر.

توقعات الأبراج لشهر حزيران/يونيو 2022 برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، إنّ اليوم من أيام حظّك وبإمكانك استعمال طاقتك للخروج بنتائج مرضية. ستلقي تشجيعاً أكثر ممّا توقّعت بكثيرٍ. إنّ صورتك ستصبح مختلفة أمام المحيطين بك من كلّ صوب. ستشعر بأنّك خلال الأشهر الأخيرة وسّعت نطاق أصدقائك الذين لهم أهدافٌ مطابقةٌ لأهدافك.

من الناحية العاطفية عزيزي برج العذراء، سيساعدك الحبيب للتقدّم والقيام بأمورٍ لم تتخيلي نفسك يوماً تفعلينها. ستحاولين الجلوس مع زوجك والتخطيط للمستقبل. ستتناقلين حديثاً مع الحبيب قد تختلفان عليه. لا تخافي من ردّة فعله على بعض الأمور التي عارضها سابقاً وفعلتها لأنّه سيتقبّل ذلكَ في نهاية المطاف.

من الناحية العملية عزيزي برج العذراء، لا تؤخّر الأمور المستعجلة للغد وإلّا سوف تخسر الكثير من المال والوقت على حدّ سواء. إنّ المسائل العملية مهمّة أكثر من قبل وعليك أن توظّف طاقاتك للحصول على أفضل النتائج. إن نظرت حولك تستطيع رؤية الأمن الذي يحيط بعملك. أنت متحمّس وستتمكّنين من فِعل الكثير.

توقعات الأبراج لشهر حزيران/يونيو 2022 برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، حاول أن تستخدم طريقة أخرى للتعبير عن نفسك في وقتٍ آخر هذا النهار. كون واقعية جداً وستتقدّم بأقصى سرعة ممكنة. قد تشعر بصعوبةٍ في نقل أفكارك للمحيطين بك. تأكّد أنّك ستنجح في كلّ خطوة تخطينها. إنّ جهودك لن تذهب سدّىً، وستُفهم أخيراً وبعد عناء وشقاء كبيرين.

من الناحية العاطفية: عزيزي برج الميزان،ستغيّ بعض وجهات نظرك وستبحث عن شيءٍ مختلف لكنّك لن تجدي أيّ تفسير منطقيّ. لا تتدخّل في عمل حبيبك فإن ذلكَ سيزعجه. لا تخاف من المخاطرة في السؤال فستنجحين إن كان مزاج زوجك جيّداً، إنّ السؤال لن يسبّب خلافاً وعليك أن تدفعيه إلى طلب النصيحة منك.

أما من الناحية العملية عزيزي برج الميزان،لا تحشري أنفك في ما لا يعنيك، فأنت بهذه الطريقة تجعلين العيون كلّها مصوّبةٌ نحوك. لا تخاف من أحد، فأنت صاحبة القرار، لكنّك ستتعرّض للضغط من عدّة أطرافٍ. إنّ النتائج بيدك، وكلّ ما تفعلينه يتّفق مع مصلحتك الشخصية كون قويّة ومسالمة. عليك أن تنظر إلى البعيد.

توقعات الأبراج لشهر حزيران/يونيو 2022 برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، قد يصبح الأمر الذي يتعبك مسألةً خطيرةً لا حلّ لها إذا تابع أحد الأشخاص إزعاجك. ستكتشف بعض الأشياء التي كنت تجهلينها. التزم الصمت، فإنّ ذلكَ أفضل ما يمكنك فعله، لا تتكلّم إلّا حين يُطلب منك ذلكَ. عليك أن تبدي رأيك بالأسلوب الصحيح كي لا تخسر الكثير.

من الناحية العاطفية: عزيزي برج العقرب،أنت تقرأ مع الحبيب أفكار الآخرين ممّا قد يجلب لك بعض المتاعب اليوم، لذا لا تقول شيئاً عمّا ترينه. بإمكانك جذب الحبيب نحوك أكثر وجعله يُبهر بك. حاول أن تعبّري عن احتياجاتك للحبيب فهو بحاجةٍ إلى معرفتها. كون ذكيّ واعرف كيف تكسب ثقة زوجك من دون أن تطلب منه الكثير.

أما من الناحية العملية عزيزي برج العقرب، تابع عملك وثابر للوصول إلى حيث تريدين. ثق بكلِّ خطوةٍ تقومين بها ولا تتردّدي بالإفصاح عن رأيك أمام من تثقين بهم ثقةً عمياء. سيحاول الآخروت إيذاءك إلّا أنّ المدير يقدّرك ولن يصدّق ما يقولونه. إنّ المشروع الذي تهتمّين به مشروعك، لا تسمحي لهم بأخذه.

توقعات الأبراج لشهر حزيران/يونيو 2022 برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، عليك أن تثابري وإلّا ستخسرين المعركة بسرعة وستصلين إلى طرق مسدودة. افعلي ما بوسعك فإنّ ذلك سيزيد ثقتك بنفسك ويجعل الناس ينظرون اليك ويقدّرونك. ستكونين تقليدية بشكلٍ كبيرٍ وستتشبّثين برأيك ليس إلّا. لا تستخدمي الأمور السلبية ضدّ غيرك. قد تقعين في ورطةٍ ما وتصلين إلى حائط مسدود.

من الناحية العاطفية: عزيزي برج القوس،قد تشعرين ببعض الفتور في العلاقة بينك وبين زوجك. حاولي التفكير بواقعيةٍ، فإنّ ذلكَ الجانب من شخصيّتك يزعج الحبيب. اتركي الأمور بينك وبينه للوقت. فإذا كنت على خلافٍ معه، كوني لطيفة ولكن لا تقولي شيئاً قد يزيد الوضع سوءًا. لا تتردّدي في سؤاله بلطفٍ عن السبب.

أما من الناحية العملية:عزيزي برج القوس، إنّك لا تدركين عمليّاً ما تريدين، أنت تخرجين من ذاتك لتجدي مخبأك في البحث عن ما لا يمكنك إيجاده. لا تتردّدي في استشارة من هم أكثر خبرةٍ منك. إنّه الوقت المناسب لك للعمل مع زملائك على مشروعٍ معيّنٍ. ستبحثين عن الحريّة حتّى ولو كان ذلكَ على حساب عملك.

توقعات الأبراج لشهر حزيران/يونيو 2022 برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، قد تشعر بأنّك تتواصلين مع الآخرين وأنّك تستطيع استشارتهم حين يحلو لك ذلكَ. اجعل الناس يثقون بك أكثر. تأكّد من أنّ الدعم الذي تحتاجه متوفّر مهما كنت تفعل وركّز على الأولويات. تستطيع تحليل شخصيتك أكثر والسيطرة على ضعفك وكلّ ما عليك فعله هو النظر إلى الأمام.

من الناحية العاطفية: عزيزي برج الجدي، إنّه الوقت المناسب لك لإعادة النظر في قراراتٍ اتّخذتها وأفكار كنتَ على وشكِ تنفيذها وكان الحبيب يمنعك من ذلكَ في ما مضى. أعيد تقييم أحاسيسك وسدّ احتياجاتك لأنّك بحاجة ماسّة إلى ذلك. سيساعدك الحبيب لأنّه يريدك أن تتحسّن ويعرف ما يفرحك وماذا تريدين.

أما من الناحيى العمليّة:عزيزي برج الجدي، انتبه من بعض الأفكار التي ستأتي إلى ذهنك اليوم وتجعلك تغيّر بعض وجهات النظر. ستثير إعجاب من حولك من زملاءٍ. تستطيع جعل كلّ المحيطين بك يثقون بك ويلجأون اليك لحل مشاكلهم فأنت أكيدة من تصرّفاتك. فكّر بنفسك أولاً وقبل كلّ شيء وركّز أكثر ممّا مضى.

توقعات الأبراج لشهر حزيران/يونيو 2022 برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، ستجد نفسك قادرة على التواصل والتكلّم مع غيرك ولكن كون صبورة. ستكون قادرة على جذب من حولك. ستبدي هادئ جدّاً، لكنّك تخفي وراء هذا الهدوء بعض الحيَل. لا تفقد صبرك بسرعة. قد يجدك بعض الناس ثرثار ولن يصغوا اليك أو يكترثوا لك لأنّك بنظرهم لا تفهم الكثير من الأمور.

من الناحية العاطفيّة: عزيزي برج الدلو، لن تنجح وحدك في إيجاد الحلول، لذا قول له ما يزعجك وهو من سيساعدك فعلاً. تناقش مع حبيبك حول أمور العائلة، فاليوم نهارٌ مناسبٌ لذلكَ. لا تشكّ بزوجك إذا ما سلّم على صديقٍ أو تكلّم معه. من الطبيعي أن تغار، لكن لا تجعل غيرتك تكون عمياء كي لا تخسر زوجك.

أما من الناحية العملية: عزيزي برج الدلو،عليك أن تجعل زملاءك يقدّرون جهودك لإنجاح تلكَ الخطّة التي طرحتها عليهم منذ شهرٍ. حاول أن تكون صبور بعض الشيء في الحصول على النتائج، لأنّ الأمر ليس سهلاً عندما يتعلّق الموضوع بالإقناع. قوّي أساسات العمل لتصل إلى مُرادك. استعمل قوّتك لتتحكّم بأمور العمل يا عزيزي.

توقعات الأبراج لشهر حزيران/يونيو 2022 برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، ستشجّع بعض الأشخاص المقربين إليك، فبرأيك يمكنكهم إحداث فرقٍ ملحوظٍ. قم ببعض النشاطات الاجتماعية وستوسّعين نطاق علاقاتك مع الآخرين. لديك القدرة على جعل الناس يعملون مع بعضهم، بإمكانك طلب أيِّ شيء من أولئكَ الذين يحيطون بك. ستُتاح لك الفرصة للتكلّم بموضوع مهمٍّ جدّاً بالنسبة إليك.

أما من الناحية العاطفية: عزيزي برج الحوت، ستلفت انتباه كلّ الناس الذين سترينهم في المطعم أو في الشارع. أنت أنيق ومرتب والحبّ في الأجواء، ستتعرّف إلى شخصٍ مميّزٍ. من الممكن أن تتفاجئي بأحدٍ الليلة وأنت تتناول عشاءك ستكون المفاجأة سارّة إلى حدّ ما. حاول ألّا تفكّر بالمسائل غير المهمّة وأنت جالس مع الحبيب لأنّه سيلاحظ ذلكَ.

أما من الناحية العملية: عزيزي برج الحوت، سيحاول الآخرون مساعدتك إذا كنت بحاجةٍ إلى ذلكَ، فكون متفائلة واطلب النصيحة. عليك أن تفكّر بعملك أكثر من أيّ شيء آخر. أعيد النظر في القرارات والخطط التي ستتّخذها، حاول ألّا تقوم بالاختيار واترك الأمر إلى الغد. سيكون تعاونك مع الآخرين إيجابيّا بالفعل.

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