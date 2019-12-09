كيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2019 من كارمن شماس:

الحمل 21 آذار – 20 نيسان

قد تنقلب الأوضاع فجأة في وقت لم تنتظره وربما تحمل إليك الأقدار ما لم تتوقعه قط وما قد يبدل مصير بعض مواليد الحمل. بالإجمال ستكون سعيداً في أول شهر كانون الأول وهذا الشهر لن يشذ عن القاعدة بل أن الأفلاك تزودك بحيوية مضاعفة وبحماسة وقدرة على الإحاطة بكل الأمور بدون تقاعس وكذلك قد يحالفك الحظ لتحقيق أمنية طالما راودتك.

يعدك الفلك بفترة رائعة من الحب وقد تشعر بالحاجة إلى التغيير والتطور وخلق أجواء عاطفية كما يعدك بأوقات لا تنتسى وبمفاجآت حلوة. قد تتلقى هدية غير منتظرة أو عرضاً خاصا جداً او تقوم بسفر مفاجئ وتقابل الناس وتصادف الأصدقاء وتتعرف الى وجوه جديدة أما المشهد الفلكي فيشير الى خروج عن الركود والجمود والى الوقوع في الغرام. لا شك أن هذا الشهر الأخير من السنة يحمل انفعالات شديدة ومفاجآت غير متوقعة وتغييرات على كل الأصعدة.

الثور 21 نيسان- 20 أيار

تتنوع الإهتمامات في هذا الشهر الذي يحمل اليك لقاءات عائلية وعاطفية ومهنية مميزة. قد تطرأ أمور لم تكن في الحسبان ويكون كوكباً فينوس ومارس مسؤولين عن بعض الأخبار المفاجئة التي تصلك أو بعض الزائرين غير المتوقعين.

وتعرف أياماً من الحب والود والتواصل الرومانسي في شهر يحمل الكثير من المفاجآت وربما تتلقى زيارة غير متوقعة أو اتصالاً ينعش قلبك. بالمقابل تساعد صديقاً يحتاج اليك وتبدو ايجابياً مع بعض الطلبات. تخرج إلى الناس مرتاحاً وتحتفل بجديد وتواكب بعض المناسبات. يدق القلب في هذا الشهر اذا كان اليا في السابق، او تتنوع العلاقات والاحتمالات.

الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

تكشف النقاب عن بعض اللاعيب في هذا الشهر وتحدد مواقفك بثقة بالنفس نادرة. من نصب لك فخاً يفاجأ بقدرتك على مواجهته الآن في شهر يحمل إليك التعويض والسلوى كما الأزدهار والإنتشار. تشتد الحماسة وتكثر الإتصالات الحلوة بتمر الأيام على نغم إيجابي بالإجمال حيث تحصل على أجواء دافئة وأخبار مطمئنة.

تتميز علاقتك مع الزملاء بالتفاهم القبول والتآلف فتحقق بعض المطالب إذا كنت رئيساً أو مسؤولاً وتعيد الهدوء إلى مكان عانى قبلاً من بعض الفوضى. ترغب بالمغامرة في هذا الشهر واثقاً من نفسك ومن قدرتك على الأغواء تبدو جاذبيتك شديدة جداً وربما تذهب في عطلة مميزة أو تنتقل إلى القفص الذهبي وتسافر في رحلة شهر عسل .من يدري؟

تكون النشاطات الاجتماعية مزدهرة أيضا وبحفل هذا الشهر بنقاشات شتى ومنوعة. لا وقت للضجر في شهر كانون الأول. أيضاً تحمل هذه الفترة الأخيرة من السنة مفاجآت كثيرة على الأصعدة وتشويقا كبيراً. يشهد بعض مواليد الجوزاء انطلاقة في علاقاتهم الحميمة والمهنية على السواء.

السرطان 22 حزيران –22 تموز

اعتباراً من تاريخ 19 توحي اليك الافلاك بالأفضل وتعزز مخيلتك لكي تحتفل بجديد مع ثقة بالنفس كبيرة. إذا وجدت أن القلق يساورك فحاول ان تعمل في الظل ولا ترهق نفسك بأعمال متعددة رغم ان الدعم يأتيك من كل صوب. تتبادل مع بعض الفرقاء وربما تستشير احدهم حول وضع صحي يتطلب علاجاً.

لن تختزل جهدا لكي تترك انطباعاً جيداً في أي مجال حتى لدى بعض النافسين. تصبو الى مهمة ما أو تكلف بأمر يسبب لك الأرق ويخلق المتاعب. نتحدث عن مماطلة في انجاز مطلب لك او محاولة تسويف وتأجيل لبعض الوعود السابقة. كل هذه الامور تتسوى ابتداء من تاريخ 19 اما ما يرافق الخطى بصورة ايجابية فهو الوضع العاطفي إذ يؤازرك الشريك ويدعمك لإيجاد حلول سواء في المجال العائلي أو المهني .

تبدو علاقتك الشخصية متناغمة جداً وذلك بعد مرور الأسبوع. تزول الخلافات ويسود حوار بناء وتتلقى علامات الحب والإعجاب. تلبي دعوات وتقيم احتفالات وتبدو سعيداً. إذا كنت عازباً فتمارس جاذبية كبيرة وتستقطب المحبين إلا أنك تميل إلى انتقادهم وإبراز اخطائهم اكثر من حسناتهم أو ربما ما زلت تعاني من ذيول علاقة قديمة تجعلك تقارن بين الماضي والحاضر. تعيش في الأيام الأخيرة من الشهر صخباً كبيرة وفرحا وانتماء جديد ولقاء بوجوه جديدة ومتعددة وقد تخوض مغامرات لم تعهدها في السابق.

الأسد 23 تموز – 22 آب

لن تتاح لك الفرصة للتعبيرعن نفسك بطلاقة وحرية وربما تصغي غصبا عنك الى آراء احدهم واستعراضاته فيبدو عليك الأسف والتذمر. قد تطلب الكلام في مكان ما ولا تجد التجاوب المطلوب او تريد المواجهة ويتهرب منافسونك منها. هذا عدا عن بعض عمليات التأخير والتسويف التي تتعرض لها.

أما الحياة الشخصية فقد تعرف ايضا نزعات ابتداء من تاريخ 7 عندما يدخل كوكب فينوس إلى مواجهة برجك أي إلى الدلو. يشير هذا المشهد الفلكي الى ضجيج كثير والى صوت عال ومصارحة مؤلمة وتوتر عال، بسبب تصرفات تصدر عن الحبيب أو ربما بسبب الأمور وقد لا تجد الكلمات اللازمة للتهدئة. زد على ذلك حياة اجتماعية صاخبة جداً تلهيك ربما عن مشاكلك الشخصية وتجعلك تلهو قليلا بعيداً عن الضغوطات. قد تصارح الآخر بمشاعرك وعواطفك وربما تضع حدا لعلاقة مهتزة او تلهو عن مشاعر عميقة ببعض التسلية والعلاقات العابرة. يتحدث الفلك ايضا عن زيارة مفاجئة قد تتلقاها او عن حدث غريب يحصل معك ويعيدك الى الوراء ربما تعاد اللقاء بشخص اشتقت اليه.

رحلة حلوة تعرفها وجاذبية كبيرة تمارسها على الغرباء يغمر علاقاتك الشخصية مناخا حاراً. يطرد بعض مواليد الأسد اشباح الماضي من رؤوسهم ويتوجهون نحو جديد بثقة اكبر. تكثر النشاطات الاجتماعية كما للقاءات والمناسبات و تنتهي عزيزي الأسد من فترة الركود العاطفي او من المشاكل الزوجية او الغرامية.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

تتحسن الامور في الشهر الاخير من السنة وخاصة حتى تاريخ 17 حيث تتألق بمعنويات عالية وقدرات ملفتة. قد تواجه بعض التأخير والتسويف في النصف الثاني من الشهر وتضطر الى مسايرة بعض الأوضاع وقلب صفحة ربما من اجل التطرق إلى ما هو جديد. قد تطرأ تغييرات غير متوقعة تحرجك قليلاً فتجد نفسك منزوياً او تلجأ إلى الحضن العائلي لكي تحتوي الأزمة. تخشى على موقع او على ارتباط وعلاقة وقد تودع أحد الأصدقاء أو تسمع خبراً صاعقاً تكاد لا تصدقه ويتعلق بأحد المعارف الذي يتلقى اتهاماً ما أو يواجه فضيحة من الفضائح.

تبتسم الحياة العاطفية في الأسبوع الأول من الشهر وتعيدك بأوقات دافئة ولقاءات عذبة. تبدو شديد الجاذبية بحيث تقوم بعمليات اغوائية كثيرة وتوقع القلوب. تصادف الحب وافراحه الا انك بعد مرور الأسبوع الاول تعالج مسألة زوجية او عاطفية وينصحك الفلك بالتريث وعدم طلب المستحيل. قد تأخذ على الشريك اهماله لك او عدم تجاوبه مع بعض الاقتراحات . تتلقى دعوات كثيرة وتخرج للتلذذ بأوقات التسلية. حاذر الخيانة فقد تتعدد اللقاءات الا ان الارتباط الجدي لا يبدو ظاهراً هذا الشهر.

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

إنه شهر مميز يتكلل بالنجاح وبالانجازات الكبيرة يناسب كل أنواع المبادرات والتغييرات التي ترغب بها للبدء بمشروع جديد والسفر والتقاط الفرص كأنك تمسك بعضا سحرية فما إن ترغب بأمر حتى يسهل تحقيقه.

تتعرض لكتمان سر فتشعر بأن أمراً مهما يخفى عنك قد يعني أيضاً عجزاً عن التعبير عما في نفسك واضطرارك للسكوت عما لا يرضيك.

ابتداء من تاريخ 7 يحمل اليك الفلك الافراح. اذا كنت خالياً فقد تعرف حبا ً جديداً أو ربما تطل على اجتماعيات كثيرة وصداقات متينة. يتغير مصيرك ابتداء من الاسبوع الثاني من الشهر حيث تكون فترة رائعة تمارس خلالها جاذبية كبرى وتتلقى مفاجآت حلوة. تبدو متحمسا وتكون اكثر المستفيدين من هذه الطوالع اذا كنت من مواليد الدائرة الثالثة. فأكثر من اربع كوكب تتناغم لمصلحتك. هكذا ينهي مواليد الميزان سنتهم بإيجابية وفرح.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

مطلوب منك الحذر والتصرف باتزان ومواجهة بعض الصعوبات بأعصاب متينة خاصة بين 1 و 19. قد تسعى الى كتم يتطلب الكثير من العناية والعمل والجهد فتستعين بعلاقاتك من اجل التوقيع على احد العقود او الخروج منتصراً من بعض المواجهات. تتأرجح بين الايجابية والسلبية لكنك تبقى صامداً في وجه الصعوبات ، الحركة كبيرة وإرادتك صلبة جداً في وجه الريح.

ابتداء من تاريخ 20 تنطلق نحو اهدافك واثقا وتصطاد فرصا استثنائية مستندا الى تجارب سابقة فتستقبل الآتي بروح ايجابية وتطرد الاوهام.

في الأمور الشخصية تبدو الاجواء اقل عذوبة تثير بعض الحساسيات ويجعلك مرهف الحس، متسرعا في علاقاتك متقلبا على ذاتك يشعل غضبك اقل تصرف يصدر عن المحيط. قد تتخلى عن علاقة تحمست لها جدا في الاشهر السابقة او قد تستعيد بعض الصراعات الماضية وتثيرها للنقاش من جديد. ترفض المشاركة بمناسبة معينة او تعتذر عن بعض اللقاءات.

يقدم بعض مواليد العقرب على فك ارتباط او على الانسحاب من التزام او يعاودون الاتصال بحبيب قديم او هو القدر يضعهم من جديد اما قصة ماضية. باختصار تبدو الاجواء غير مستقرة الا ان الاسبوع الأول هو الأفضل على المستوى الشخصي. كما ان الأيام الاخيرة من الشهر تشير الى ترتيب لبعض الأوضاع وإسكات لبعض الهيجان الذي قد يخيم في منتصف الشهر على علاقاتك. من الممكن ان تعاني من بعض الغيرة على الحبيب او قد تنتفض على تصرفات له لا تروق لك. لحسن الحظ ان اواخر الشهر توحي بإيجابية اكثر وقد تنهي السنة بجو من الفرح والطمأنينة لكن حاول ان تحافظ على امنك وسلامتك في آخر يوم من السنة.

برج القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

يحيطك الناس بمحبتهم ويظهرون حماسة صادقة تجاهك. تتعرف الى اوساط جديدة ومجموعات مختلفة عما كنت تعرف في السابق فتتبع حدسك وتبرع في مجالات متنوع وتهتم بقضايا لم تخطر من قبل.

تضطر في بعض الاحيان الى التراجع خطوة حتى لا تخسر المعارك والى كتم بعض الغضب اذا واجهت اشخاصا متعنتين . لكن الجو العام يدعوك لبعض الاهداف . تتلقى خبرا مفرحا يتعلق بشؤونك المالية او تحصل على جائزة او على منحة او ما شابه.

تتحسن صحتك بالإجمال وتبدو حيويتك في اوجها . قد تطرأ تغييرات طالما حلمت بها وتفتح امامك ابواب كانت مغلقة. اما في حياتك العاطفية فتعرف الاحلى وابتداء من 7 يبشرك الفلك بعلاقات عاطفية مزدهرة وبانتفاح على بعض الاوساط ويتحدث عن حب وتلاق ودعوات ومفاجآت. قد يتغير مصير بعض مواليد القوس على اثر احد اللقاءات.

تمارس سحرك وتحقق رغبة ما فتشجعك الأفلاك على الإقدام للبوح بمشاريعك مثلا او للقيام بمبادرة تحفظت عليها. تستريح من عقدة في حياتك الشخصية سببت لك الهموم والقلق. بمعنى آخر تسترجع ذاتك وتطل على تجارب عاطفية جديدة او على مغامرات كثيرة اذا لم تكن ملتزماً.

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

تسير الامور من جيدة الى احسن فتستفيد من الاسابيع الثلاثة الأولى للمباشرة بأعمال ونشاطات تلهمك. انه شهر واعد جداً يحمل تغييرات تفاجئك في بعض الاحيان لكن لن تثنيك عن القيام بما تراه مناسباً. تستريح ابتداء من تاريخ 20 وتقطف ثمار جهودك. بعد فترة من الاتصالات الناجحة والعروض الموفقة بمعنى آخر عليك ان تستفيد من الفترة الواقعة بين 1 و 20 للقيام بخطواتك وتطوير اعمالك.

انه الوقت السانح للقيام بمشاريع جديدة او لبدء عمل آخر او لخوض بعض المفاوضات والقيام ببعض الأسفار. تكون حججك مقنعة في كل وقت فتلفت انظار الكثيرين.على الصعيد الشخصي تبرع في استقطاب الناس اليك وتلفت اهتمام الشريك فيزداد اعجابه بك. اما اصدقائك ومعارفك فينظرون اليك بكثير من الود .

هذا الشهر مناسب لتوطيد العلاقات مع المحيط. اما الحب فيكون واعدا اكثر قبل تاريخ 8 لان فينوس يترك برجك بعد ذلك ويتحدث عن بعض البلبلة في حياتك الشخصية. قد تستعين بأصدقاء لتسوية امر خاص اذ تحتاج الى من يرعاك نفسيا وعاطفيا. تضطر الى كتم بعض المشاعر والى الانسحاب قليلا والانزواء. ربما تمضي اياما الاعياد بعيداً عمن تحب او تتقبل واقعا لا يثير في نفسك الحماسة.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

تنتهي السنة سعيداً ومشدوداً إلى بعض المشاريع الواعدة جداً فالحظ هنا يدعمك ليحقق لك النجاح المرجو فتقترب من اهدافك اكثر من أي يوم مضى. تسافر وتحقق امنيات شتى والمطلوب هو الانتباه للصحة والسلامة وتجنب الحوادث خاصة في شهر واعد جداً قد يحمل تجسيداً لحلم قديم او تسارعا لبعض الخطى من اجل تجسيد مشروع وذلك على الاخص في النصف الأول من الشهر.

تكون العلاقات ودية وحارة واذا كنت وحيدا فقد تملأ الفراغ بلقاء يشغل النار في قلبك ويجعلك مسكوناً بشغف كبير.

تذهب ربما بسفر يترك بصمات في نفسك او تلتقي بحبيب بعد غياب وتمر بأوقات سعيدة في حياتك العائلية التي توفر لك الدفء والحنان والحب. قد يسوي احد المقربين منك مشكلة طال امدها ويحمل اليك اخبار سارة. تنهي السنة على نغمة ايجابية وتبدو سعيداً بالأوضاع والظروف سواء حققت املاً مهنيا ام عاطفيا.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

تكون حائراً إزاء قرار يجب ان تتخذه او خيار لم يع يحتمل التأجيل وتكون الفترة الأفضل للمبادرة قبل تاريخ 18. هنالك تشويشات على بعض علاقاتك او اندفاع نحو التراجع او التشكيك بالنفس.

أما في المجال الشخصي يبدو التواصل عذبا مع الآخرين وتعبر عن نفسك بهدوء وليونة وذلك في الاسبوع الاول حيث تعيش إقاتاً لا تنسى. بعد ذلك يجب ان تهدأ قليلاً وإن تبتعد عن المشاكل والمواجهات. ينصحك الفلك باتخاذ المبادرة ازاء من تحب وبالاتصال به اذا تعذر اللقاء. قد تحتاج الى بعض الدفع كي تبعد عنك الروتين والضجر. لا تنتظر حتى تأتيك الدعوات بل قم أنت بدعوة الأحباء والأصدقاء. من الممكن أن ينشب خلاف مع الحبيب او الزوج بسبب أمور تافهة ربما لكنها تتضخم اذا لم تعمل على خنقها في المهد.