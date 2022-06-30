​ماذا في توقعات أبراج عالم الفلك لشهر يوليو/تموز 2022 ، وكيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهريوليو/تموز 2022:

كيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2022:

توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2022

توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2022 برج الحمل 21 آذار – 20 نيسان

يا عزيزي برج الحمل في هذا الشهر سوف تنفح فيك حركة القمر طاقة عاطفيّة قويّة، وسوف تتجلّى في الحنان المبالَغ فيه، وقد يضيّق ميلك هذا الخناق على رفيق دربك أو يريحه إذا كان في حاجةٍ إلى دعمك؛ وفي حال كنت غير مرتبطة، تجذبين بطاقتك هذه الأشخاص الجدّيّين، أما على الصعيد المهنيّ، تتفانين في عملك هذا الأسبوع، غير أنّ كوكب المرّيخ لا يحثّك على التخطيط لمستقبلك البعيد، أما من الناحية الصحية سوق تميل إلى الاسترخاء والراحة والتأمل الذي يحسّن مزاجك وجهازك العصبيّ ويرخي أعصابك، رقم الحظ: 10

توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2022 برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

يا عزيزي برج الثور في هذا الشهر سوف تنفرج من جميع النواحي وهذا الشهر شهرك، وسوف يكون فيه مناسبات كثيرة واحتفالات وسفر كن مستعد، السعادة سوف تطرق بابك واخيراً، من الناحية المهنية سوف تحصل على مبلغ ضخم يحسّن وضعك، أما من الناحية الصحية سوف تكون مرهق بعض الشيء لكن حاول أن تمارس الرياضة بشكل يومي مثل رياضة المشي أو السباحة واكثر من شرب فيتامين سي للحصول على طاقة، رقم الحظ: 3

توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2022 برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

يا عزيزي برج الجوزاء، تخف الضغوطات عليك في هذا الشهر وسوف تنفرج، حاول أن تكون أكثر تفاءل، سوف تحصل على مبلغ مالي يحسن وضعك المادي ويجعله أفضل، من الناحية المهنية سوف تحصل على زيادة مادية تشعرك بالسعادة وتسدد ديونك، أما من الناحية العاطفية سوف تلتقي بشريكك وسوف يكون الانسجام بينكم مميز، أما من الناحية الصحية تعاني من زيادة في نبضات القلب وصداع قوي، حاول ان تستشير طبيبك للطمئنان على وضعك، رقم الحظ: 5

توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2022 برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

يا عزيزي برج السرطان قد تشعر برغبة في تحريك مسائلك العاطفيّة بنفسك، ما يعزّز ملَكة التعبير لديك ويغنيك بالتالي عن مواقف تنطوي على سوء تفاهم مع رفيق دربك أو في لقاءاتك الواعدة هذا الأسبوع إذا كنت غير مرتبطة، أما إذا كنت مرتبط أمورك جيدة لا داعي للقلق، أما على الصعيد المهنيّ اتّكل على كوكب المرّيخ، الذي يشكّل مثلّثاً مع برجك، في استثمار قدراتك الإبداعيّة وتخطّي العراقيل القائمة؛ لكنْ يبقى عليك أن تحافظ على لغة متناغمة مع شراكائك، أما من الناحية الصحّية سوف تنعم براحة البال واسترخال لكن حاول أن تبتعد عن الاشخاص السلبيين وينقلون لك الطاقة السلبية، وقد تعاني في إمساك في المعدة إنْ أخفقت في الأكل.

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توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2022 برج الأسد 23 تموز - 22 آب

يا عزيزي برج الأسد نتمنى أن يكون شهر تموز خير عليك وعلى عائلتك،أخيراً سوف تحصل على منزل أحلامك، من الناحية المهنية سوف تحصل على المهنة التي كنت تحلم بها منذ فترة، أما من الناحية الصحية تشعر بانتفاخ بسبب القولون حاول الابتعاد عن البقوليات قدر المستطاع واشرب اليانسون أو الكمون مع الليمون بشكل يومي لتخفيف هذه الحالة لأنها تسبب لك الانزعاج، أما من الناحية العاطفية، حب جديد يدخل حياتك استعد له، رقم الحظ: 8

توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2022 برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

يا عزيزي برج العذراء سواء كنت مرتبطة أو غير مرتبط، سوف تستقبل أسبوعك بقرارات تحسم وضعك العاطفيّ وتنشلك من الركود الذي غرقتِ فيه لشهرٍ تقريباً، ما من شأنه تحسين نوعيّة حياتك الشخصيّة، على الصعيد المهنيّ يا عزيزي العذراء توقّع تغييراتٍ على مستوى تنظيم دورة العمل وزيادة في المال، كما وامتناناً من رؤسائك أو شركائك، بفضل تأثيرات الشمس وكوكب بلوتو، أما من الناحية الصحّية يكون نمط حياتك سريعاً ادّخر قسطاً منه للاهتمام بلياقتك البدنيّة وذلك لتخفيف وزنك خصوصاً في منطقة البطن والارداف، رقم الحظ:4

توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2022 برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان أخيراً سوف تضيء النجوم دربك نحو شريك حياتك وتبتسم لك الحياة وتصبح رومانسية، أمّا إذا كنت غير مرتبطة فلا شيء جدّيّ يلوّح في أفقك العاطفيّ،أما على الصعيد المهنيّ، تشكّل محور العمل الجماعيّ في محيطك من حيث تركيزك وهمّتك إلّا أنّك لا تَسْلم من الانتقادات التي تحرّضها ضدّك تأثيرات كوكب الزهرة، من الناحية الصحية، ينصحك الفلك بتنقية جسمك من السموم والابتعاد عن الأطعمة الجاهزة والابتعاد قدر الإمكان عن الأشخاص السلبيّين، رقم الحظ: 9

توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2022 برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب هناك حركة فلكيّة إيجابيّة تدور حول بيت الحبّ الرمزيّ في برجك وسوف تعدك بالتألّق في أجواء احتفاليّة حيث يكون فارس الأحلام في انتظارك، أو بالمصالحة مع شريك حياتك؛ سوف يكون أسبوعٌ عاطفيّ وحافل تسقط فيه الأقنعة وتصفو القلوب، أما على الصعيد المهنيّ، ينقصك الحماس للعمل، ومع ذلك تبذل قصارى جهدك لإتمامه على أكمل وجه، خصوصاً فيما يتعلّق بشراكاتك، التي تعزّزها الكواكب على المدى البعيد، أما على الصعيد الصحي دعّم مناعتك بالمعادن الأساسيّة والإكثار من الخضار والفواكة الملونة وطبعاً لا تنسى أخذ الفيتامينات المهمة لجسمك، رقم الحظ:6

توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2022 برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس من الناحية العاطفية سوف يدفعك كوكب الزهرة إلى التعبير عن مشاعرك الأكثر حميميّة إلى رفيق دربك، ما يقوّي روابط علاقتك الزوجيّة أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فاحتمالٌ أن تجدي خليل قلبك في محيط عملك، أما على الصعيد المهنيّ، رغم التغييرات الطارئة والواجبات المتراكمة، تنكبّين على مهامّك بجدّيّة وحزم، وتواكبين مسار التطوّرات في مجالك، أما على الصحّي يزوّدك كوكب أورانوس بجرعة من التفاؤل تصاحبها شهيّة للأكل، رقم الحظ:2.

توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2022 برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي الجدي من الناحية العاطفية أيّاً كان وضعك العاطفيّ تغلّفك هالة من الشغف تنبض بفضلها جاذبيّةً وجرأةً، لكنْ قد ينقصك فنّ التعبير عن مكنوناتك بكلامٍ موزون، الأمر الذي من شأنه إبعاد رفيق دربك عنك أو تخويف الرجل المنشود، أما على الصعيد المهنيّ، سوف تتيح التأثيرات القمريّة على برجك إتمام مشروع قيد العمل أو البتّ في شراكة جديدة، شرط أن تبذل جهداً مضاعفاً في التركيز، أما من الناحية الصحية سوف يحيطك الفلك بطاقة إيجابيّة تهدّئ مزاجك وتعزّز روابطك الاجتماعيّة.

توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2022 برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو من الناحية العاطفية سوف يرسل إليك كوكب عطارد إشارات تجعلك تقارب الحبّ بعين العقل، مجرّدةً إيّاه من الأوهام فرصة لإعادة بناء علاقتك بشريك حياتك على أسس المنطق، أو لتجنّب بعض الأخطاء في علاقاتك المستقبليّة إذا كنت غير مرتبطة، أما على الصعيد المهنيّ، تتسهّل مساعيك في ما يخصّ الشقّ الاجتماعيّ في عملك، حتّى تلك التي بإمكانها مساعدتك على عبور جسور نحو منصب جديد أو ربّما مهنة مختلفة، على الصعيد الصحي تبدأ أسبوعك بهمّة بدنيّة ضعيفة يقوّيها لاحقاً كوكب المرّيخ.

توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2022 برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

يا عزيزي برج القوس من الناحية العاطفية سوف تستخدم كلّ وسائلك وكلّ سحرك للاستمتاع بدفء شريك حياتك، وتنجح في مسعاك أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فيقرّبك كوكب المرّيخ خطوة من الرجل الذي يخاطب مُثُلك، عبر دائرة صداقاتك أو نشاطاتك المهنيّة، أما على الصعيد المهني يحرّكك الطموح للتطوّر في مجالك، فتراجع مشاريعك بدقّة وتنجز مهامّك من دون تلكّؤ، لكن احذر من فرض هذه الوتيرة بقسوة على معاونيك، أما من الناحية الصحية، سوف تحصد نتائج الإرهاق الذي ألحقته بجسمك حتّى الآن مارس الرياضة ولكن باعتدال.

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