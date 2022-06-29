هل برج السرطان جذاب؟ هل برج السرطان عصبي؟ هل برج السرطان اجتماعي؟ هل برج السرطان بخيل؟ ما هي مميزات برج السرطان؟ ما هي عيوب برج السرطان؟

هل برج السرطان جذاب؟

برج السرطان من الأبراج المائية والأبراج الأكثر جاذبية، فهو يتصف بأنه برج حنون سواء كان رجل أو امرأة، وأيضاً من الأبراج التي تحب أن تساعد الجميع، ومن الصفات التي تجعل برج السرطان جذاب أنه برج كريم جداً جداً وغير مبذر، برج السرطان عاطفي وحساس، ومن الأبراج التي يتحكم الحب في حياته، وهو غير جامد في مشاعره.

برج السرطان من الأبراج التي لا تنسى الأشياء الجميلة، وغير ناكر للمعروف، وهي من الأبراج العصبية لكن تنسى بسرعة، لكن ليس من الأبراج التي تعترف بأخطائها، ولا تستطيع التعبير عن مشاعرها.

برج السرطان شخص واثق من نفسه، طيب القلب، ولا يحب الأضواء، برج السرطان من الأبراج التي تحب العائلة والاستقرار، لا يحب التغيير، بيتوتي، ومن أكثر الاشياء التي تهمه هو العائلة، برج السرطان برج بسيط، يحب التفنن في الأكل.

برج السرطان الانثى تظهر أمام الناس انها عصبية وانفعالية ومن الصعب أن تتعامل معها ومتكبرة، لكن في الحقيقة هي عكس ذلك، تتصف أنثى برج السرطان أنها رقيقة، ناعمة، تحمل عاطفة كبيرة وحساسة، أما برج السرطان الرجل فهو تقليدي وخصوصاً في الحب وعاطفي حساس، مخلص ويحب الاستقرار والعائلة.

هل برج السرطان عصبي؟

نعم برج السرطان من الابراج العصبية لكن سرعان ما يهدأ وهو غير واثق من نفسه ولا حتى بالآخرين، وهو من الأبراج اللاذعة وقد يجرح بعض الأشخاص بالكلام اللاذع.

هل برج السرطان اجتماعي؟

برج السرطان من الأبراج التي تحب التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء والعائلة ويهتم بمن حوله، ويعتبر برج السرطان من الأبراج المثابرة والحساسة والاجتماعية والطيبة، والهادئة والشغوفة والعاطفية والبديهية، ويمتلك قدراً من العزيمة والإصرار، فهو يسعى دائماً إلى فهم الآخرين ومساعدتهم وحمايتهم والإخلاص لهم، وتمتاز علاقته الاجتماعية مع الآخرين بعلاقة قوية جداً ومتينة.

هل برج السرطان بخيل؟

برج السرطان من الأبراج التي تتصف بالكرم لكن يعتمد أسلوب التوفير والحرص أحياناً فهو يبتعد عن كل أساليب الترفيه التي تجعله ينفق المال بشكل كبير حتى لو كان وضعه المادي مستقر.

مميزات برج السرطان

عاطفيون بدرجة مفرطة.

خيالهم واسع.

يحولون ابسط الامور إلى شيء يتصف بالإبداع والفن.

إحساسهم مرهف.

يحبون الألوان المضيئة.

يتمعون بالقوة والشجاعة.

يعبرون عن أنفسهم بطريقة مبدعة ومبتكرة.

واثقون من أنفسهم.

يحبون الموسيقى والرفاهية.

عيوب برج السرطان

السيطرة على الآخرين والتحكم بهم.

متشاؤم ويفكر بطريقة سلبية.

يميل للعزلة والعلاقات الاجتماعية.

حساس ويتأثر من أصغر الأمور.

سريع الغضب.

مزاجي.

يبتسم ويعبس ويضحك ويبكي في نفس الوقت.

لا يستطيع مسامحة من يسىء إليه بسرعه يأخذ وقتاً طويلاً.

لا ينسى الإساءة بسرعة.

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