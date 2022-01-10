مثل كل عام ينتظر متابعي الإعلامية القديرة والنجمة اللامعة ماغي فرح كتابها الخاص بالتوقعات الخاصة بالأبراج والاحداث العامة عالمياً وعربياً على أحر من الجمر.

توقعات الأبراج 2022 من ماغي فرح، كشفت ماغي فرح حسب الدراسات الفلكية عن التوقعات العامة للأبراج للعام الجديد 2022 أنها أفضل من سنة 2021 حتى فيروس كورونا سوف يكون لها علاجات ولقاحات فعالة، في سنة 2022 كل برج سيكون له فترات جيدة وفترات سيئة، في فصل الصيف سنة 2022 سيكون هناك حدث سلبي.

توقعات الأبراج 2022 من ماغي فرح

توقعات برج الحمل 2022 من ماغي فرح

توقعات برج الحمل 2022 من ماغي فرح، سنة جيدة بانتظارة عزيزي برج الحمل، ابتداءاً من 11 أيار تحديداً لأنه جوبيتير كوكب الحظ داخل إلى برج الحمل، في فصلي الربيع والصيف سيمثلوا وقت ممتاز للمشاريع المهنية ويوجد تغييرات كثيرة سوف يحصل في الحياة وانفعالات، يخشى من بعض الجمود لكن دون تهور واندفاع مبالغ فيه، عندما يدخل جوبيتر الحمل سوف يتحمس كثيراً.

هناك خبر جيد سوف يتلقاه في فصل الصيف، كوكب مارس عند يدخل إلى برجه سوف يزوده بطاقة كبيرة جداً، وسوف يتوجه لميادين مختلفة ويعرف لقاءات تترك أثر على مستقبله، في فصل الربيع تشتد العواطف يولد علاقة حب أو علاقة ناشئة أو يلبي دعوات، جو رومانسي جداً في فصل الربيع وفي أوقات أخرى أيضاً قد يؤدي غلى زواج، على الصعيد المهني فصل الصيف هو الأفضل.

توقعات برج الثور 2022 من ماغي فرح

توقعات برج الثور 2022 من ماغي فرح، هذه السنة أفضل بكثير من السنة الماضية سوف يلاحظ تغيرات كثيرة، الكواكب تتحدث عن مشاريع وانطلاقة مختلفة ولديه حظ، تتقدم شؤونة نحو الأفضل يتناغم مع محيطه بفضل بعض الصدف والحظوظ يجسد مشاريع، سوف يندعم برج الثور من قبل أشخاص يقدرون مواهبة وأفكاره، يجب أن يترك مسافة بينه وبين أشخاص سوف يعرقلونه، وجود جوبيتير في برج الحوت من أول السنة يعتبر أمر جيد لبرج الثور يحمل له مكاسب وطاقة وأرباح مادية، يعمل صداقات وإحدى الصداقات يمكن أن تتحول إلى علاقة عاطفية متينة، هذه السنة مهمة جداً لحياته، حتى العواطف مهمة تدعمه السماء بمشاريعه المهمة، بعض الصعوبات ممكن أن تطرق في فصل الخريف تحديداً لكن سوف يتخطاها.

توقعات برج الجوزاء 2022 من ماغي فرح

توقعات برج الجوزاء 2022 من ماغي فرح، يعتبر برج الجوزاء من أفضل السنوات لكن ليس من أولها من نصفها، فرص تنهمر عليه مهنية كثيرة يحلم بالأفضل، الشؤون العاطفية ليسن الأساس يفكر بالمهنة، ما عدا في فصل الصيف يمكن أن يحمل شيء جديد على الصعيد العاطفي، سنتيور الذي يرعى مفاوضته واتفاقاته تتم بداية السنة شرط أن يبقى واقعي، لأنه برج الجوزاء عادةً يحلم كثيراً ويخرج عن المعقول، نقول لبرج الجوزاء كن متمهلاً في فصل الربيع، فصل الخريف سوف يكون أفضل ويعطيه حلول أفضل، في الحب يوجد خربطات.

توقعات برج السرطان 2022 من ماغي فرح

توقعات برج السرطان 2022 من ماغي فرح، عنده حظ كبير في هذه السنة سوف تغير له مساره، يوفر له طاقة كبرى على إحداث انقلابات بشؤون جذرية في حياته، يخوض تجارب كثيرة ينتقل من مكان لمكان، يسافر أو يبحث عن جديد أو يلبي دعوة حتى لو حمل الربيع بعض الاحتكاكات، فصل الخريف يأمنه أكثر لبرج السرطان عكس برج الجوزاء، جوبيتير يوفر له القدرة على تعزيز مواهبة وتأمين الاستقرار في حياته ويتلقى عروض من جميع الجهات، ويعقد صداقات جديدة ورائعة، يجب على برج السرطان أن يتروى قليلاً في فصل الصيف وينطلق في فصل الخريف، سنة سعيدة جداً على الصعيد المالي، في أواخر شهر آذار سوف يحصل شىء يجعل أعماله تطور بشكل ممتاز، هذه السنة سوف تكون مثالية لا تفوتها دون أن تعمل شىء، تحمل لك الحب ايضاً والفترة الأفضل للحب بين منتصف شهر تموز ومنتصف شهر آب تخيم عليه الرومانسية، يوجد لديه فترات مهمة جداً بين كانون الثاني ووآذار ومنتصف تموز ومنتصف آب.

توقعات برج الأسد 2022 من ماغي فرح

توقعات برج الأسد 2022 من ماغي فرح، يشعر أنه اجتاز مرحلة مهمة ينتصر على معوقاته، يكسب أرباح يتقدم في أعماله بعد شهر شباط، لا يتكل على أول شهر من السنة، بعد شهر فبراير يعرف تطورات مهمة في شهر آذار، سنة فيها تطلعات وحلول لمشاكل، فترة الربيع واعدة أما فترة الصيف ممتازة، تفتح أمامه أبواب كانت مغلقة، تتاح له القدرة على الانتصار على المعوقات والصعوبات، رومانسياً يكون بأحلى حالاته، يهديه فصل الصيف تجدد بالشؤون العاطفية ولقاءات غير متوقعة أو عودة إلى الماضي، هناك جديد في فصل الخريف خاصة في تشرين الثاني/ نوفمبر.

توقعات برج العذراء 2022 من ماغي فرح

توقعات برج العذراء 2022 من ماغي فرح، راح الأسوأ يا عزيزي، الحياة سوف توعدك بالأفضل ابتداءاً من الآن بسنة تنتظرك الصدف والمفاجآت، الصدف تبقى طول السنة بين حين وآخر على الصعيد المهني أو الصعيد العاطفي، يصل إلى قمة عطاءاته ويحرز أرباح مادية تنفرج الأسارير، يتغير عمله وتتبدل حياته، في نصف الثاني من السنة ينتقل إلى جديد وتتوسع أحلامه خاصة بين آب وايلول، جوبتير يولد لديه رغبة في التغيير، كواكب أخرى تدعيه بالحذر والانتباه لكن الوقت يعمل لمصلحته، لديه فرص كثيرة في الصيف ويصل إلى انجازات غير عادية وفي فصل الخريف أيضاً، يسيطر على شؤونة الشخصية في آخر 3 أشهر من السنة، سنة حلوة لبرج العذراء.

توقعات برج الميزان 2022 من ماغي فرح

توقعات برج الميزان 2022 من ماغي فرح، سنة غريبة واستثنائية ومميزة، لقاءات ليست عادية وغير منتظرة خاصة بين شهرين شباط وآذار، عندما يلتقي مارس وفينيوس في برج الدلو يكون شىء كتير مهم لبرج الميزان، وبرج الجوزاء والدلو أيضاً، سوف يصبح شىء مهم في علاقة استثنائية أو علاقة مهنية واعدة جداً، يحتفل برج الميزان بجديد يتطور في تطور يحرزه جداً استثنائي، يكسر الجواحز ويقدم على ما أحجم عنه في السابق ويرجع يتقبله، يتلقى عروض غريبة حتى جريئة في بعض الأحيان ويتردد في التقاطه كالعادة لأنه متردد، لكن لا ينصح له بالتردد في بعض العروض التي تأتيه لأنها ايجابية، في الجو في تغيير سريع غير متوقع في بعض الأحيان، في نمط سوف يكون أسرع من العادي، وقرارات تتخذ على أثر المستجدات، يسوف يسود العشق لمواليد برج الميزان، في فصل الربيع سوف يلتقي بشخص يجعل قلبه يخفق أو يتلقى وعود حلوة أو يعيش مشاعر صاخبة، بين فصل الصيف والخريف يحتفل بزواج إذا ليس مرتبط، أو خطوبة تخصة أو تخص أحد الأحباب، هناك جديد سوف يقرع بابه في هذه السنة، إذا قلبه خالي سوف يحتل قلبه.

توقعات برج العقرب 2022 من ماغي فرح

توقعات برج العقرب 2022 من ماغي فرح، سنة يوجد فيها خضات وانجازات، سنة فيها مواجهات وأرباح، سنة هائلة ولو فيها عقبات بسبب وجود كوكب سالتول في برج الدلو يعاكسه، وجوبيتيل في برج الحوت في برج مائي، في أعجوبة ومعجزة سوف تحصل له لأنه جوبيتير مع الشمس في برج الحوت في شهر آذار عندما يلتقوا يصبح في حب كبير بحياته أو سعادة مهنية أو انجاز قديم ومهم يتبلور الآن، هي سنة الحب والملذات، الجديد في شهر آذار، في روابط تولد، يجب أن لا يضيع الوقت، تسقط الحواجز وراء بعضها، في قصة رومانسية لنهاية السنة.

توقعات برج القوس 2022 من ماغي فرح

توقعات برج القوس 2022 من ماغي فرح، بالرغم من بعض العراقيل والمعاكسات لبرج القوس، وفي أول السنة وآخر السنة سوف يمر ببعض الارباكات ويمكن يضطر لتغيير موقع أو مكان جديد لكن هناك وقت مذهل بين أيار وتشرين الأول هذه الفترة تعتبر جيدة له، تدعمه الأفلاك وتنظم له أعماله فيبلغ أهدافة بنجاح تام، سالتول في اول السنة يدعمه وآخرها عندما يعاكسه جوبيتيل، الحكمة تنتصر عنده على التهور وسوف يحقق مشاريع كثيرة رغم بعض الحواجز، تتحسن الأمور في فصل الربيع وفي فصل الصيف تنتهي المشاكل وفي هذه الأثناء لديه راحة، في تشرين الأول يرجع يعاكسه الحظ، حياته العاطفية مزدهرة ويقدم على ارتباط أو يجد الشخص المناسب بالصدفة إذا كان خالي القلب بين أيار وتشرين الأول، وبعض مواليد القوس يصلون إلى الشهرة أو ينجحون في عملهم،تطرأ لديه تطورات مهمة في أواخر شهر آذار وتوعده الأفلاك بأرباح، في شهر آب يلقي دعوات مهمة جداً ويكون محبوب، في آخر السنة لديه تغيرات لكن يصل إلى قناعة جديدة.

توقعات برج الجدي 2022 من ماغي فرح

توقعات برج الجدي 2022 من ماغي فرح، سنة مهمة جداً خاصة أمام مشروع مهم هو سوف يطرق بابه، كوكب جوبيتير يبعثر حياته قليلاً بين أيار وتشرين الأول، لكن في أول السنة وآخر السنة كوكب جوبيتير يكون معه داعمه ويجعله مقبل على العمل، لكن متحفظ في فصل الصيف والربيع، يجب أن يكون متروي لا يخاف، علاقاته بالآخرين سوف تتحسن جداً جداً على الصعيد الشخصي والمهني، يوجد اتفاقات مهمة وخيارات جيدة في حياته، إذا كان يتنظر شيء ما سوف يتحقق في هذه السنة وتنجح خطواته بشرط أن يتفهم المحيط ويفاوض بطريقة هادئة، سوف يتلقى عرض مهني استثنائي يجعله سعيد ومطمئن، حياته العاطفية بتعرف أوقات مهمة خاصة في شهر مارس، في منتصف شهر 2 سوف يولد طاقة كبرى ويكون مميز وعاشق في هذا الوقت.

توقعات برج الدلو 2022 من ماغي فرح

توقعات برج الدلو 2022 من ماغي فرح، ابتسم أيها الدلو هذه السنة رقيقة جداً سوف تكافئك على السنوات الماضية وتحملك لها، تطلب منك التسلح بالجرأة والشجاعة لما تلتزم بجديد، يمكن أن تقبل على عملية شراء مهمة أو دراسة أو تدريب أو يرتبط بزواج أو ينشىء مؤسسة له، يدعمه كوكب جوبيتير كل السنة مادياً ومعنوياً في أول السنة وآخرها مادياً منزل المال بالنسبة لبرج الدلو، بين أيار وتشرين معنوياً وعاطفياً لأنه بعرف حظ في حياته الشخصية ويولد جديد في حياته ينعش قلبه لقاء تطوير علاقة أو غرام تقارب مع أحد الابناء، في بداية الربيع يوجد حب، يجذبه أشخاص مميزين، الأسد والدلو سوف تكون سنة زواج لديهم، في فصل الصيف سوف تحقق الأحلام.

توقعات برج الحوت 2022 من ماغي فرح

توقعات برج الحوت 2022 من ماغي فرح، سنة 2022 هي سنة برج الحوت، نعم إنها سنة استثنائية يا برج الحوت سوف تحمل لك كل شيء جديد وجميل، نجاح وسعادة، لا تفوت هذه السنة وأنت نائم ومسترخي لأنها من أفضل سنوات حياتك، هناك فرص استثنائية تتلاحق أحداث مهمة تعطيك الصحة والعافية والقوة والحب، حتى الكواكب السريعة جيدة له، السنة هي هدية من السماء لمعظم مواليد الحوت، أمامه نجاح وحدسه قوي مثل برج العقرب والسرطان، لديه كاريزما، في الحب لديه نضج وهو واقعي ويعرف مصلحتة ولقاءات ممتعة، وأقل الابراج التي سوف تتعرض للمشاكل ومن أكثر الأبراج حظاً.

توقعات الأبراج 2022 من ميشال حايك