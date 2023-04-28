البوابة - اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات برج الجمعة 28 نيسان/أبريل 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك الجمعة 28 نيسان/أبريل 2023:

من صفات مواليد برج الجدي لديه حب العائلة والاستقرار،ملتزم بالمواعيد، مولود برج الجدي صديق رائع، يعشقون الاستقلالية، يعبرون عن حبهم بالفعل لا بالقول.

توقعات برج الجدي اليوم الجمعة 28 نيسان/أبريل 2023

توقعات برج الجدي على الصعيد الصحي

توقعات برج الجدي على الصعيد الصحي أنت تعاني من ارتفاع الضغط المستمر حاول أن تكثر من شرب الكركديه، وابتعد عن الموالح.

توقعات برج الجدي على الصعيد المهني

توقعات برج الجدي على الصعيد المهني أنت تفكر بتطوير نفسك وأخذ دورات تدريبية، حاول استشارة مديرك أولاً.

توقعات برج الجدي على الصعيد العاطفي

توقعات برج الجدي على الصعيد العاطفي، أنت تشعر بعدم الراحة من تصرفات الشريك حاول أن تراقبه بحرص دون أن تعلم واهتم بنفسك أكثر.

مشاهير برج الجدي

ليلي علوي

إلهام شاهين

هيا الشعيبي

طارق العلي

سونالي بندري

يباشا باسو

الممثل التركي بوراك أوزجيفيت

الممثل طولجا صاريتاش

خالد سليم

هاني شاكر

أنغام

سمير غانم

غادة عادل

سميرة سعيد