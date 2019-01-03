توقعات برج الجدي 2019 من ماغي فرح

برج الجدي هو البرج العاشر من الأبراج الاثني عشر من دائرة البروج، وهو برج ترابي يبدأ من الحادي والعشرين من شهر كانون الأول حتى التاسع عشر من شهر كانون الثاني، يتميز مواليد هذا البرج بشكل عام بالطموح، والالتزام، والتحفظ، والصبر، والثقة، والهدوء، ويعتبر كل من الرمادي والأسود والأزرق الألوان المفضلة لديهم، بينما يعتبر كل من العقيق والفيروز أفضل الأحجار الكريمة عندهم.

يتميز الرجل الجدي بالعديد من الصفات الجيدة؛ فنجد فيه الجد، والإرادة، والاجتهاد، والنظام، والترتيب، والحذر، والحرص، ودائما يحب معرفة المجهول، كما أنه رجل نشيط محب للعمل، ويؤدي أعماله على أكمل وجه، وقيادي يعتمد على نفسه، ولا يحب أن يتحكم فيه أحد، وهو مبدع ومفكر وعنيد وسريع الغضب، أما في الحب فهو عاشق، لكنه قد يتأخر في الزواج، حيث إنه حذر، ولا يقدم على أي خطوة بسهولة، والرجل الجدي يحب المرأة المنظمة التي لديها القدرة على تربية الأطفال، وتدبير المنزل، كما يجب أن تكون طباخة ماهرة، ومتحدثة لبقة، وتجيد الغزل، ونشيطة.

ماغي فرح: توقعات العام 2019

أما المرأة الجدي هي امرأة اجتماعية من الدرجة الأولى، حيث لا يمكنها العيش دون أصدقاء، وتؤمن بمبدأ المساواة بين الجنسين، ولا تسمح أن يقودها الرجل بسهولة، بسبب ذكائها الحاد، وشخصيتها القوية، وثقتها القوية بنفسها، لديها القدرة على تحديد أهدافها والوصول إليها حتى لو بذلت مجهوداً كبيراً؛ لأنها تتمتع بالصبر والصمود لتحقيق الأهداف والأحلام، كما أنها امرأة تقليدية تميل للأشياء القديمة، ولا تسعى إلى الموضة حتى في شكلها وفي ملابسها، فهي تميل إلى النمط الكلاسيكي، وهي امرأة دقيقة ومنظمة لا تقدم على أي عمل أو مشروع أو زواج إلا بعد دراسة دقيقة جداً، وهي حساسة وخجولة، وتحب أن تكون محط الأنظار، ولا تقبل إلا أن تكون الأولى، وهي محبة للمغامرة، أما في الحب فهي لا تقدم عليه بسهولة لأنها تخاف من الجرح والغدر.

ومع إنتهاء السنة الميلادية 2018 وابتداء السنة الميلادية الجديدة 2019, يبحث جميع محبي ومتابعي الأبراج والحظ بالبحث عن التوقعات للسنة الجديدة وعادة ما يهتمون بمعرفة توقعات الأبراج لـ ماغي فرح 2019، وفي هذا الفيديو سوف نتعرف على توقعات برج الجدي لعام 2019 من ماغي فرح: